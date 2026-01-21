De nombrar una calle al Princesa de Asturias a la Concordia: el reconocimiento que reclama la ciudadanía para Adamuz (Córdoba) tras el accidente ferroviario

Las iniciativas y recogidas de firmas para premiar la solidaridad y la actuación de los vecinos de Adamuz ya están empezando a aparecer. Desde nombrar una calle hasta conceder el Premio Princesa de Asturias a la Concordia, los cordobeses y todos los españoles sienten que el pueblo merece un reconocimiento y están dispuestos a pedirlo a las instituciones y autoridades por todas las vías.

Alfonso Puerta, vecino de Córdoba capital, ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org "para que se les conceda el Premio Princesa de Asturias a la Concordia a todo el municipio de Adamuz, no solo por la valentía y entrega mostrada, sino también para inspirar a otras comunidades a seguir su ejemplo". Según explica Puerta a este periódico, la respuesta solidaria del pueblo ante el accidente ferroviario "fue excepcional y merece un reconocimiento mayor". Destaca la actuación inmediata de vecinos -personas no profesionales- que ayudaron a las víctimas sin dudarlo, poniendo de relieve "la valentía, empatía y sentido comunitario" del municipio.

La iniciativa no busca destacar a individuos concretos, sino reconocer al conjunto del pueblo, que "supo reaccionar de forma ejemplar en una situación extrema". Puerta subraya que, "en una sociedad marcada por el individualismo y la soledad, gestos como los vividos en Adamuz cobran aún más importancia y deberían ser visibilizados y protegidos" y considera que la reacción de Adamuz desmonta estereotipos negativos sobre Andalucía y pone en valor su capacidad de organización, solidaridad y respuesta cívica. La intención es lograr un número significativo de firmas para dar visibilidad a la iniciativa y hacerla llegar a la Fundación Princesa de Asturias.

Dedicar una calle a la solidaridad

Otra petición en la misma plataforma, impulsada por Gregorio Pinazo, propone dedicar una calle en Adamuz como homenaje a sus vecinos por "la respuesta solidaria y ejemplar" que ofrecieron tras el accidente ferroviario. La iniciativa busca reconocer públicamente "la ayuda desinteresada, la valentía y la humanidad" de personas que, sin ser profesionales de emergencias, acudieron de inmediato a auxiliar a las víctimas, colaborar en las evacuaciones y prestar apoyo en los momentos más críticos.

El objetivo del impulsor es que este gesto quede permanentemente reflejado en el espacio público, como símbolo de gratitud colectiva y memoria, y que sirva también para poner en valor la solidaridad vecinal como un valor esencial de la comunidad. Este vecino teme que "se hable mucho en los medios de su valentía, humanidad y apoyo desinteresado durante cuatro días y luego se olvide". Para el impulsor, esta "sería una forma de honrar a todos aquellos que salieron de sus casas sin pensarlo, que ayudaron, acompañaron y cuidaron a personas que no conocían, que vieron la tragedia y el horror de cerca pero siguieron ayudando a pesar de los traumas que les va a provocar a muchos de por vida ver el horror tan de cerca".

En Directo

Noelia Santos María Eugenia Castro, psicóloga de Cruz Roja, atiende a los medios de comunicación. / Chencho Martínez Psicóloga de Cruz Roja, tras el accidente de Adamuz: “El duelo se va modificando, ahora viene la parte de asimilarlo” María Eugenia Castro, psicóloga de Cruz Roja que participa en el acompañamiento a familiares de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ha explicado esta mañana cómo está el ambiente en el centro cívico Poniente Sur. Ha detallado que el duelo “se va modificando” y se va pasando “del shock” al “no me ha pasado a mí”. Ahora, ha apuntado Castro, “ya están un poco apaciguadas esas sensaciones” y viene “la parte de asimilarlo, de cerrarlo” y también “de buscar explicaciones”. En todo ese proceso es en el que participan los psicólogos de Cruz Roja, los de la Diputación de Córdoba (a través del IPBS) o los del Colegio Andaluz de Psicología. Los profesionales, recuerda Castro, “somos intervinientes en los que también hay que intervenir”, no solo los psicólogos, sino los bomberos, los sanitarios o los policías. “Hacemos técnicas para ese trabajo, después, de desconexión”.

Óscar Puente reconoce que al menos "dos o tres trenes" tenían marcas similares a las del tren Iryo "Se está apuntado a esta hipótesis como se podría apuntar a otras 27", dijo ayer el Ministro de Transportes, Oscar Puente. Lo hacía tras ser peguntado sobre la posibilidad de que fuese la vía de tren en la que tuvo lugar el accidente de Adamuz (Córdoba) la que estuviese en mal estado, una infrastructura a cargo de Adif y, por lo tanto, de la Administración central. "No me voy a posicionar en esa hipótesis. No estoy en eso ahora” zanjó. Esta mañana, a penas 24 horas después, Puente ha reconocido en una entrevista realizada por Telecinco, que “dos o tres trenes” que circularon antes del Iryo accidentado presentaban marcas similares a las detectadas en los bogies del convoy siniestrado en Adamuz. "La cuestión es por qué se han producido estas marcas, si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse. En este momento no es posible establecer una conclusión", ha dicho. [Lea aquí la noticia al completo]

Voluntarios de Pacma ayudan en la búsqueda de 'Boro', el perro perdido en Adamuz La búsqueda de 'Boro', el perro que se perdió tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) se ha iniciado en la mañana de este miércoles con la incorporación de tres miembros del colectivo animalista Pacma que han sido autorizados por el Ministerio del Interior para acceder a la zona del siniestro. Al dispositivo se ha sumado, además, la portavoz de la familia que ha denunciado la desaparición del animal. [Lea aquí la noticia al completo]