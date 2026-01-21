Fiestas
Lucena adelanta la fecha del Carnaval al fin de semana anterior a la Cuaresma
El Consistorio lucentino ha decidido concentrar las actividades carnavaleras en los días 14 y 15 de febrero para optimizar la programación y evitar coincidencias con eventos cofrades
La edición de 2026 del Carnaval de Lucena trae una modificación en la localización temporal habitual en los últimos años. Frente a la elección del fin de semana posterior al Miércoles de Ceniza, la programación se concentrará en el sábado y domingo previos al inicio de la Cuaresma.
Desde la delegación municipal de Cultura explican que, tras analizar ampliamente los antecedentes, ha sido constatada una alternancia entre ambos fines de semana y, al objeto de evitar coincidencia con cultos organizados por las cofradías, en adelante, salvo ciertas excepciones como, por ejemplo, la concurrencia del Día de Andalucía, esta fiesta carnavalesca acontecerá con anticipación al Miércoles de Ceniza.
Pasacalles y talleres de máscaras
Por consiguiente, el Ayuntamiento organizará las diferentes actividades los próximos días 14 y 15 de febrero, implementando los cambios diseñados para el pasado año y, finalmente, descartados por la aparición de precipitaciones.
De este modo, El Castillo del Moral, en torno a las 18.00 horas, albergará La Pasarela del Homenaje, en la previa de un pasacalles que comenzará a las 19.00 horas en el Llanete de Santiago. A la conclusión, la entrega de premios tendrá lugar en el Palacio Erisana.
El Consistorio mantendrá algunas propuestas estrenadas con gran aceptación hace un año, como el taller de máscaras y maquillaje y las sesiones de teatro infantil.
El catálogo de propuestas se intensificará con la elevación de los atractivos musicales y reforzando el pasacalles. También se incrementarán los premios del concurso de disfraces.
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
- Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas