Lucena adelanta la fecha del Carnaval al fin de semana anterior a la Cuaresma

El Consistorio lucentino ha decidido concentrar las actividades carnavaleras en los días 14 y 15 de febrero para optimizar la programación y evitar coincidencias con eventos cofrades

Uno de los grupos que participación en la edición anterior del Carnaval de Lucena.

Manuel González

Manuel González

Lucena

La edición de 2026 del Carnaval de Lucena trae una modificación en la localización temporal habitual en los últimos años. Frente a la elección del fin de semana posterior al Miércoles de Ceniza, la programación se concentrará en el sábado y domingo previos al inicio de la Cuaresma.

Desde la delegación municipal de Cultura explican que, tras analizar ampliamente los antecedentes, ha sido constatada una alternancia entre ambos fines de semana y, al objeto de evitar coincidencia con cultos organizados por las cofradías, en adelante, salvo ciertas excepciones como, por ejemplo, la concurrencia del Día de Andalucía, esta fiesta carnavalesca acontecerá con anticipación al Miércoles de Ceniza.

Pasacalles y talleres de máscaras

Por consiguiente, el Ayuntamiento organizará las diferentes actividades los próximos días 14 y 15 de febrero, implementando los cambios diseñados para el pasado año y, finalmente, descartados por la aparición de precipitaciones.

Grupo participante en el pasacalles del Carnaval de Lucena.

De este modo, El Castillo del Moral, en torno a las 18.00 horas, albergará La Pasarela del Homenaje, en la previa de un pasacalles que comenzará a las 19.00 horas en el Llanete de Santiago. A la conclusión, la entrega de premios tendrá lugar en el Palacio Erisana.

El Consistorio mantendrá algunas propuestas estrenadas con gran aceptación hace un año, como el taller de máscaras y maquillaje y las sesiones de teatro infantil.

El catálogo de propuestas se intensificará con la elevación de los atractivos musicales y reforzando el pasacalles. También se incrementarán los premios del concurso de disfraces.

TEMAS

