Jessica Jiménez asume la Alcaldía de Belalcázar con un emotivo recuerdo a las víctimas del accidente de Adamuz

Belalcázar tiene una nueva alcaldesa desde este miércoles con la toma de posesión de Jessica Jiménez al frente del Ayuntamiento, tras la renuncia del anterior edil, Francisco Luis Fernández, a raíz de salir a la luz pública unos mensajes de whatsapp de contenido sexual con una subordinada.

Los mensajes trascendieron el 12 de diciembre y ese mismo día Francisco Luis Fernández anunció su renuncia y su baja como militante del PSOE, aunque fue el 31 de diciembre cuando registró el escrito de dimisión y, para la toma de conocimiento de esta decisión, se celebró un pleno extraordinario el pasado 15 de enero.

Jessica Jiménez, hasta ahora concejala de Igualdad, Bienestar Social, Salud Pública, además de primera teniente de alcalde, ha venido ejerciendo como alcaldesa en funciones desde la renuncia del anterior regidor. En el pleno de investidura ha contado con el respaldo del PSOE para coger las riendas del Ayuntamiento y será la quinta persona al frente del Consistorio en el periodo democrático.

La primera mujer en asumir el cargo

Además, se convierte en la primera mujer en asumir esta responsabilidad en la historia de esta Corporación municipal.

Aunque no ha llegado al cargo tras un proceso electoral, su disposición ha sido firme una vez que desde la ejecutiva local se pensó en ella para superar la crisis abierta tras la abrupta salida del anterior alcalde. El secretario general del PSOE de la localidad, David Guerrero, que a su vez forma parte del equipo de gobierno, confirmó el respaldo del partido y del equipo de gobierno y destacó su experiencia de diez años como primera teniente de alcalde.

La nueva alcaldesa se dirige a los vecinos de Belalcázar tras tomar posesión. / Rafa Sánchez

La nueva alcaldesa de la localidad de Los Pedroches ha contado para su investidura con los votos a favor de sus compañeros del PSOE, formación que dispone de mayoría absoluta al contar con 7 concejales de un total de 11 ediles.

Los dos concejales del PP votaron a su candidato, Salvador Caballero, y los dos ediles no adscritos optaron por el voto en blanco.

El primer discurso de la alcaldesa

En sus primeras palabras como alcaldesa, Jessica Jiménez ha tenido un recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y sus familiares, a los que ha dado el pésame en nombre del pueblo belalcazareño.

Aunque no ha estado presente, ha agradecido a su antecesor "tu dedicación a este pueblo y tu vocación de servicio público", y ha añadido que "te deseo un próspero futuro". Ha agradecido a sus compañeros del equipo de gobierno "vuestra confianza" y ha indicado que trabajará por la transparencia y la proximidad.

Jessica Jiménez recibe las felicitaciones de sus paisanos al término del pleno. / Rafa Sánchez

Tras agradecer el apoyo de su familia, "mi mayor sostén", ha dedicado también un mensaje a sus vecinos, a los que ha dicho que será "la misma de siempre" y que su despacho estará "abierto con cercanía", que no perderá un minuto y que asume el cargo "con ilusión y ganas para sacar adelante proyectos e iniciativas por el bien y el progreso de Belalcázar y los belalcazareños".

La sesión plenaria, que ha contado con la asistencia de numerosos vecinos, entre los que no se encontraba el exalcalde, ha transcurrido sin incidencias y se ha prolongado por espacio de media hora.

Por otra parte, previamente se dio cuenta a la junta electoral central de que la vacante que queda como concejal del PSOE la ocupará Críspulo Muñoz Redondo, suplente número uno de la lista electoral socialista en las elecciones municipales de 2023, tras no aceptar esa incorporación ni la persona que ocupaba el número 10 ni la que ostentaba el número 11 de la candidatura.