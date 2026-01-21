Sucesos
Una fuerte racha de viento levanta parte de la cubierta del polideportivo de Doña Mencía
No hay que lamentar daños personales ni en el interior ni en el exterior del polideportivo
El viento ha levantado parte de la cubierta del polideportivo de Doña Mencía. El suceso ha ocurrido poco después de las siete y media de la tarde de este miércoles. A esa hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registraban rachas de viento de hasta 77 kilómetros por hora en esa zona de la provincia.
Aunque en el momento del suceso había niños entrenando en la pista, todo ha quedado en un gran susto, cuando han escuchado la chapa levantarse y caer sobre el mismo techo de la instalación. No ha llegado a caer a la calle, se ha quedado doblada y solo han caído algunos cascotes a la vía pública. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales ni en el interior ni en el exterior del polideportivo.
El viento hace volar por los aires 90 metros cuadrados de chapa
La Policía Local y los bomberos han acudido rápidamente al pabellón, junto a personal del Ayuntamiento, que ha valorado los daños. La chapa derribada por el viento tiene unas dimensiones de 90 metros cuadrados.
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
- Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas