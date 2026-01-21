Una fuerte racha de viento levanta parte de la cubierta del polideportivo de Doña Mencía

El viento ha levantado parte de la cubierta del polideportivo de Doña Mencía. El suceso ha ocurrido poco después de las siete y media de la tarde de este miércoles. A esa hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registraban rachas de viento de hasta 77 kilómetros por hora en esa zona de la provincia.

Aunque en el momento del suceso había niños entrenando en la pista, todo ha quedado en un gran susto, cuando han escuchado la chapa levantarse y caer sobre el mismo techo de la instalación. No ha llegado a caer a la calle, se ha quedado doblada y solo han caído algunos cascotes a la vía pública. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales ni en el interior ni en el exterior del polideportivo.

Noticias relacionadas

El viento hace volar por los aires 90 metros cuadrados de chapa

La Policía Local y los bomberos han acudido rápidamente al pabellón, junto a personal del Ayuntamiento, que ha valorado los daños. La chapa derribada por el viento tiene unas dimensiones de 90 metros cuadrados.