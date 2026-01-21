El antropólogo Salvador Rodríguez Becerra publica un estudio sobre el convento de San Francisco de Palma del Río

Salvador Rodríguez Becerra, antropólogo y profesor de la Universidad de Sevilla, ha escrito recientemente un estudio sobre el convento de San Francisco de Palma del Río, donde recoge la historia de este emblemático edificio. El germen de este trabajo se encuentra en las Jornadas de Historia Cardenal Portocarrero que se celebraron precisamente en lo que hoy es el Hotel Monasterio de San Francisco. El autor estaba "deseoso de conocer a fondo la vida interna de un convento, cómo funcionaba, cómo sus frailes se movían dentro de él, cuáles eran sus aspiraciones y también cuáles eran sus defectos. Me sumergí en la abundante documentación que está dispersa, pero que poco a poco hemos ido recogiendo y ha dado como resultado un libro de casi 500 páginas".

Rodriguez Becerra parte su estudio antropológico del momento en el que "los condes de Palma deciden la fundación" del convento, y también cuenta "la bula papal que lo crea y luego todos los siglos XVI, XVII y XVIII". El libro también refleja "el durísimo siglo XIX, con la invasión francesa", y llega hasta su final con "la desamortización y la exclaustración de los frailes franciscanos".

Dos cuerpos bien diferenciados en el monumento

El autor ha tenido que indagar la historia de este lugar en archivos de aquí y de allá, "por un lado el archivo de la orden franciscana", también "la documentación de los condes de Palma, que, como maestros responsables y mantenedores del convento, mantienen correspondencia a través de sus administradores" y que Rodríguez Becerra ha tenido que buscar en el archivo provincial de Zaragoza porque la familia de Palma se enlazó con los duques de Híjar.

El libro también explica "el fenómeno de la existencia de dos cuerpos, el cuerpo de habitabilidad del convento, que hoy es hotel, y la parte eclesiástica", señala el antropólogo. Para ello se ha basado también en imágenes que didácticamente exponen parte de la historia de este lugar.

Salvador Rodríguez Becerra posa con el libro sobre el convento de San Francisco de Palma del Río. / J. Muñoz

El cuarto convento más importante de Córdoba

Es un trabajo al que Sánchez Becerra ha dedicado meses de estudio y que confiesa que le ha dado "muchas satisfacciones". Ha sido publicado por la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos y recoge también la historia social, educativa y religiosa de la ciudad de tiempos atrás con detalles de ese convento "que fue el cuarto en importancia en toda la provincia" y había cientos de ellos, según Sánchez Becerra, porque "había una farmacia de gran calidad y una enfermería donde venían a curarse frailes de toda la provincia".

Son casi 500 páginas de la historia de un lugar palmeño que ha reflejado el profesor de la hispalense y del que existen pocos ejemplares.