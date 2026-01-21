Alcorcón organiza un acto en recuerdo del maquinista del Alvia y Mari Carmen, la profesora de Bujalance

El Teatro Buero Vallejo de Alcorcón acogerá un acto en homenaje y recuerdo de los dos vecinos de la localidad fallecidos en el accidente ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), el joven maquinista del tren Alvia siniestrado y Mari Carmen Abril, una profesora del IES Los Castillos original de Bujalance.

Así lo ha avanzado este miércoles la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE), quien ha indicado que se hará de la mano de la Escuela Municipal de Música de Alcorcón y la Concejalía de Cultura. La regidora ha subrayado "la inmensa pérdida que ha sufrido" este pueblo con la muerte de Pablo, de 27 años y maquinista del tren Alvia siniestrado, y de María del Carmen, de 50 años y profesora en IES Los Castillos, y la "necesidad compartida de rendirles un sentido homenaje".

De momento, se conocen pocos detalles del acto, más allá del lugar y de que se hará de la mano de la Escuela Municipal de Música de Alcorcón y la Concejalía de Cultura, según ha detallado la primera edil. "Seguimos a disposición de las familias y de la comunidad educativa ante el dolor y la pérdida de un hombre y una mujer tan queridos en nuestra ciudad. Descansen en paz", ha apostillado Testa, quién en días previos ya trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Igualmente, desde el Consistorio han recalcado el "interés compartido y compromiso" para "una declaración unánime y conjunta" con toda la Corporación Municipal en el próximo Pleno del Ayuntamiento.