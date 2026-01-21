Accidente ferroviario
Alcorcón organiza un acto en recuerdo del maquinista del Alvia y Mari Carmen, la profesora de Bujalance
Ambas víctimas de la tragedia de Adamuz eran vecinas de la localidad madrileña
Europa Press
El Teatro Buero Vallejo de Alcorcón acogerá un acto en homenaje y recuerdo de los dos vecinos de la localidad fallecidos en el accidente ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), el joven maquinista del tren Alvia siniestrado y Mari Carmen Abril, una profesora del IES Los Castillos original de Bujalance.
Así lo ha avanzado este miércoles la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE), quien ha indicado que se hará de la mano de la Escuela Municipal de Música de Alcorcón y la Concejalía de Cultura. La regidora ha subrayado "la inmensa pérdida que ha sufrido" este pueblo con la muerte de Pablo, de 27 años y maquinista del tren Alvia siniestrado, y de María del Carmen, de 50 años y profesora en IES Los Castillos, y la "necesidad compartida de rendirles un sentido homenaje".
De momento, se conocen pocos detalles del acto, más allá del lugar y de que se hará de la mano de la Escuela Municipal de Música de Alcorcón y la Concejalía de Cultura, según ha detallado la primera edil. "Seguimos a disposición de las familias y de la comunidad educativa ante el dolor y la pérdida de un hombre y una mujer tan queridos en nuestra ciudad. Descansen en paz", ha apostillado Testa, quién en días previos ya trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Igualmente, desde el Consistorio han recalcado el "interés compartido y compromiso" para "una declaración unánime y conjunta" con toda la Corporación Municipal en el próximo Pleno del Ayuntamiento.
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
- Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas