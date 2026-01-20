Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villanueva de Córdoba espera hasta 6.000 viajeros diarios por el corte de la vía en Adamuz

Renfe tiene prevista una contratación temporal de 20 trabajadores para atender las necesidades del servicio

Pasajeros realizando el transbordo en bus en Córdoba.

Antonio Manuel Caballero

Villanueva de Córdoba

En la mañana de este martes, a las 8.15 horas, ha llegado a la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches el primer tren AVE del plan alternativo puesto en marcha por Renfe para garantizar la movilidad de los pasajeros afectados por la suspensión de la línea ferroviaria Madrid – Andalucía, debido al accidente ocurrido en Adamuz.

El alcalde de la localidad, Isaac Reyes, acompañado por personal de Renfe y Adif, ha estado presente en la llegada de ese primer tren, procedente de Madrid, con unos 60 viajeros, y desde esta estación han embarcado en autobuses hacia Córdoba para retomar, en su caso por tren, el trayecto a sus respectivos destinos, fundamentalmente Sevilla y Málaga.

Isaac Reyes ha señalado que esta situación se mantendrá hasta que se recupere el tramo de vía afectada por el accidente y por ello se ha prohibido el estacionamiento de vehículos en la explanada de la estación ubicada en la localidad jarota para reservarla exclusivamente para los ocho autobuses que por cada tren estarán preparados. El regidor local ha indicado que hay un noveno autobús en reserva por si fuera necesario.

El viaje en autobús se realiza por la carretera que une Villanueva con Cardeña, siguiendo por Montoro y hasta Córdoba, dónde se bajan los viajeros en la estación Julio Anguita de Córdoba.

Frecuencias

Según indica el alcalde serán siete trenes diarios los que realicen el recorrido entre Madrid-Puerta de Atocha y Villanueva de Córdoba, la misma cifra que en el recorrido inverso-, en este caso con viajeros procedentes de Sevilla y Málaga.

El alcalde señaló que Renfe pidió la colaboración del Ayuntamiento, que ha difundido la prohibición del estacionamiento de vehículos en la estación y en la calle Luna por el paso de los autobuses que parten hacia Córdoba desde Villanueva por Ronda del Calvario, calle Industria y saliendo de la localidad por la Avenida de Andalucía.

La estación Villanueva de Córdoba – Los Pedroches se ha visto reforzada con personal para atender a los viajeros, entre ellos con agentes para personas con movilidad reducida, habiéndose hecho una oferta de empleo por parte de Clece para contratar a 20 agentes para este servicio especial tras el accidente de Adamuz.

"Con agilidad"

El alcalde de Villanueva ha destacado que en esta mañana “todo el operativo se ha hecho con agilidad, sin incidencias y además los viajeros son atendidos por personal de Renfe que les conduce por la estación”, si bien ha remarcado que como es el primer día y este plan fue anunciado por Renfe a última hora de la tarde de ayer, se espera más afluencia en los próximos días “con una estimación máxima de 6.000 pasajeros al día que podrían pasar por esta estación Villanueva de Córdoba Los Pedroches”, aunque Renfe irá valorando la demanda que este servicio pueda tener en los próximos días, incluso con la opción de utilizar trenes dobles si fuera alta.

Los viajeros han mostrado sus dudas en las últimas horas acerca de la manera de hacerse con estos billetes y su precio. Al respecto Renfe matizó que están disponibles en la web y que el precio único establecido para los billetes es de 40 euros para los recorridos completos con destino a Sevilla o Málaga y más reducidos en el caso de las paradas intermedias en función de los trayectos realizados.

