Villanueva de Córdoba espera hasta 6.000 viajeros diarios por el corte de la vía en Adamuz

En la mañana de este martes, a las 8.15 horas, ha llegado a la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches el primer tren AVE del plan alternativo puesto en marcha por Renfe para garantizar la movilidad de los pasajeros afectados por la suspensión de la línea ferroviaria Madrid – Andalucía, debido al accidente ocurrido en Adamuz.

El alcalde de la localidad, Isaac Reyes, acompañado por personal de Renfe y Adif, ha estado presente en la llegada de ese primer tren, procedente de Madrid, con unos 60 viajeros, y desde esta estación han embarcado en autobuses hacia Córdoba para retomar, en su caso por tren, el trayecto a sus respectivos destinos, fundamentalmente Sevilla y Málaga.

Isaac Reyes ha señalado que esta situación se mantendrá hasta que se recupere el tramo de vía afectada por el accidente y por ello se ha prohibido el estacionamiento de vehículos en la explanada de la estación ubicada en la localidad jarota para reservarla exclusivamente para los ocho autobuses que por cada tren estarán preparados. El regidor local ha indicado que hay un noveno autobús en reserva por si fuera necesario.

El viaje en autobús se realiza por la carretera que une Villanueva con Cardeña, siguiendo por Montoro y hasta Córdoba, dónde se bajan los viajeros en la estación Julio Anguita de Córdoba.

Frecuencias

Según indica el alcalde serán siete trenes diarios los que realicen el recorrido entre Madrid-Puerta de Atocha y Villanueva de Córdoba, la misma cifra que en el recorrido inverso-, en este caso con viajeros procedentes de Sevilla y Málaga.

El alcalde señaló que Renfe pidió la colaboración del Ayuntamiento, que ha difundido la prohibición del estacionamiento de vehículos en la estación y en la calle Luna por el paso de los autobuses que parten hacia Córdoba desde Villanueva por Ronda del Calvario, calle Industria y saliendo de la localidad por la Avenida de Andalucía.

La estación Villanueva de Córdoba – Los Pedroches se ha visto reforzada con personal para atender a los viajeros, entre ellos con agentes para personas con movilidad reducida, habiéndose hecho una oferta de empleo por parte de Clece para contratar a 20 agentes para este servicio especial tras el accidente de Adamuz.

"Con agilidad"

El alcalde de Villanueva ha destacado que en esta mañana “todo el operativo se ha hecho con agilidad, sin incidencias y además los viajeros son atendidos por personal de Renfe que les conduce por la estación”, si bien ha remarcado que como es el primer día y este plan fue anunciado por Renfe a última hora de la tarde de ayer, se espera más afluencia en los próximos días “con una estimación máxima de 6.000 pasajeros al día que podrían pasar por esta estación Villanueva de Córdoba Los Pedroches”, aunque Renfe irá valorando la demanda que este servicio pueda tener en los próximos días, incluso con la opción de utilizar trenes dobles si fuera alta.

Los viajeros han mostrado sus dudas en las últimas horas acerca de la manera de hacerse con estos billetes y su precio. Al respecto Renfe matizó que están disponibles en la web y que el precio único establecido para los billetes es de 40 euros para los recorridos completos con destino a Sevilla o Málaga y más reducidos en el caso de las paradas intermedias en función de los trayectos realizados.

En Directo

Los precios de los vuelos entre Madrid y Andalucía se moderan tras los picos excepcionales de este lunes El día de ayer fue muy difícil para mucha gente, por muchos motivos. Con la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía suspendida desde el domingo por el accidente de Adamuz (Córdoba), cientos de personas se quedaron tiradas sin saber cómo regresar a sus respectivos hogares. Los supervivientes de los dos trenes siniestrados pudieron hacerlo gracias a los autobuses habilitados por Renfe e Iryo, mientras que algunos pocos afortunados pudieron subirse en ellos de regreso a Córdoba. El resto, sin embargo, se vio obligado a buscarse la vida de una forma u otra. El repentino aluvión de personas buscando una alternativa de transporte tuvo una consecuencia tan previsible como injusta para los afectados: empujados por la alta demanda y las pocas plazas, los precios se dispararon. Especialmente de los vuelos - que en algunos casos pasaron de costar 30 a 500 euros- y los coches de alquiler, pero también en otras opciones como autobuses y otras rutas de tren, donde los huecos disponibles escaseaban. Medios y redes se hicieron eco durante toda la jornada de ayer de las enormes dificultades de los damnificados para encontrar cómo volver a sus casas. Por ejemplo, los vuelos entre Madrid y Málaga oscilaban entre los 260 y los 500 euros; mientras que entre la capital y Sevilla se movían entre 418 y 506 euros. Por lo que respecta a los coches, los alquileres de un solo día entre Madrid y las principales ciudades andaluzas superaban los 130 euros.

Sistemas de seguridad ferroviaria y sus límites: ¿Por qué no se evitó el choque? La vía por la que circulaban los dos trenes de alta velocidad que chocaron el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), con al menos 41 fallecidos, contaban con un sistema de protección automática, denominado LZB, que, a falta de que se esclarezcan los detalles del siniestro, no impidió la tragedia. Este sistema de protección permite que cuando existe un obstáculo en la vía, se bloquee el surco y se active el frenado de emergencia del tren, según el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. ¿Por qué no se activó? El tiempo que tardaron en cruzarse los dos trenes, tras el descarrilamiento de uno de ellos, fue de 20 segundos y, en ese contexto, era "imposible" que actuara el mecanismo de frenado, apuntó.

Antonio Manuel Caballero Villanueva de Córdoba espera hasta 6.000 viajeros diarios por el corte de la vía en Adamuz En la mañana de este martes, a las 8.15 horas, ha llegado a la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches el primer tren AVE del plan alternativo puesto en marcha por Renfe para garantizar la movilidad de los pasajeros afectados por la suspensión de la línea ferroviaria Madrid – Andalucía, debido al accidente ocurrido en Adamuz. El alcalde de la localidad, Isaac Reyes, acompañado por personal de Renfe y Adif, ha estado presente en la llegada de ese primer tren, procedente de Madrid, con unos 60 viajeros, y desde esta estación han embarcado en autobuses hacia Córdoba para retomar, en su caso por tren, el trayecto a sus respectivos destinos, fundamentalmente Sevilla y Málaga. [Lea toda la información aquí]

Recuperado también el tercer cadáver atrapado en el tren Alvia Los tres cadáveres que habían sido localizados por los servicios de rescate y continuaban en el interior del tren Alvia accidentado en Adamuz (Córdoba) ya han sido recuperados, según fuentes oficiales. Previamente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había confirmado que había al menos tres cadáveres en el interior del convoy siniestrado pendientes de la extracción con el uso de maquinaria pesada. [Lee aquí la noticia completa]