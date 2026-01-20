Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero

Adif aguarda al fin de las tareas policiales para retirar los trenes afectados

La circulación de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada continúa suspendida hasta nuevo aviso, así como las circulaciones a Huelva, Cádiz y Algeciras.

Una vez concluyan las tareas de las autoridades policial y judicial en la zona del accidente, podrá llevarse a cabo la retirada de los trenes afectados -tarea que realizará Renfe a través de equipos especializados-, y, a continuación, Adif evaluará los daños sobre la infraestructura y movilizará todos los recursos técnicos y humanos necesarios para restablecer la circulación.

El tramo en el que se produjo el accidente se encuentra en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que está siendo objeto de una renovación integral en la que se invierten más de 700 millones de euros. Concretamente, la renovación de desvíos en el tramo de Adamuz concluyó en mayo de 2025.

La investigación corre a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que informará puntualmente de su labor y conclusiones en su web.