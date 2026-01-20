Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero

Una tragedia ferroviaria sin precedentes en Córdoba, la primera que afecta a la alta velocidad en España. Entre los hospitalizados hay 13 personas en la UCI

Los Reyes visitan el lugar del accidente en Adamuz

Los Reyes visitan el lugar del accidente en Adamuz

Vídeo: Atlas News | Foto: Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Fabiola Mouzo

Araceli R. Arjona

Noelia Santos

Hugo Gallardo

Manuel Á. Larrea

José A. Pérez Lunar

Cristina Ramírez

Al menos 41 personas han fallecido tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, una cifra que todavía podría elevarse en las próximas horas. Una tragedia ferroviaria sin precedentes en Córdoba, la primera que afecta a la alta velocidad en España.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, la última hora de este grave accidente en la provincia de Córdoba:

Finalizan las autopsias de todos los cuerpos recibidos tras el accidente de Adamuz (Córdoba) e identifican a diez personas

El juzgado de Montoro amplía su horario para autorizar traslados y enterramientos de las víctimas del accidente de Adamuz

Los Reyes de España visitan en Adamuz la zona cero del dolor, el lugar donde descarrilaron y chocaron los trenes

Pablo Ramírez, familiar de cuatro supervivientes que viajaban en el primer vagón del Alvia: "Ha sido un milagro de la Virgen del Rocío"

Pablo Ramírez, familiar de cuatro supervivientes que viajaban en el primer vagón del Alvia: "Ha sido un milagro de la Virgen del Rocío"

La presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería: "A los familiares hay que ayudarles a afrontar la realidad, que no es buena"

Javier, familiar de uno de los desaparecidos en el accidentede Adamuz: "Estamos desesperados, necesitamos tener noticias"

Renfe activa los transbordos por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba mientras la vía permanece cortada en Adamuz

