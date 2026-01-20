Patrimonio
La torre de la iglesia de San Bartolomé de Montoro contará con nueva iluminación
El Ayuntamiento adjudica por 32.000 euros el proyecto para mejorar el monumento
La icónica torre de la iglesia de San Bartolomé de Montoro, que se eleva sobre el cerro y el Guadalquivir a su paso por esta localidad, podría contar en pocos meses con una nueva iluminación artística.
El Ayuntamiento de esta localidad ha adjudicado a una empresa de Ciudad Real un contrato para la sustitución de las luminarias. Los trámites administrativos culminaron a finales del pasado mes de diciembre, con la adjudicación a la compañía Martator Insurance. Anteayer, tal como consta en la Plataforma de Contratación del Estado, se formalizó el contrato. El plazo de ejecución de los trabajos es de dos meses, por lo que para la primavera la torre de San Bartolomé podría contar ya con su nueva iluminación. El ahorro por parte del Ayuntamiento ha sido considerable. En un principio, el proyecto sacado a concurso por el Consistorio estimaba que los trabajos tendrían un coste de 45.222,16 euros, que una vez aplicados los impuestos correspondientes pasarían a ser 54.718,81 euros.
Es habitual que en los concursos públicos las adjudicaciones siempre terminan realizándose por importes inferiores al de licitación, pero en este caso se ha reducido a casi la mitad. Martator Insurance ofreció realizar la iluminación de la torre por 27.000 euros sin impuestos (32.670 euros en total). Y dado que el único criterio de adjudicación era el precio, esta empresa se ha hecho con el contrato.
