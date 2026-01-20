Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

Una plaza de «mucho trabajo» y «falta de personal»: así es el juzgado de Montoro que asume la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

El Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro afronta su causa más compleja en un puesto marcado por la falta de estabilidad

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Acceso a los juzgados de Montoro.

Acceso a los juzgados de Montoro. / Víctor Castro

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

El juzgado de instrucción número 2 de Montoro es quien, desde la noche del domingo, se hace cargo del proceso judicial derivado tras el accidente ferroviario en Adamuz. La jueza interina María del Carmen Troyano asume el encargo antes de ser relevada. La plaza es conocida por requerir de «mucho trabajo», estar falta de recursos y no haber contado con un titular fijo.

El partido judicial de Montoro abarca los municipios de Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio, Pedro Abad, Villa del Río, Montoro y Adamuz. El secretario coordinador de Justicia en Córdoba, José Antonio Guerra, explica a este periódico que es una plaza que tiene «una carga de trabajo muy importante». Y es que también tramita asuntos de violencia de género, por lo que el trabajo «se multiplica», señala.

Imagen de los Juzgados de Montoro.

Imagen de los Juzgados de Montoro. / Víctor Castro

Ante su caso más importante

La plaza está lejos de ser conocida como un «retiro dorado» para profesionales de la judicatura. Tal y como explica Guerra, en ella también se llevan asuntos relacionados con fincas olivareras, casos de violencia de género, sucesos y hasta delitos agrarios y medioambientales. Sin embargo, esta «macrocausa», como la define Guerra, es el caso más grande al que este órgano judicial se había enfrentado. Para ayudar en esta tarea, la Consejería de Justicia anunció el lunes que reforzaba este partido judicial con la creación de dos nuevos puestos, correspondientes a un gestor y a un tramitador.

Además, desde la Oficina Judicial se ha solicitado al Ministerio de Justicia el nombramiento de un juez de refuerzo y de un letrado de la Administración de Justicia para apoyar la tramitación de la causa, sin que por el momento se haya recibido respuesta.

La zona cero del accidente ferroviario en Adamuz

La zona cero del accidente ferroviario en Adamuz

Ver galería

La zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Manuel Murrillo

Un juzgado «desbordado»

De hecho, tales son las necesidades de trabajo que se viene alertando con anterioridad de la necesidad de ampliar la plantilla. «En casi todos los partidos judiciales había un servicio común para ayudar y en Montoro, hasta este año, no se ha creado», explica Guerra. Esta situación se ha visto agravada con la apertura de este caso. También se impulsaron dos comisiones de servicio, sin relevación de funciones, para prestar apoyo específico al Registro Civil de Montoro. Desde el juzgado explican a este periódico que están «desbordados» y que tienen «muchísimo trabajo». Prueba de ello es que han ampliado su horario para autorizar traslados y enterramientos de las víctimas.

Otra circunstancia que ha marcado esta plaza es la falta de estabilidad, una situación de la que adolece «desde hace años», según Guerra. «Ha habido muchos traslados, magistrados que han pedido destino en otros órganos judiciales y cambios frecuentes en la plantilla», concluye.

RRSS
La llegada de la lluvia a Córdoba podría complicar los trabajos de la maquinaria pesada en Adamuz

La llegada de la lluvia a Córdoba podría complicar los trabajos de la maquinaria pesada en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, en directo: los investigadores buscan en el vagón 6 del Iryo las claves del accidente

Los Reyes de España visitan en Adamuz la zona cero del dolor, el lugar donde descarrilaron y chocaron los trenes

Una plaza de «mucho trabajo» y «falta de personal»: así es el juzgado que asume la investigación del accidente ferroviario de Adamuz

Una plaza de «mucho trabajo» y «falta de personal»: así es el juzgado que asume la investigación del accidente ferroviario de Adamuz

Fallece el médico de Aguilar de la Frontera Ismael Herruzo, jefe de servicio en el Hospital Regional de Málaga

Fallece el médico de Aguilar de la Frontera Ismael Herruzo, jefe de servicio en el Hospital Regional de Málaga

La Guardia Civil traslada de Córdoba a Madrid las muestras de ADN de los familiares de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz

La Guardia Civil traslada de Córdoba a Madrid las muestras de ADN de los familiares de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz

Psicólogos de la Diputación de Córdoba colaboran en la atención a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz

Finalizan las autopsias de todos los cuerpos recibidos tras el accidente de Adamuz e identifican a diez personas

Finalizan las autopsias de todos los cuerpos recibidos tras el accidente de Adamuz e identifican a diez personas
