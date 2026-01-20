Una plaza de «mucho trabajo» y «falta de personal»: así es el juzgado de Montoro que asume la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

El juzgado de instrucción número 2 de Montoro es quien, desde la noche del domingo, se hace cargo del proceso judicial derivado tras el accidente ferroviario en Adamuz. La jueza interina María del Carmen Troyano asume el encargo antes de ser relevada. La plaza es conocida por requerir de «mucho trabajo», estar falta de recursos y no haber contado con un titular fijo.

El partido judicial de Montoro abarca los municipios de Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio, Pedro Abad, Villa del Río, Montoro y Adamuz. El secretario coordinador de Justicia en Córdoba, José Antonio Guerra, explica a este periódico que es una plaza que tiene «una carga de trabajo muy importante». Y es que también tramita asuntos de violencia de género, por lo que el trabajo «se multiplica», señala.

Imagen de los Juzgados de Montoro. / Víctor Castro

Ante su caso más importante

La plaza está lejos de ser conocida como un «retiro dorado» para profesionales de la judicatura. Tal y como explica Guerra, en ella también se llevan asuntos relacionados con fincas olivareras, casos de violencia de género, sucesos y hasta delitos agrarios y medioambientales. Sin embargo, esta «macrocausa», como la define Guerra, es el caso más grande al que este órgano judicial se había enfrentado. Para ayudar en esta tarea, la Consejería de Justicia anunció el lunes que reforzaba este partido judicial con la creación de dos nuevos puestos, correspondientes a un gestor y a un tramitador.

Además, desde la Oficina Judicial se ha solicitado al Ministerio de Justicia el nombramiento de un juez de refuerzo y de un letrado de la Administración de Justicia para apoyar la tramitación de la causa, sin que por el momento se haya recibido respuesta.

La zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Manuel Murrillo

Un juzgado «desbordado»

De hecho, tales son las necesidades de trabajo que se viene alertando con anterioridad de la necesidad de ampliar la plantilla. «En casi todos los partidos judiciales había un servicio común para ayudar y en Montoro, hasta este año, no se ha creado», explica Guerra. Esta situación se ha visto agravada con la apertura de este caso. También se impulsaron dos comisiones de servicio, sin relevación de funciones, para prestar apoyo específico al Registro Civil de Montoro. Desde el juzgado explican a este periódico que están «desbordados» y que tienen «muchísimo trabajo». Prueba de ello es que han ampliado su horario para autorizar traslados y enterramientos de las víctimas.

Otra circunstancia que ha marcado esta plaza es la falta de estabilidad, una situación de la que adolece «desde hace años», según Guerra. «Ha habido muchos traslados, magistrados que han pedido destino en otros órganos judiciales y cambios frecuentes en la plantilla», concluye.

En Directo

El Gobierno y la Junta de Andalucía organizarán un funeral de Estado El Gobierno preparará con la Junta de Andalucía un funeral de Estado en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según avanzaron este martes fuentes gubernamentales. Lee aquí la información completa.

Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande Mónica Gallego tiene todavía muy vivas en su cabeza las imágenes que vivió el pasado domingo en Adamuz (Córdoba). Ella viajaba en el segundo vagón del tren de Iryo Málaga-Madrid que, sobre las 19.40 horas, descarriló y chocó con otro tren de Renfe. Esta joven malagueña, que salió afortunadamente ilesa del accidente ferroviario, esquivó un destino que podía haber sido fatídico por pequeños detalles como decidirse a llevar, por consejo de su madre, un par de maletas grandes en su viaje a Madrid, algo que cuando realizó a última hora la reserva del billete la situó en la parte delantera del convoy, en clase preferente, y no en los vagones finales, que fueron los que descarrilaron. Mónica, de 26 años, ha aprobado recientemente unas oposiciones y el domingo viajaba a Madrid para incorporarse a un curso formativo que empezaba el lunes. La joven relata a este periódico sus vivencias a partir del momento en que se produjo al siniestro. "Yo iba estudiando en mi asiento, hacía unos minutos que habíamos pasado por Córdoba, y de pronto el tren dio un gran frenazo. Me choqué contra la mesa, que la tenía bajada, y contra el asiento de delante, pero fue lo único que me pasó; yo salí ilesa completamente", comenta la joven, que no duda en destacar cómo el empeño de su madre en que llevara un equipaje más voluminoso para que se llevase a Madrid todo lo que necesitaba ha sido decisivo en este desenlace. Aquí tienes la información.

Ascienden a 42 los fallecidos en el accidente de Adamuz El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andaucía, Antonio Sanz ha confirmado el fallecido número 42 por el accidente en Adamuz en una entrevista en directo en Antena 3.

Noelia Santos Las cifras de Cruz Roja sobre el terreno Cruz Roja continúa con un dispositivo desplegado en varias provincias andaluzas con motivo del accidente ferroviario de Adamuz. En el municipio sigue colaborando en el puesto de mando, mientras que en Córdoba capital atienden a familiares de las víctimas. Allí se ha intervenido ya a más de 170 personas. En Huelva desarrollan actividades de atención psicosocial en la Jefatura de Policía a la Comandancia de la Civil. Aquí hay un equipo de más de diez profesionales que ha atendido ya a más de 130 personas. Por último, en Málaga, Cruz Roja lleva a cabo una actividad de información y atención a personas afectadas en la estación de tren.