Nuevo giro en el rescate de los trenes en Adamuz (Córdoba) tras el accidente ferroviario: habrá que actuar sobre la zona del Alvia

Las labores de rescate de los cadáveres atrapados en el tren Alvia tras el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba) han vuelto a sufrir un cambio de planes que provocará una nueva demora en los trabajos.

En esta ocasión, el operativo se centra ahora en intervenir directamente sobre el Alvia, lo que ha obligado a replantear la actuación prevista inicialmente. Así lo han explicado a este periódico trabajadores de Grúas Alhambra, la empresa encargada de las labores de rescate.

Idea inicial: trabajar sobre el Iryo

Según detalló Rafael Marín, jefe del operativo, el plan inicial contemplaba actuar en primer lugar sobre el tren Iryo para retirarlo y facilitar así el acceso al Alvia. Las tareas estaban previstas para comenzar a primera hora de la mañana y completarse durante la jornada matinal.

Miembros de la UME junto al tren Iryo siniestrado. / Manuel Murillo

Sin embargo, tal y como ha señalado un operario, se ha producido un nuevo giro en la estrategia. “Ahora el plan pasa por trabajar directamente sobre el Alvia, retirando el material desprendido”, explica, aunque admite que aún no está definido con exactitud el procedimiento a seguir. “Los planes cambian constantemente”, añade.

Toca despejar la zona

Este cambio ha obligado a desplazar hasta la zona excavadoras y cizallas para despejar la maleza, mover algunos elementos del convoy y permitir que la maquinaria pesada pueda operar con seguridad. “Nosotros estamos preparados para intervenir”, recalca el trabajador.

No obstante, el inicio de estas labores deberá esperar, ya que, según indican desde la empresa, no podrán comenzar hasta que las autoridades abandonen la zona. “Hasta que no salgan, no podemos trabajar”, concluye.

Al fondo, el tren Alvia siniestrado. En primer plano, vista del tren Iryo descarrilado. / Manuel Murillo

Este operario comenta que es una tarea que "hay que hacer con mucho cuidado", pero para la que están "sobradamente preparados" aunque "nunca se sabe qué te vas a encontrar". Recuerda que hace unos años tuvo que realizar el rescate de dos vagones de mercancías que se habían descarrilado en Córdoba.

En Directo

La estación de tren Julio Anguita concentra el dolor de Córdoba por el accidente ferroviario de Adamuz Cientos de cordobeses se han concentrado este martes frente a las puertas de la estación de tren Córdoba-Julio Anguita para mostrar su dolor y conmoción por el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido al menos 41 personas. [Lea aquí la noticia al completo]

La Guardia Civil concluye la inspección de los coches 7 y 8 descarrilados del tren Iryo La Guardia Civil ha concluido la inspección ocular de los coches 7 y 8 del tren Iryo que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba) y causó el posterior descarrilamiento de la cabecera del tren Alvia y ahora se centrará en el examen de los seis primeros vagones. Fuentes de la investigación han indicado a EFE que tras la inspección, estos dos coches ya podrían ser retirados de la vía. [Lea aquí la noticia al completo]

Noelia Santos La presidenta del Colegio de Enfermería de Andalucía: "A los familiares hay que ayudarles a afrontar la realidad, que no es buena" María del María García, presidenta del Colegio de Enfermería de Andalucía, estaba en Almería cuando se produjo el trágico accidente ferroviario de Adamuz y no dudó en desplazarse hasta Córdoba. Ha estado en el Reina Sofía y ahora intenta acompañar, en la medida de lo posible, a los familiares de los desaparecidos, que permanecen en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba. García muestra su orgullo por el trabajo de los sanitarios andaluces en estos duros momentos, especialmente por la labor de los equipos de intervención sanitaria de emergencias que actuaron, dice, "de maravilla" en en los momentos del accidente. [Lea aquí la noticia al completo]

Araceli R. Arjona Los Reyes de España, en la zona cero de Adamuz Los Reyes son Felipe y doña Leticia, vestidos de negro, acaban de llegar a la zona cero del accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz y lo hacen acompañados por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Silencio absoluto y ambiente de solemnidad en un lugar, junto a los vagones del Iryo, en el que está misma mañana fue localizado un cadáver, el número 41. Con semblantes muy serios, los reyes están saludando a la comitiva de autoridades, entre ellos Óscar Puente y Juanma Moreno, que les están informando de la situación.