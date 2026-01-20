Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz

Mari Carmen Abril, profesora en Alcorcón, y Samuel, policía nacional en Madrid, son los dos cordobeses que fallecieron en el trágico accidente del pasado domingo en Adamuz

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Mari Carmen Abril, en una fotografía tomada mientras trabajó en el IESA-CSIC.

Mari Carmen Abril, en una fotografía tomada mientras trabajó en el IESA-CSIC. / CÓRDOBA

José Escamilla

Rafael Verdú

Bujalance / Córdoba

La tragedia ha golpeado a dos familias cordobesas, a la espera de conocer el listado definitivo de las víctimas mortales del accidente ferroviario en Adamuz que tuvo lugar el pasado domingo.

Dos de los fallecidos eran cordobeses de nacimiento, aunque vivían y trabajaban en Madrid. Se trata de Mari Carmen Abril, natural de Bujalance y profesora de instituto, y Samuel R.S., agente de la Policía Nacional que ejercía en una comisaría madrileña.

Mari C. Abril, profesora

Mari Carmen Abril tenía 50 años de edad, era natural de Bujalance y profesora en el instituto de Secundaria Los Castillos de Alcorcón en Madrid, donde llevaba ejerciendo un par de años. Previamente, había estado trabajando como técnica socióloga en el IESA-CSIC, como creadora de contenido para una empresa y como administrativa en un estudio de arquitectura.

También era amante de la música, de modo que a los 11 años entró a formar parte de la banda de música de la Asociación Músico-Cultural Pedro La Virgen de Bujalance tocando la flauta travesera. Y permaneció en la banda hasta los 25 años, cuando comenzó con sus primeros trabajos. También le gustaban la fotografía y la naturaleza, gracias a cuya afición pudo realizar infinidad de instantáneas de plantas y flores en sus caminatas, viajes y excursiones.

El IESA (Instituto de Estudios Sociales Avanzados) lamentó «profundamente» el fallecimiento de M. Carmen Abril Vega, antigua trabajadora del centro. María del Carmen desarrolló diversas funciones en el instituto como técnica de investigación, demostrando siempre dedicación y profesionalidad. Además, dejó una importante huella en sus compañeras y compañeros por su talante, amistad y alegría.

El IESA-CSIC ha querido enviar sus condolencias a familiares y amistades de María del Carmen, así como a las de todas las personas fallecidas en el trágico accidente.

Samuel, policía nacional

Sobre el agente de la Policía Nacional apenas han trascendido datos, más allá de los que confirmó el sindicato Jupol. Se sabe que estaba destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid y viajaba en uno de los vagones del tren de Iryo. Había sido padre hacía poco tiempo, apenas un año y medio.

El agente que ha perdido la vida estaba casado. Según informaron desde el sindicato Jupol, se había incorporado al cuerpo en 2021. El pasado domingo regresaba a la capital para trabajar dentro de sus turnos habituales. La Policía Nacional no ha querido ofrecer más información para mantener la intimidad de la familia.

TEMAS

