Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz

La tragedia ha golpeado a dos familias cordobesas, a la espera de conocer el listado definitivo de las víctimas mortales del accidente ferroviario en Adamuz que tuvo lugar el pasado domingo.

Dos de los fallecidos eran cordobeses de nacimiento, aunque vivían y trabajaban en Madrid. Se trata de Mari Carmen Abril, natural de Bujalance y profesora de instituto, y Samuel R.S., agente de la Policía Nacional que ejercía en una comisaría madrileña.

Mari C. Abril, profesora

Mari Carmen Abril tenía 50 años de edad, era natural de Bujalance y profesora en el instituto de Secundaria Los Castillos de Alcorcón en Madrid, donde llevaba ejerciendo un par de años. Previamente, había estado trabajando como técnica socióloga en el IESA-CSIC, como creadora de contenido para una empresa y como administrativa en un estudio de arquitectura.

También era amante de la música, de modo que a los 11 años entró a formar parte de la banda de música de la Asociación Músico-Cultural Pedro La Virgen de Bujalance tocando la flauta travesera. Y permaneció en la banda hasta los 25 años, cuando comenzó con sus primeros trabajos. También le gustaban la fotografía y la naturaleza, gracias a cuya afición pudo realizar infinidad de instantáneas de plantas y flores en sus caminatas, viajes y excursiones.

El IESA (Instituto de Estudios Sociales Avanzados) lamentó «profundamente» el fallecimiento de M. Carmen Abril Vega, antigua trabajadora del centro. María del Carmen desarrolló diversas funciones en el instituto como técnica de investigación, demostrando siempre dedicación y profesionalidad. Además, dejó una importante huella en sus compañeras y compañeros por su talante, amistad y alegría.

El IESA-CSIC ha querido enviar sus condolencias a familiares y amistades de María del Carmen, así como a las de todas las personas fallecidas en el trágico accidente.

Samuel, policía nacional

Sobre el agente de la Policía Nacional apenas han trascendido datos, más allá de los que confirmó el sindicato Jupol. Se sabe que estaba destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid y viajaba en uno de los vagones del tren de Iryo. Había sido padre hacía poco tiempo, apenas un año y medio.

El agente que ha perdido la vida estaba casado. Según informaron desde el sindicato Jupol, se había incorporado al cuerpo en 2021. El pasado domingo regresaba a la capital para trabajar dentro de sus turnos habituales. La Policía Nacional no ha querido ofrecer más información para mantener la intimidad de la familia.

En Directo

La investigación del descarrilamiento se centra en el tramo de vía y las ruedas del Iryo La investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren de Iryo, al tiempo que se analizarán los tráficos de otros convoyes que pasaron por el mismo sitio en los dos días anteriores. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque ha descartado con contundencia la posibilidad de un sabotaje, y ha asegurado que España tiene un transporte ferroviario "absolutamente robusto y seguro". Ha dicho que hay un tramo de vía en la línea férrea Madrid-Andalucía con fracturas, y se analizan también todos los rodamientos de los trenes, incluidos los de los que hubieran circulado por ese lugar previamente.

Iberia alarga hasta el 2 de febrero la ampliación de sus vuelos entre Madrid y Sevilla y Málaga Iberia añadió este martes más vuelos a su operativa en Andalucía hasta el próximo 2 de febrero, con un vuelo diario más entre Madrid y Sevilla y otro entre Madrid y Málaga. Además, se incorpora un vuelo extra más de Iberia Express entre Madrid y Sevilla los días 27, 28, 29, 31 de enero y 1 de febrero. También se ha aumentado la capacidad de los aviones que operan la ruta a Sevilla y se utilizará un modelo A321 en lugar de un A320. De este modo, Iberia ofrece hasta el 2 de febrero 15.386 plazas adicionales, hasta un total de 36.120 plazas, lo que supone un incremento del 66%.

Adrián Ramírez Las grúas prevén completar esta noche la retirada del tren Iryo accidentado en Adamuz La empresa de grúas encargada de retirar los trenes accidentados en Adamuz prevé completar durante la noche la retirada del tren de alta velocidad Iryo, un paso clave para poder avanzar a la siguiente fase del operativo. Así lo ha explicado a este periódico Rafael Marín, jefe del dispositivo, que detalla que los trabajos comenzaron alrededor del mediodía, una vez que las autoridades abandonaron la zona cero y quedó libre el espacio para la entrada de grúas de gran tonelaje, de 300 y 400 toneladas. [Lea aquí la noticia]

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz. / Associated Press Las grúas consiguen desplazar el Iryo y abren vía para que la maquinaria llegue al Alvia Las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Iryo que estaban volcados tras el accidente ferroviario del domingo en las proximidades de Adamuz (Córdoba), por lo que por primera vez se ha abierto una vía que permitirá a la maquinaria pesada llegar hasta el Alvia y levantar los vagones destrozados. Los vagones del Iryo que están bien se van a sacar esta noche y madrugada por la vía y los que están dañados se elevarán con una góndola, con lo que el camino estará despejado para trabajar con todo lo necesario en el Alvia, donde los equipos de rescate seguirán buscando posibles víctimas. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha resaltado a los periodistas que por primera vez haya una vía abierta que comunica los dos trenes para trabajar con toda la maquinaria posible.