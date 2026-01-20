Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Equipamientos

Lucena encarga la obra en los exteriores del antiguo hangar de Las Navas del Selpillar

La intervención acaba con la modernización del entorno de la Plaza de la Estación

Plaza de la Estación de Las Navas del Selpillar.

Plaza de la Estación de Las Navas del Selpillar. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Las obras de remodelación de los exteriores del antiguo hangar en Las Navas del Selpillar comenzarán en dos semanas. El Ayuntamiento ha publicado el decreto de adjudicación, otorgando la actuación, entre tres licitadoras, a la empresa Contrata y Movimiento de Tierras Subbética Agrícola, radicada en Almedinilla.

Desde el Consistorio precisan que, a partir de la emisión de esta resolución, el plazo legal estipula un máximo de 15 días para firmar el acta de replanteo.

El importe definitivo, exactamente 91.378 euros, rebaja en unos 10.000 euros el montante reflejado en el pliego. El concejal de Obras, Javier Pineda, sintetiza el proyecto a desarrollar aludiendo a sus repercusiones «estéticas y en la mejora de la accesibilidad».

Una modernización completa

Con esta intervención, cuyo plazo de ejecución es de cinco meses, el Consistorio completa la modernización del área de influencia de la Plaza de la Estación. La actuación está encajada en el Programa de Fomento del Empleo Agrario que propició la reforma del espacio central. De igual modo, el Ayuntamiento materializó el remozamiento y adaptación de un sector lateral y, recientemente, presentó la construcción de una pista de pádel. «Concluimos todo el entorno», insistió el concejal popular, quien reseñó la potencial utilización, por parte de los vecinos, para diversas actividades de ocio y esparcimiento.

La Diputación, a través del Plan de Aldeas correspondiente al cuatrienio 2024-2027, financia esta última obra. Atendiendo al proyecto de María Ángeles Raya, arquitecta municipal, y la arquitecta técnica municipal, María de la O Moreno, los trabajos abordan la reordenación del espacio, mediante un pavimento drenante, así como la instalación de nuevas conducciones de saneamiento, abastecimiento y alumbrado público.

La obra se delimita en los sectores norte y oeste, implantándose un ajardinamiento del pavimento de celosía, árboles de sombra y alcorques prefabricados. Dentro de una parcela de 4.067 metros cuadrados, aumentará la seguridad y comodidad una barandilla perimetral.

