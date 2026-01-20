La llegada de la lluvia a Córdoba podría complicar los trabajos de la maquinaria pesada en Adamuz

La previsión de lluvias y tormentas para este miércoles, 20 de enero, en parte de la provincia de Córdoba podría complicar las labores de rescate que todavía este martes continúan en Adamuz, tras el grave accidente de trenes del domingo. Maquinaria pesada intenta elevar los dos vagones del tren Alvia que cayeron por un talud y hasta el último momento no se puede descartar la posibilidad de que se encuentre algún cuerpo más.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la probabilidad de precipitaciones en Adamuz alcanzará el 100% a partir de la 12.00 horas de este miércoles. Además, el riesgo de tormentas aumentará progresivamente a lo largo del día, alcanzando hasta un 100% a partir de las 18.00 horas. La probabilidad de lluvias no bajará del 70% hasta el domingo, 26 de enero.

Una intervención complicada con grúas de alto tonelaje

Las labores de rescate de los cuerpos que pudieran quedar aún en el interior del convoy se han demorado por la dificultad de las grúas pesadas para acceder a la zona del siniestro, debido a lo complicado del terreno. Así lo han explicado a este periódico trabajadores de Grúas Alhambra, la empresa encargada de las labores de rescate, quienes señalan que la complejidad estructural del convoy, unido al estado en el que ha quedado tras el accidente, requiere una intervención más delicada y minuciosa.

Previsión del tiempo de la Aemet para Adamuz desde el martes 20 al domingo 26. / CÓRDOBA

La posible llegada de la lluvia añade un nuevo elemento de dificultad al operativo, ya que las precipitaciones podrían afectar tanto a la estabilidad del terreno como a la visibilidad y maniobrabilidad de la maquinaria pesada empleada en el rescate.

Mientras tanto, el dispositivo de emergencia continúa desplegado en la zona, tanto para culminar las labores de rescate como la investigación sobre el terreno de las causas de un siniestro que mantiene consternada a la localidad de Adamuz y al conjunto del país.

En Directo

Concentración en la estación de trenes de Córdoba. / CÓRDOBA El sector ferroviario de Córdoba muestra su pesar por el accidente de Adamuz con un minuto de silencio ante la estación Julio Anguita El sector ferroviario de Córdoba se ha unido hoy en una concentración a las puertas de la estación Córdoba-Julio Anguita para mostrar su pesar por las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en la localidad de Adamuz y en solidaridad con las familias de los fallecidos y heridos en el siniestro. A la multitudinaria concentración se ha sumado la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, quien ha vuelto a desear “una pronta recuperación a las ciento de personas heridas en el trágico accidente, especialmente, a las personas que se encuentran en una situación de mayor gravedad”. Borrego quiso poner de relieve “la profesionalidad de los distintos servicios públicos que están actuando desde el primer momento en este horroroso siniestro” y remarcó que “habrá que realizar una investigación en profundidad para aclarar las causas del accidente, pero ahora mismo, lo importante son las víctimas y sus familias”.

La investigación del descarrilamiento se centra en el tramo de vía y las ruedas del Iryo La investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren de Iryo, al tiempo que se analizarán los tráficos de otros convoyes que pasaron por el mismo sitio en los dos días anteriores. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque ha descartado con contundencia la posibilidad de un sabotaje, y ha asegurado que España tiene un transporte ferroviario "absolutamente robusto y seguro". Ha dicho que hay un tramo de vía en la línea férrea Madrid-Andalucía con fracturas, y se analizan también todos los rodamientos de los trenes, incluidos los de los que hubieran circulado por ese lugar previamente.

Iberia alarga hasta el 2 de febrero la ampliación de sus vuelos entre Madrid y Sevilla y Málaga Iberia añadió este martes más vuelos a su operativa en Andalucía hasta el próximo 2 de febrero, con un vuelo diario más entre Madrid y Sevilla y otro entre Madrid y Málaga. Además, se incorpora un vuelo extra más de Iberia Express entre Madrid y Sevilla los días 27, 28, 29, 31 de enero y 1 de febrero. También se ha aumentado la capacidad de los aviones que operan la ruta a Sevilla y se utilizará un modelo A321 en lugar de un A320. De este modo, Iberia ofrece hasta el 2 de febrero 15.386 plazas adicionales, hasta un total de 36.120 plazas, lo que supone un incremento del 66%.

Adrián Ramírez Las grúas prevén completar esta noche la retirada del tren Iryo accidentado en Adamuz La empresa de grúas encargada de retirar los trenes accidentados en Adamuz prevé completar durante la noche la retirada del tren de alta velocidad Iryo, un paso clave para poder avanzar a la siguiente fase del operativo. Así lo ha explicado a este periódico Rafael Marín, jefe del dispositivo, que detalla que los trabajos comenzaron alrededor del mediodía, una vez que las autoridades abandonaron la zona cero y quedó libre el espacio para la entrada de grúas de gran tonelaje, de 300 y 400 toneladas. [Lea aquí la noticia]