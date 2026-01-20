Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La llegada de la lluvia a Córdoba podría complicar los trabajos de la maquinaria pesada en Adamuz

La probabilidad de precipitaciones en Adamuz alcanzará el 100% a partir del miércoles

Vagones del tren Alvia accidentado en Adamuz que deben retirarse con maquinaria pesada para poder culminar la búsqueda de posibles cadáveres entre el amasijo de hierros.

Vagones del tren Alvia accidentado en Adamuz que deben retirarse con maquinaria pesada para poder culminar la búsqueda de posibles cadáveres entre el amasijo de hierros.

Manuel Ruiz Díaz

Manuel Ruiz Díaz

Córdoba

La previsión de lluvias y tormentas para este miércoles, 20 de enero, en parte de la provincia de Córdoba podría complicar las labores de rescate que todavía este martes continúan en Adamuz, tras el grave accidente de trenes del domingo. Maquinaria pesada intenta elevar los dos vagones del tren Alvia que cayeron por un talud y hasta el último momento no se puede descartar la posibilidad de que se encuentre algún cuerpo más.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la probabilidad de precipitaciones en Adamuz alcanzará el 100% a partir de la 12.00 horas de este miércoles. Además, el riesgo de tormentas aumentará progresivamente a lo largo del día, alcanzando hasta un 100% a partir de las 18.00 horas. La probabilidad de lluvias no bajará del 70% hasta el domingo, 26 de enero.

Una intervención complicada con grúas de alto tonelaje

Las labores de rescate de los cuerpos que pudieran quedar aún en el interior del convoy se han demorado por la dificultad de las grúas pesadas para acceder a la zona del siniestro, debido a lo complicado del terreno. Así lo han explicado a este periódico trabajadores de Grúas Alhambra, la empresa encargada de las labores de rescate, quienes señalan que la complejidad estructural del convoy, unido al estado en el que ha quedado tras el accidente, requiere una intervención más delicada y minuciosa.

Previsión del tiempo de la Aemet para Adamuz desde el martes 20 al domingo 26.

Previsión del tiempo de la Aemet para Adamuz desde el martes 20 al domingo 26.

La posible llegada de la lluvia añade un nuevo elemento de dificultad al operativo, ya que las precipitaciones podrían afectar tanto a la estabilidad del terreno como a la visibilidad y maniobrabilidad de la maquinaria pesada empleada en el rescate.

Mientras tanto, el dispositivo de emergencia continúa desplegado en la zona, tanto para culminar las labores de rescate como la investigación sobre el terreno de las causas de un siniestro que mantiene consternada a la localidad de Adamuz y al conjunto del país.

