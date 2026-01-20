Juzgan en Albacete al acusado de matar a su mujer a puñaladas en Montemayor

La Audiencia Provincial de Albacete juzga desde el pasado lunes con un jurado popular a un hombre de 35 años al que el fiscal le pide 25 años de prisión por el asesinato de su mujer en mayo de 2022 en Montemayor.

El matrimonio, de nacionalidad rumana, había llegado a España para trabajar como temporeros en los ajos y se encontraban en Montemayor cuando la mujer, que tenía 26 años, fue apuñalada. Vivían en una casa alquilada junto a otros compatriotas, entre ellos un sobrino del marido. El 21 de mayo hubo una discusión entre la pareja y el marido se fue con un compañero a la feria de Córdoba, quedándose su mujer en casa con el sobrino. En este viaje su compañero contó al hombre que su mujer le estaba engañando con su sobrino, según había visto en un vídeo, por lo que el acusado decidió regresar solo.

Una vez allí, el marido la confrontó por la infidelidad, lo que asustó a la mujer hasta el punto de huir de la vivienda y buscar ayuda en el pueblo. Diversos testigos detallaron ayer que la mujer vagó durante horas pidiendo auxilio a los vecinos la noche de los hechos, pero que cada vez que se ofrecían a avisar a la policía, esta se negaba y huía.

"Llegó asustada y pidiendo ayuda"

Una de las vecinas testificó que pasada la medianoche la joven llegó a su garaje. La vieron «llegar en chanclas, sin móvil, totalmente asustada y pidiendo ayuda», explicó. Le ofrecieron un móvil para que intentara ponerse en contacto con familiares que tenía en España, pero nadie le respondió. Cuando esta se marchó, la vecina notificó la situación a las autoridades.

Pero en mitad de la noche, el acusado condujo en su coche por un camino que sabía que solía utilizar y la esperó en un lugar solitario, oscuro y alejado. Allí la apuñaló en las piernas y posteriormente fue en busca de su sobrino, al que también apuñaló.

La defensa del acusado pide que el delito sea considerado homicidio en lugar de asesinato y asegura que todo se debió «a un arrebato».