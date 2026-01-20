El juzgado de Montoro amplía su horario para autorizar traslados y enterramientos de las víctimas del accidente de Adamuz

El Juzgado de Instrucción 2 de Montoro ha decidido ampliar su horario de atención hasta las 20.00 horas para agilizar la tramitación de las licencias de enterramiento, traslado de cadáveres o incineraciones de las víctimas del accidente de los trenes de Adamuz. La medida se adopta ante la recepción progresiva de los informes de autopsia, que se están elaborando y remitiendo a dicho órgano judicial desde el Insituto de Medicina Legal, en la Ciudad de la Justicia de Córdoba capital.

Según confirman fuentes judiciales a este periódico, el juzgado ya ha comenzado a recibir los primeros informes, imprescindibles para autorizar legalmente los traslados y las actuaciones funerarias. Una vez que las familias disponen del informe correspondiente, deben personarse en el juzgado de Montoro o remitir la comunicación a través de la funeraria, que puede realizar el trámite en su nombre.

La ampliación del horario tiene como objetivo facilitar los procedimientos administrativos en un contexto de especial complejidad y carga emocional para las familias afectadas.

En Directo

Adif aguarda al fin de las tareas policiales para retirar los trenes afectados La circulación de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada continúa suspendida hasta nuevo aviso, así como las circulaciones a Huelva, Cádiz y Algeciras. Una vez concluyan las tareas de las autoridades policial y judicial en la zona del accidente, podrá llevarse a cabo la retirada de los trenes afectados -tarea que realizará Renfe a través de equipos especializados-, y, a continuación, Adif evaluará los daños sobre la infraestructura y movilizará todos los recursos técnicos y humanos necesarios para restablecer la circulación. Noticias relacionadas y más Los Reyes de España visitan en Adamuz (Córdoba) la zona cero del dolor, el lugar donde descarrilaron y chocaron los trenes

Javier, familiar de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba): "Estamos desesperados, necesitamos tener noticias"

Habilitado un equipo de sacerdotes para atender a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) El tramo en el que se produjo el accidente se encuentra en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que está siendo objeto de una renovación integral en la que se invierten más de 700 millones de euros. Concretamente, la renovación de desvíos en el tramo de Adamuz concluyó en mayo de 2025. La investigación corre a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que informará puntualmente de su labor y conclusiones en su web.

El comité de empresa de Hitachi suspende el reinicio de las movilizaciones en señal de duelo por el accidente de Adamuz El Comité de Empresa de Hitachi Energy ha decidido suspender el reinicio de las movilizaciones por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo en señal de respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Estaba previsto retomar el calendario de movilizaciones el próximo día 21, pero ante este trágico siniestro, la representación sindical ha optado por retrasar el comienzo de las movilizaciones.

Araceli R. Arjona Los Reyes de España, en el hospital Reina Sofía Los Reyes han llegado antes de la hora prevista al hospital Reina Sofía rodeados de un amplio despliegue policial. Tras la rápida visita al centro cívico han entrado a hablar con el personal sanitario que está atendiendo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Numerosos cordobeses se han apostado en la puerta del centro hospitalario para ver salir a Sus Majestades.