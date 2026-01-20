Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de trenesReyes de EspañaInvestigaciónRescate de los trenesFamiliaresPsicólogosCIAF"Milagro de la Virgen"Multimedia | Así fue el accidente
instagramlinkedin

Justicia

El juzgado de Montoro amplía su horario para autorizar traslados y enterramientos de las víctimas del accidente de Adamuz

El órgano judicial permanecerá abierto hasta las 20.00 horas ante la llegada de los informes de autopsia

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Juzgado de Montoro.

Juzgado de Montoro. / Víctor Castro

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

Córdoba

El Juzgado de Instrucción 2 de Montoro ha decidido ampliar su horario de atención hasta las 20.00 horas para agilizar la tramitación de las licencias de enterramiento, traslado de cadáveres o incineraciones de las víctimas del accidente de los trenes de Adamuz. La medida se adopta ante la recepción progresiva de los informes de autopsia, que se están elaborando y remitiendo a dicho órgano judicial desde el Insituto de Medicina Legal, en la Ciudad de la Justicia de Córdoba capital.

Según confirman fuentes judiciales a este periódico, el juzgado ya ha comenzado a recibir los primeros informes, imprescindibles para autorizar legalmente los traslados y las actuaciones funerarias. Una vez que las familias disponen del informe correspondiente, deben personarse en el juzgado de Montoro o remitir la comunicación a través de la funeraria, que puede realizar el trámite en su nombre.

Noticias relacionadas y más

La ampliación del horario tiene como objetivo facilitar los procedimientos administrativos en un contexto de especial complejidad y carga emocional para las familias afectadas.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
  2. Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
  3. Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
  4. Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
  5. Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz
  6. Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
  7. Juanma Moreno sobre el rescate del Alvia en Adamuz (Córdoba): 'Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas
  8. Adamuz, el corazón en la vía

Finalizan las autopsias de todos los cuerpos recibidos tras el accidente de Adamuz (Córdoba) e identifican a diez personas

Finalizan las autopsias de todos los cuerpos recibidos tras el accidente de Adamuz (Córdoba) e identifican a diez personas

El juzgado de Montoro amplía su horario para autorizar traslados y enterramientos de las víctimas del accidente de Adamuz

El juzgado de Montoro amplía su horario para autorizar traslados y enterramientos de las víctimas del accidente de Adamuz

Los Reyes de España visitan en Adamuz la zona cero del dolor, el lugar donde descarrilaron y chocaron los trenes

Pablo Ramírez, familiar de cuatro supervivientes que viajaban en el primer vagón del Alvia: "Ha sido un milagro de la Virgen del Rocío"

Pablo Ramírez, familiar de cuatro supervivientes que viajaban en el primer vagón del Alvia: "Ha sido un milagro de la Virgen del Rocío"

Accidente de tren en Adamuz, en directo: los investigadores buscan en el vagón 6 del Iryo las claves del accidente

La presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería: "A los familiares hay que ayudarles a afrontar la realidad, que no es buena"

La presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería: "A los familiares hay que ayudarles a afrontar la realidad, que no es buena"

Javier, familiar de uno de los desaparecidos en el accidentede Adamuz: "Estamos desesperados, necesitamos tener noticias"

Javier, familiar de uno de los desaparecidos en el accidentede Adamuz: "Estamos desesperados, necesitamos tener noticias"

Renfe activa los transbordos por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba mientras la vía permanece cortada en Adamuz

Renfe activa los transbordos por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba mientras la vía permanece cortada en Adamuz
Tracking Pixel Contents