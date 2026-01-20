Justicia
El juzgado de Montoro amplía su horario para autorizar traslados y enterramientos de las víctimas del accidente de Adamuz
El órgano judicial permanecerá abierto hasta las 20.00 horas ante la llegada de los informes de autopsia
El Juzgado de Instrucción 2 de Montoro ha decidido ampliar su horario de atención hasta las 20.00 horas para agilizar la tramitación de las licencias de enterramiento, traslado de cadáveres o incineraciones de las víctimas del accidente de los trenes de Adamuz. La medida se adopta ante la recepción progresiva de los informes de autopsia, que se están elaborando y remitiendo a dicho órgano judicial desde el Insituto de Medicina Legal, en la Ciudad de la Justicia de Córdoba capital.
Según confirman fuentes judiciales a este periódico, el juzgado ya ha comenzado a recibir los primeros informes, imprescindibles para autorizar legalmente los traslados y las actuaciones funerarias. Una vez que las familias disponen del informe correspondiente, deben personarse en el juzgado de Montoro o remitir la comunicación a través de la funeraria, que puede realizar el trámite en su nombre.
La ampliación del horario tiene como objetivo facilitar los procedimientos administrativos en un contexto de especial complejidad y carga emocional para las familias afectadas.
Adif aguarda al fin de las tareas policiales para retirar los trenes afectados
La circulación de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada continúa suspendida hasta nuevo aviso, así como las circulaciones a Huelva, Cádiz y Algeciras.
Una vez concluyan las tareas de las autoridades policial y judicial en la zona del accidente, podrá llevarse a cabo la retirada de los trenes afectados -tarea que realizará Renfe a través de equipos especializados-, y, a continuación, Adif evaluará los daños sobre la infraestructura y movilizará todos los recursos técnicos y humanos necesarios para restablecer la circulación.
El tramo en el que se produjo el accidente se encuentra en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que está siendo objeto de una renovación integral en la que se invierten más de 700 millones de euros. Concretamente, la renovación de desvíos en el tramo de Adamuz concluyó en mayo de 2025.
La investigación corre a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que informará puntualmente de su labor y conclusiones en su web.
El comité de empresa de Hitachi suspende el reinicio de las movilizaciones en señal de duelo por el accidente de Adamuz
El Comité de Empresa de Hitachi Energy ha decidido suspender el reinicio de las movilizaciones por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo en señal de respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Estaba previsto retomar el calendario de movilizaciones el próximo día 21, pero ante este trágico siniestro, la representación sindical ha optado por retrasar el comienzo de las movilizaciones.
Fabiola Mouzo
Finalizan las autopsias de todos los cuerpos recibidos tras el accidente de Adamuz e identifican a diez personas
El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha realizado ya las autopsias de todos los fallecidos recibidos tras el accidente de trenes en la localidad cordobesa de Adamuz. En total, se han recibido 38 cuerpos entre ayer y hoy, puesto que esta madrugada tuvo lugar el levantamiento de un fallecido más.
Araceli R. Arjona
Los Reyes de España, en el hospital Reina Sofía
Los Reyes han llegado antes de la hora prevista al hospital Reina Sofía rodeados de un amplio despliegue policial. Tras la rápida visita al centro cívico han entrado a hablar con el personal sanitario que está atendiendo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Numerosos cordobeses se han apostado en la puerta del centro hospitalario para ver salir a Sus Majestades.
Llegan a Madrid las muestras de ADN de los familiares de las víctimas recogidas en Sevilla, Huelva, Málaga y Córdoba
Las muestras de ADN de familiares directos de las víctimas recogidas por la Guardia Civil en las oficinas instaladas en Málaga, Córdoba, Huelva y Sevilla llegaron este martes a Madrid para ser cotejadas en el laboratorio central de Criminalística del Instituto Armado.
Estas muestras, tal y como confirmaron desde el Instituto Armado, fueron trasladadas en un primer momento en helicóptero a Córdoba para, en su conjunto, trasladarlas posteriormente a Madrid.
Se trata de las muestras que la Guardia Civil recogió en las diferentes oficinas que establecieron para la atención de los familiares de las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) con el objetivo de agilizar las labores de identificación.
