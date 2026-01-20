La jueza Cristina Pastor estrenará su plaza fija en Montoro con la investigación del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba)

La jueza Cristina Pastor Recover asumirá la investigación del accidente ferroviario de Adamuz. Ese será, además, su primer caso en plaza fija tras aprobar las oposiciones, una vez que este martes haya publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) su nombramiento al frente de la plaza número 2 de la Sección Civil de los Juzgados de Montoro, tras aprobarse la propuesta de la Escuela Judicial.

Hasta ahora, la instrucción había recaído en María del Carmen Troyano Torrejón, que ocupaba dicha plaza en funciones interinas desde agosto del año pasado. Troyano asumió el caso el pasado domingo, cuando ocurrió la tragedia ferroviaria. Durante estos primeros días ha estado al frente de las diligencias iniciales, entre ellas los levantamientos de cadáveres y la autorización de los traslados y enterramientos de las víctimas.

Acceso a los juzgados de Montoro. / Víctor Castro

Experiencia previa en Loja

Cristina Pastor Recover pertenece a la 74ª promoción de la Escuela Judicial y hasta ahora había realizado trabajos como jueza sustituta. Ha sido adscrita de forma temporal a distintos órganos judiciales de Andalucía mediante acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para cubrir vacantes o sustituciones, como parte del refuerzo habitual del servicio judicial.

Personal en la zona donde se produjo el accidente. / Manuel Murillo

Antes de su llegada a Montoro, Pastor Recover fue titular de forma provisional del Tribunal de Instancia de Loja (Granada), plaza número 1, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2025, también para cubrir una vacante. Ahora será la responsable de una investigación compleja y de gran impacto social.

Cabe señalar que desde este martes también asume la plaza número 1 de la Sección Civil de Montoro María del Carmen Blanque.

La investigación del descarrilamiento se centra en el tramo de vía y las ruedas del Iryo La investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren de Iryo, al tiempo que se analizarán los tráficos de otros convoyes que pasaron por el mismo sitio en los dos días anteriores. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque ha descartado con contundencia la posibilidad de un sabotaje, y ha asegurado que España tiene un transporte ferroviario "absolutamente robusto y seguro". Ha dicho que hay un tramo de vía en la línea férrea Madrid-Andalucía con fracturas, y se analizan también todos los rodamientos de los trenes, incluidos los de los que hubieran circulado por ese lugar previamente.

Iberia alarga hasta el 2 de febrero la ampliación de sus vuelos entre Madrid y Sevilla y Málaga Iberia añadió este martes más vuelos a su operativa en Andalucía hasta el próximo 2 de febrero, con un vuelo diario más entre Madrid y Sevilla y otro entre Madrid y Málaga. Además, se incorpora un vuelo extra más de Iberia Express entre Madrid y Sevilla los días 27, 28, 29, 31 de enero y 1 de febrero. También se ha aumentado la capacidad de los aviones que operan la ruta a Sevilla y se utilizará un modelo A321 en lugar de un A320. De este modo, Iberia ofrece hasta el 2 de febrero 15.386 plazas adicionales, hasta un total de 36.120 plazas, lo que supone un incremento del 66%.

Adrián Ramírez Las grúas prevén completar esta noche la retirada del tren Iryo accidentado en Adamuz La empresa de grúas encargada de retirar los trenes accidentados en Adamuz prevé completar durante la noche la retirada del tren de alta velocidad Iryo, un paso clave para poder avanzar a la siguiente fase del operativo. Así lo ha explicado a este periódico Rafael Marín, jefe del dispositivo, que detalla que los trabajos comenzaron alrededor del mediodía, una vez que las autoridades abandonaron la zona cero y quedó libre el espacio para la entrada de grúas de gran tonelaje, de 300 y 400 toneladas. [Lea aquí la noticia]

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz. / Associated Press Las grúas consiguen desplazar el Iryo y abren vía para que la maquinaria llegue al Alvia Las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Iryo que estaban volcados tras el accidente ferroviario del domingo en las proximidades de Adamuz (Córdoba), por lo que por primera vez se ha abierto una vía que permitirá a la maquinaria pesada llegar hasta el Alvia y levantar los vagones destrozados. Los vagones del Iryo que están bien se van a sacar esta noche y madrugada por la vía y los que están dañados se elevarán con una góndola, con lo que el camino estará despejado para trabajar con todo lo necesario en el Alvia, donde los equipos de rescate seguirán buscando posibles víctimas. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha resaltado a los periodistas que por primera vez haya una vía abierta que comunica los dos trenes para trabajar con toda la maquinaria posible.