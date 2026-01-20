Las grúas ya están listas para retirar el Iryo en Adamuz (Córdoba) tras el accidente ferroviario: «Esperamos hacerlo durante la mañana»

Las grúas encargadas de retirar el Iryo del accidente ferroviario de Adamuz ya se encuentran sobre el terreno y esperan comenzar a trabajar esta mañana. El objetivo es poder retirar el tren durante la jornada matinal y, de este modo, acceder al Alvia. Así lo ha explicado Rafael Marín, jefe del dispositivo de Grúas de Alhambra desplegado en Adamuz.

Según ha detallado Marín, el dispositivo se encuentra en la zona desde ayer. No obstante, ha sido necesario esperar a que “se apuntalara una de las máquinas del Iryo”, una labor que ha concluido hace poco tiempo y que ha sido realizada por la UME. Además, se han llevado a cabo modificaciones en el terreno para estabilizarlo, así como la retirada de la catenaria y de parte de la infraestructura, con el fin de facilitar el procedimiento. Todo ello da vía libre a la actuación de las grúas, que se espera que comience de manera casi inmediata.

Maquinaria desplegada en la zona con el tren Iryo al fondo. / Manuel Murillo

Una tarea "muy delicada"

De acuerdo con Marín, la maniobra podría concluir “durante la mañana”, aunque advierte de que todo dependerá de “lo que nos vayamos a encontrar”, ya que no se descartan “dificultades técnicas” durante las labores. El trabajo consistirá en levantar y retirar la cola del tren Iryo para poder acceder a los vagones del Alvia que cayeron por un terraplén de cuatro metros. El jefe del dispositivo define la operación como “muy delicada”, en la que “hay que ser muy cautos y trabajar con mucho cuidado”, prestando especial atención a “los enganches de las grúas, que están conectados entre sí”.

El dispositivo de la empresa está compuesto por dos gruistas —que operan una grúa de 300 toneladas y otra de 400—, dos técnicos y dos camiones que actúan como contrapesos.

En cuanto al trabajo realizado durante los casi dos días que llevan en la zona, Marín subraya que toda la empresa “está volcada en ayudar y sacar el tren lo antes posible” y que, pese a reconocer que la situación “es muy dura”, asegura que “aún hay fuerzas, no nos pesa el cuerpo”, concluye.

Estado en el que quedó uno de los vagones del tren Iryo en el accidente de Adamuz (Córdoba). / Manuel Murillo

Características de la maquinaria

Estas máquinas, prosigue Marín, ocupan una superficie aproximada de entre 12 por 15 metros y pesan entre 300 y 400 toneladas, por lo que “no todos los terrenos están preparados para operar con ellas”. De ahí la necesidad de estabilizar el suelo y asegurarse de que se podía trabajar en él con seguridad. Estas grúas, explica, se emplean habitualmente en trabajos industriales, especialmente en la colocación de material eólico en parques, aunque también son adecuadas para “labores de rescate”.

En Directo

Noelia Santos Osiris, mujer de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario: "Es una angustia terrible" Osiris Sevilla espera noticias de su marido, Víctor, que viajaba en el tren Alvia siniestrado el pasado domingo en Adamuz. A las puertas del centro cívico Poniente Sur, en Córdoba capital, Osiris atiende a la prensa entre lágrimas y junto a su hermana Yamilei. Ella es de Nicaragua, él de Bolivia. Ambos estaban en Madrid y volvían a Huelva, su lugar de residencia desde hace más de diez años, después de un viaje. Iban a coger el mismo tren, pero al final, por un tema de precios, él salió antes que ella, a la que iba a esperar en Sevilla. [Lea aquí la noticia al completo]

Rafael Verdú Los taxistas realizan servicios gratuitos para los familiares Los taxistas de Córdoba están realizando servicios gratuitos para los familiares de las víctimas del accidente de tren en Adamuz. Disponen para ello de un número de abonado específico. Los taxis se acumulan en las paradas de las estaciones de trenes y autobuses. Según han comentado algunos conductores, se optó por activar a toda la plantilla, que habitualmente descansa por turnos. No está habiendo la demanda esperada de taxis, aunque el mismo día del accidente hubo una media docena de servicios hasta Madrid para pasajeros que tenían que tomar vuelos.

Rafael Verdú Comienzan a llegar los primeros autobuses del enlace de Renfe Comienzan a llegar los primeros autobuses con pasajeros que realizan el enlace Córdoba-Villanueva de Córdoba. Una media docena de autobuses aguardan en la estación Córdoba-Julio Anguita para realizar estos servicios establecidos por Renfe. Los primeros convoyes transportan 15-20 pasajeros.

La Junta espera que hoy martes se tenga la identificación de todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha confiado en que este martes todos los fallecidos en el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) hayan sido identificados y se les puede comunicar a las familias. En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Sanz ha manifestado que lo más importante en este momento es que las personas que están ingresadas, 13 de ellas en la UCI, evolucionen favorablemente, y que también se termine de identificar a todos los fallecidos, una cifra que se ha elevado a 41. [Lea aquí la noticia al completo]