Actuaciones tras la tragedia

Las grúas ya están listas para retirar el Iryo en Adamuz (Córdoba) tras el accidente ferroviario: «Esperamos hacerlo durante la mañana»

El jefe del operativo, Rafael Marín, explica cómo se lleva a cabo una maniobra que define como "muy delicada"

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Maquinaria desplegada en la zona.

Maquinaria desplegada en la zona. / Manuel Murillo Martínez

Adrián Ramírez

Córdoba

Córdoba

Las grúas encargadas de retirar el Iryo del accidente ferroviario de Adamuz ya se encuentran sobre el terreno y esperan comenzar a trabajar esta mañana. El objetivo es poder retirar el tren durante la jornada matinal y, de este modo, acceder al Alvia. Así lo ha explicado Rafael Marín, jefe del dispositivo de Grúas de Alhambra desplegado en Adamuz.

Según ha detallado Marín, el dispositivo se encuentra en la zona desde ayer. No obstante, ha sido necesario esperar a que “se apuntalara una de las máquinas del Iryo”, una labor que ha concluido hace poco tiempo y que ha sido realizada por la UME. Además, se han llevado a cabo modificaciones en el terreno para estabilizarlo, así como la retirada de la catenaria y de parte de la infraestructura, con el fin de facilitar el procedimiento. Todo ello da vía libre a la actuación de las grúas, que se espera que comience de manera casi inmediata.

Accidente tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento Córdoba

Maquinaria desplegada en la zona con el tren Iryo al fondo. / Manuel Murillo

Una tarea "muy delicada"

De acuerdo con Marín, la maniobra podría concluir “durante la mañana”, aunque advierte de que todo dependerá de “lo que nos vayamos a encontrar”, ya que no se descartan “dificultades técnicas” durante las labores. El trabajo consistirá en levantar y retirar la cola del tren Iryo para poder acceder a los vagones del Alvia que cayeron por un terraplén de cuatro metros. El jefe del dispositivo define la operación como “muy delicada”, en la que “hay que ser muy cautos y trabajar con mucho cuidado”, prestando especial atención a “los enganches de las grúas, que están conectados entre sí”.

El dispositivo de la empresa está compuesto por dos gruistas —que operan una grúa de 300 toneladas y otra de 400—, dos técnicos y dos camiones que actúan como contrapesos.

En cuanto al trabajo realizado durante los casi dos días que llevan en la zona, Marín subraya que toda la empresa “está volcada en ayudar y sacar el tren lo antes posible” y que, pese a reconocer que la situación “es muy dura”, asegura que “aún hay fuerzas, no nos pesa el cuerpo, concluye.

Estado en el que quedó uno de los vagones del tren Iryo en el accidente de Adamuz (Córdoba).

Estado en el que quedó uno de los vagones del tren Iryo en el accidente de Adamuz (Córdoba). / Manuel Murillo

Características de la maquinaria

Estas máquinas, prosigue Marín, ocupan una superficie aproximada de entre 12 por 15 metros y pesan entre 300 y 400 toneladas, por lo que “no todos los terrenos están preparados para operar con ellas”. De ahí la necesidad de estabilizar el suelo y asegurarse de que se podía trabajar en él con seguridad. Estas grúas, explica, se emplean habitualmente en trabajos industriales, especialmente en la colocación de material eólico en parques, aunque también son adecuadas para “labores de rescate”.

Osiris, mujer de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba): "Es una angustia terrible"

