Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de trenesReyes de EspañaInvestigaciónRescate de los trenesFamiliaresPsicólogosCIAF"Milagro de la Virgen"Multimedia | Así fue el accidente
instagramlinkedin

Obituario

Fallece el médico de Aguilar de la Frontera Ismael Herruzo, jefe de servicio en el Hospital Regional de Málaga

Licenciado en Medicina por la Universidad de Córdoba en 1983, se especializó en Oncología Radioterápica

El doctor Ismael Herruzo, especialista en Oncología Radioterápica y jefe del servicio en el Hospital Regional de Málaga.

El doctor Ismael Herruzo, especialista en Oncología Radioterápica y jefe del servicio en el Hospital Regional de Málaga. / CÓRDOBA

Europa Press

Málaga

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) ha informado del fallecimiento del doctor Ismael Herruzo, especialista en Oncología Radioterápica y jefe del servicio en el Hospital Regional de Málaga, a la edad de 65 años.

A través de un comunicado, Commálaga señala que el doctor Herruzo era miembro de la Comisión de Deontología Médica del Colegio de Médicos, institución que le nombró colegiado honorífico y de la que recibió la medalla de colegiado de honor en el año 2024.

Nacido en Aguilar de la Frontera (Córdoba), y licenciado en Medicina por la Universidad de Córdoba en 1983, se especializó en Oncología Radioterápica en 1988 y dos años más tarde se doctoró en Medicina en la Universidad de Sevilla.

Toda una carrera profesional ligada a Málaga

Comenzó a trabajar en el Hospital Regional Universitario de Málaga en 1990 y en 1996 asumió la jefatura del Servicio de Oncología Radioterápica del citado centro hospitalario. De 2020 a 2022 ocupó la dirección médica del hospital.

La Junta Directiva del Colegio de Médicos ha agradecido la labor y experiencia que aportó a la Comisión de Deontología Médica, "donde destacó por su profesionalidad e implicación", y muestra "su consternación ante la pérdida de un compañero tan querido dentro de la profesión".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
  2. Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
  3. Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
  4. Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
  5. Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz
  6. Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
  7. Juanma Moreno sobre el rescate del Alvia en Adamuz (Córdoba): 'Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas
  8. Adamuz, el corazón en la vía

Renfe activa los transbordos por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba mientras la vía permanece cortada en Adamuz

Renfe activa los transbordos por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba mientras la vía permanece cortada en Adamuz

La llegada de la lluvia a Córdoba podría complicar los trabajos de la maquinaria pesada en Adamuz

La llegada de la lluvia a Córdoba podría complicar los trabajos de la maquinaria pesada en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, en directo: los investigadores buscan en el vagón 6 del Iryo las claves del accidente

Los Reyes de España visitan en Adamuz la zona cero del dolor, el lugar donde descarrilaron y chocaron los trenes

Una plaza de «mucho trabajo» y «falta de personal»: así es el juzgado que asume la investigación del accidente ferroviario de Adamuz

Una plaza de «mucho trabajo» y «falta de personal»: así es el juzgado que asume la investigación del accidente ferroviario de Adamuz

Fallece el médico de Aguilar de la Frontera Ismael Herruzo, jefe de servicio en el Hospital Regional de Málaga

Fallece el médico de Aguilar de la Frontera Ismael Herruzo, jefe de servicio en el Hospital Regional de Málaga

La Guardia Civil traslada de Córdoba a Madrid las muestras de ADN de los familiares de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz

La Guardia Civil traslada de Córdoba a Madrid las muestras de ADN de los familiares de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz

Psicólogos de la Diputación de Córdoba colaboran en la atención a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz

Tracking Pixel Contents