Obituario
Fallece el médico de Aguilar de la Frontera Ismael Herruzo, jefe de servicio en el Hospital Regional de Málaga
Licenciado en Medicina por la Universidad de Córdoba en 1983, se especializó en Oncología Radioterápica
Europa Press
El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) ha informado del fallecimiento del doctor Ismael Herruzo, especialista en Oncología Radioterápica y jefe del servicio en el Hospital Regional de Málaga, a la edad de 65 años.
A través de un comunicado, Commálaga señala que el doctor Herruzo era miembro de la Comisión de Deontología Médica del Colegio de Médicos, institución que le nombró colegiado honorífico y de la que recibió la medalla de colegiado de honor en el año 2024.
Nacido en Aguilar de la Frontera (Córdoba), y licenciado en Medicina por la Universidad de Córdoba en 1983, se especializó en Oncología Radioterápica en 1988 y dos años más tarde se doctoró en Medicina en la Universidad de Sevilla.
Toda una carrera profesional ligada a Málaga
Comenzó a trabajar en el Hospital Regional Universitario de Málaga en 1990 y en 1996 asumió la jefatura del Servicio de Oncología Radioterápica del citado centro hospitalario. De 2020 a 2022 ocupó la dirección médica del hospital.
La Junta Directiva del Colegio de Médicos ha agradecido la labor y experiencia que aportó a la Comisión de Deontología Médica, "donde destacó por su profesionalidad e implicación", y muestra "su consternación ante la pérdida de un compañero tan querido dentro de la profesión".
