Medio ambiente
La Diputación de Córdoba licita en casi 900.000 euros la modernización de varias depuradoras del norte de la provincia
Emproacsa invertirá 892.738 euros en la mejora de las depuradoras de Añora-Dos Torres, Espiel, El Viso y Villa del Río para mejorar su eficiencia y reducir el impacto ambiental
Emproacsa ha licitado las obras de mejora de varias depuradoras de aguas residuales en la zona norte, con el que la institución provincial no sólo modernizará infraestructuras hidráulicas clave, sino que también reforzará la protección ambiental y garantizará un tratamiento más eficiente de las aguas residuales en las instalaciones de Añora-Dos Torres, Espiel, El Viso y Villa del Río, incluida también en este proyecto.
La actuación forma parte del Plan Provincial de Obras de Infraestructuras Hidráulicas 2024-2027, financiada con el plan Diputación Invierte, cuenta con un presupuesto base de licitación de 892.738 euros y contempla intervenciones técnicas en distintas instalaciones de depuración y bombeo, algunas de ellas con sistemas obsoletos o con escasa capacidad para ajustarse a la actual normativa ambiental.
Las ofertas pueden presentarse hasta el 17 de febrero
Las empresas que deseen optar a la ejecución de las obras disponen hasta el próximo 17 de febrero para hacerlo y el plazo de ejecución estimado es de 12 meses.
Según recoge el proyecto técnico, la intervención permitirá mejorar el rendimiento del tratamiento de aguas, reducir incidencias operativas y avanzar hacia un modelo más sostenible, tanto desde el punto de vista energético como medioambiental. Entre las actuaciones previstas se encuentran la renovación de equipos electromecánicos, la mejora de sistemas de pretratamiento y desbaste, la optimización de procesos biológicos y la adecuación de infraestructuras auxiliares como depósitos de fangos, conducciones y sistemas de bombeo.
Mejora en la gestión de fangos
Uno de los ejes destacados del proyecto es la modernización de las estaciones con la incorporación de nuevos equipos y mejoras en la gestión de fangos. Estas actuaciones permitirán incrementar la eficiencia del proceso de depuración y reducir el impacto de los vertidos sobre el entorno natural, señala el documento. Además, se instalarán plantas fotovoltaicas en varias de las instalaciones, integradas en la propia infraestructura, que contribuirán a disminuir el consumo eléctrico y a reducir las emisiones asociadas a su funcionamiento.
Las obras se desarrollarán en las depuradoras (EDAR) y estaciones de bombeo (EBAR) situadas en Añora-Dos Torres, El Viso y Espiel, a las que se suma también la de Villa del Río, donde se actuará tanto sobre las instalaciones existentes como sobre elementos complementarios necesarios para garantizar un correcto funcionamiento del sistema de saneamiento.
El Plan Provincial de Infraestructuras Hidráulicas 2024-2027, que ya contaba con una inversión inicial de 27,5 millones de euros, se amplió el pasado mes de diciembre con otros 6,5 millones de euros para poder acometer en total cerca de una veintena de obras en la provincia, por una suma de 34.097.199 euros.
En la zona norte de Córdoba, esta ampliación afecta a Fuente Obejuna, donde se sustituirá la conducción general de abastecimiento a las aldeas del término municipal mellariense.
A concurso una mejora en las redes de abastecimiento sur y oriental
La empresa provincial de aguas, Emproacsa, ha licitado por más de un millón de euros las obras de renovación de la red de abastecimiento en alta para las zonas sur y oriental, incluidas en el Plan Provincial de Obras de Infraestructuras Hidráulicas 2024-2027 y financiadas con el plan Diputación Invierte.
En la obra de la zona sur los términos municipales afectados serán Priego, donde se encuentra el manantial, y Luque. En el tramo inicial se sustituirán 80 metros de tubería que sufre problemas de capacidad por introducción de aire y por la presencia de un punto alto por encima de la cota de la toma de agua.
Además, se ejecutará un nuevo cruce aéreo sobre el arroyo Salado, debido al mal estado de los apoyos de la conducción de Fuente Alhama, lo que pone en riesgo la dotación de agua a la población.
Finalmente se intervendrá en la impulsión desde El Cerrajón a Las Pedrizas, donde se hará una nueva canalización con un trazado independiente del actual.
En cuanto a la obra de la zona oriental, afectará a los términos de Pedro Abad, Montoro y Bujalance, donde se renovará un kilómetro de la conducción general por gravedad entre las derivaciones de Adamuz y Pedro Abad, en paralelo al carril de servicio de la autovía; se renovará el paso aéreo del ramal de impulsión a Morente, Bujalance y Cañete sobre el arroyo de Las Veredas, y la red de abastecimiento por gravedad.
