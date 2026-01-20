Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido el presunto autor del robo de tres anillos a la Virgen de la Soledad de Lucena, que se hacía pasar por cura

La Policía Nacional arresta también a la mujer con la que actuaba y esclarece varios delitos de robo y estafa cometidos también en Cabra

Detalle de las manos de la Virgen de la O de Lucena, con los anillos que le fueorn sustraídos.

Detalle de las manos de la Virgen de la O de Lucena, con los anillos que le fueorn sustraídos. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de varios delitos cometidos en Lucena y Cabra, entre ellos la sustracción de tres anillos a la Virgen de la O, imagen que se venera en la iglesia del Carmen lucentina. Según ha informado este cuerpo policial, la investigación se inició tras varias denuncias presentadas en ambas localidades de la Subbética y ha permitido esclarecer varios ilícitos que seguían un mismo patrón.

Los hechos se remontan a finales de diciembre de 2025, cuando se denunció el robo de una máquina expendedora de bolas instalada en un centro comercial de Lucena. Días después, el dispositivo fue localizado destrozado en un olivar, sin el dinero ni el material que contenía. Los autores habían huido del lugar en un vehículo, lo que permitió a los agentes iniciar las primeras pesquisas.

Estafas telefónicas suplantando a un sacerdote

De forma paralela, la Policía Nacional recibió varias denuncias por estafa en las que las víctimas aseguraban haber sido contactadas telefónicamente por un hombre que se hacía pasar por el párroco de una iglesia de Lucena. Utilizando esta identidad falsa, solicitaba pedidos de comida y la compra de diversos artículos, entre ellos una videoconsola, supuestamente destinados a familias sin recursos. Sin embargo, las ayudas nunca llegaron a su destino.

En esas mismas fechas también se denunció el hurto de un teléfono móvil en un establecimiento comercial de Cabra, así como el robo de tres anillos pertenecientes a la Virgen de la O de Lucena durante una jornada de puertas abiertas celebrada en la iglesia del Carmen de Lucena, hechos que generaron una notable conmoción entre los vecinos.

Un mismo modus operandi y dos detenidos

Las investigaciones permitieron a los agentes relacionar todos los delitos y confirmar que respondían a un mismo modus operandi. Finalmente, se logró identificar a un hombre y una mujer como presuntos responsables de los hechos.

Ambos fueron detenidos en las localidades de Puente Genil y Lucena, y se les imputan los presuntos delitos de robo con fuerza, estafa continuada, usurpación del estado civil y hurto, quedando las diligencias a disposición de la autoridad judicial.

