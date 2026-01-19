Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

Socibus refuerza sus líneas regulares de autobús entre Madrid y Andalucía tras el accidente de trenes en Adamuz

La compañía saca 2.000 nuevas plazas para garantizar los desplazamientos entre Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Andújar con la capital de España

Un vehículo de Socibus en la estación de Córdoba.

Un vehículo de Socibus en la estación de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Socibus ha puesto en marcha un refuerzo extraordinario de sus servicios en las líneas regulares de autobús que conectan Madrid con distintas ciudades de Andalucía, en ambos sentidos. Desde que se conoció la noticia del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Socibus ha sacado más de 40 nuevos buses de refuerzo para el día de hoy y prevé nuevas expediciones para mañana martes conforme a demanda.

La compañía está trabajando intensamente para ampliar la oferta de plazas y frecuencias en las conexiones que unen Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Andújar con Madrid, con el objetivo de facilitar la movilidad de los viajeros afectados por las alteraciones en el transporte ferroviario y garantizar desplazamientos seguros y accesibles.

Desde Socibus han querido trasladar en un comunicado "un mensaje de solidaridad y apoyo a las personas afectadas por el accidente, así como a sus familiares y allegados, en unos momentos especialmente difíciles. La empresa comparte el dolor de quienes se han visto directamente perjudicados por este suceso y expresa su más sincero acompañamiento".

Refuerzos

Este refuerzo de servicios responde al compromiso de Socibus con su espíritu de servicio público, actuando con rapidez y responsabilidad ante situaciones excepcionales que requieren una respuesta inmediata por parte de los operadores de transporte. La compañía reafirma así su vocación de contribuir a la cohesión territorial y a la atención de las necesidades de movilidad de la ciudadanía, especialmente en contextos de emergencia.

Socibus continuará evaluando la demanda y mantendrá las medidas necesarias para garantizar un servicio eficiente, seguro y de calidad, adaptándose a la evolución de la situación y priorizando siempre el interés general.

