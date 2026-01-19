Socibus refuerza sus líneas regulares de autobús entre Madrid y Andalucía tras el accidente de trenes en Adamuz

Socibus ha puesto en marcha un refuerzo extraordinario de sus servicios en las líneas regulares de autobús que conectan Madrid con distintas ciudades de Andalucía, en ambos sentidos. Desde que se conoció la noticia del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Socibus ha sacado más de 40 nuevos buses de refuerzo para el día de hoy y prevé nuevas expediciones para mañana martes conforme a demanda.

La compañía está trabajando intensamente para ampliar la oferta de plazas y frecuencias en las conexiones que unen Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Andújar con Madrid, con el objetivo de facilitar la movilidad de los viajeros afectados por las alteraciones en el transporte ferroviario y garantizar desplazamientos seguros y accesibles.

Desde Socibus han querido trasladar en un comunicado "un mensaje de solidaridad y apoyo a las personas afectadas por el accidente, así como a sus familiares y allegados, en unos momentos especialmente difíciles. La empresa comparte el dolor de quienes se han visto directamente perjudicados por este suceso y expresa su más sincero acompañamiento".

Refuerzos

Este refuerzo de servicios responde al compromiso de Socibus con su espíritu de servicio público, actuando con rapidez y responsabilidad ante situaciones excepcionales que requieren una respuesta inmediata por parte de los operadores de transporte. La compañía reafirma así su vocación de contribuir a la cohesión territorial y a la atención de las necesidades de movilidad de la ciudadanía, especialmente en contextos de emergencia.

Socibus continuará evaluando la demanda y mantendrá las medidas necesarias para garantizar un servicio eficiente, seguro y de calidad, adaptándose a la evolución de la situación y priorizando siempre el interés general.

En Directo

Manuel Murillo La zona cero del accidente ferroviario en Adamuz Estas son algunas de las imágenes en las que se puede observar el estado en el que quedaron los trenes tras la tragedia, en la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) La zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Manuel Murrillo

Ángela y Daniel, pasajeros del tren accidentado en Adamuz, en Córdoba: “Nos bajamos siete minutos antes” Ángela y Daniel siguen consternados, con el susto aún en el cuerpo. La joven pareja viajaba en el vagón siete del tren de Iryo que, sobre las 19.40 horas del domingo, a la altura de Adamuz (Córdoba), descarriló y chocó con otro tren de Renfe, provocando el mayor accidente de la alta velocidad ferroviaria españo la . Su historia, sin embargo, se separó de la tragedia por apenas unos minutos. “Nos bajamos siete minutos antes de que pasara todo”, cuenta Daniel Pineda (26 años), que reconoce que continúa en shock por lo ocurrido. “No nos lo creemos todavía”, relata por teléfono a La Opinión de Málaga en la mañana posterior al accidente. [Lea aquí el testimonio al completo]

El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete Viajar de Málaga a Madrid se ha convertido en una auténtica odisea. La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz ( Córdoba ) ha obligado a suspender todos los trenes Málaga–Madrid previstos para este lunes, una situación que, según Renfe y el Ministerio de Transportes, podría prolongarse durante varios días. Desde las oficinas de Renfe en la estación María Zambrano de Málaga reconocen que no pueden garantizar nuevas salidas ni este lunes ni en los próximos días: "No sabemos nada", aseguran fuentes de la compañía, en una declaración que coincide con las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien explicó que la vía no podrá reabrirse hasta que se completen las labores de retirada de vagones, rescate de los cuerpos atrapados y el avance de la investigación. [Lea aquí la información completa]

Juanma Moreno decreta tres días de luto oficial en Andalucía tras el accidente de Adamuz El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este lunes tres días luto oficial en la comunidad por medio de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las tres jornadas de luto serán entre las 00.00 horas del martes, día 20, y las 24.00 horas del jueves, día 22. En el fundamento de esta iniciativa institucional se invoca como un acto de "testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz", y para que sea expresión "de apoyo y solidaridad con sus familias".