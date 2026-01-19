Sara, voluntaria de Adamuz, tras el accidente ferroviario en Córdoba: “Las familias separadas estaban destrozadas; ha sido horroroso”

La atención psicológica durante las primeras horas de la tragedia ocurrida en Adamuz ha sido clave, especialmente una vez superado el shock inicial. Así lo relata Sara, vecina del municipio, que no dudó en ofrecerse como voluntaria para atender a los afectados y que describe la dureza de la situación vivida, sobre todo entre “las familias que habían quedado separadas”, una circunstancia que califica de “horrorosa”.

En su caso, tras enterarse de que se había producido un grave accidente a las puertas del municipio, no lo dudó. Se desplazó de inmediato para prestar apoyo psicológico a las víctimas. “Llegué a la caseta municipal y la situación era horrible”, explica mientras rememora escenas ocurridas hace menos de doce horas. “La gente te decía que estaba bien, que no le dolía nada, y que atendieras a otra persona”, cuenta.

Sin embargo, pocos minutos después muchos regresaban pidiendo una tila, un chequeo médico o, simplemente, un gesto de cariño. “Poco a poco la gente se venía abajo y empezaba a asumir lo que había pasado”, prosigue. Algunos le enseñaban sus heridas; otros le relataban cómo habían salido despedidos en el accidente. Pero lo que más le impactó fueron los casos de “familias que se habían separado”, algunas de ellas preguntándose desesperadas por el paradero de sus hijos. “Ha sido horroroso”, repite en varias ocasiones.

"Nadie está preparado para esto"

Sara destaca, al menos, haber logrado arrancar alguna sonrisa a los niños, a quienes llevó chucherías para animarlos. “Nadie está preparado para esto”, sentencia.

Juan, otro vecino de Adamuz, conoce la zona a la perfección y explica que colaboró con los servicios sanitarios y Protección Civil en la búsqueda de espacios donde atender a los heridos, más allá de la caseta municipal. “No dábamos abasto y al principio la caseta se quedaba pequeña”, relata. Más tarde, continuó ayudando aportando mantas y comida.

También Marian, Josefa y Vicente, vecinos del municipio y buenos conocedores del entorno, coinciden en que por muy poco se ha evitado una tragedia aún mayor. “Un kilómetro más arriba comienzan los túneles”, señala Vicente, convencido de que, de haberse producido allí el accidente, “habría sido un desastre mucho mayor”. Todos ellos destacan la rápida y solidaria respuesta del pueblo, aunque lamentan que “ahora Adamuz vaya a ser conocido por esto”.

En Directo

Adrián Ramírez Juanma Moreno: "La prioridad es aliviar el sufrimiento de las familias que aún no pueden conocer el destino de su ser querido" El presidente de la Junta de Andalucía se refirió a las familias de las víctimas cuyo fallecimiento aún no ha podido confirmarse debido a la dificultad de acceder al Alvia siniestrado. Moreno destacó la importancia de trasladar a los familiares a los centros habilitados en Huelva, Málaga y Córdoba para realizar las pruebas de ADN correspondientes. "Hay cadáveres que son muy difíciles de identificar", lamentó. Tras detallar la situación del operativo, subrayó que la prioridad es "aliviar el sufrimiento de esas familias que están destrozadas y a las que aún no podemos certificar la muerte de su ser querido, ya sea padre, hermana o hijo", expresó con contundencia. El presidente andaluz insistió en que se está trabajando "con dureza" para cumplir esta labor en unos vagones que calificó como "un amasijo de huesos".

María Roso Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz, Córdoba Las redes sociales han hecho un llamamiento para localizar a Boro, un perro que viajaba en el tren Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, que descarriló este domingo 18 de enero a la altura de Adamuz, Córdoba. Segundos después del accidente, otro tren, el Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, impactaba contra los vagones descarrilados, ocasionando una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España con 39 fallecidos hasta el momento. [Lea aquí la noticia al completo]

Rafael Verdú Alfonso González, maquinista: "Casi descarto el fallo humano" en el accidente de tren de Adamuz El tramo de vía férrea a la altura de Adamuz donde tuvo lugar en la noche del domingo el trágico accidente ferroviario no es especialmente peligroso. Esa es una de las conclusiones a las que llega Alfonso González, maquinista que cubre la misma ruta y delegado en Córdoba del sindicato Alternativa Ferroviaria. Según González, que conoce bien ese tramo -asegura que lo recorrió hace dos o tres días-, "las vías férreas de España no pasan por su mejor momento. No es así. Pero hay puntos que están mucho peor que ese. Yo no hubiera dicho que ahí podía producirse un accidente". [Lea aquí las declaraciones al completo]

Chencho Martínez Chencho Martínez Minuto de silencio en Adamuz Concentración a las puertas del Ayuntamiento de Adamuz en memoria de las víctimas del accidente.