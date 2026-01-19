Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvador Fuentes: "El accidente de Adamuz es una tragedia sin precedentes en nuestra provincia"

La Diputación de Córdoba traslada su pésame a los familiares de las personas fallecidas en el siniestro ferroviario e informa del traslado de los profesionales del IPBS a la zona

Salvador Fuentes, con José Antonio Nieto y Adolfo Molina, de madrugada en el puesto de mando del accidente ferroviario en Adamuz.

Salvador Fuentes, con José Antonio Nieto y Adolfo Molina, de madrugada en el puesto de mando del accidente ferroviario en Adamuz. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha trasladado en nombre de la Corporación provincial su más profundo sentir por el accidente ferroviario sucedido en Adamuz durante la tarde de este domingo 18 de enero, "una tragedia sin precedentes en nuestra provincia".

Fuentes ha manifestado su "pésame a todos los familiares de las personas fallecidas" y ha agradecido "las muestras de solidaridad que llegan desde distintos puntos de España, así como el ofrecimiento de colaboración de los consorcios de bomberos de toda Andalucía".

"Sobre el terreno, queremos evidenciar el enorme trabajo que vienen realizando todos los efectivos de emergencias desplazados hasta Adamuz, también del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación provincial que está realizando labores en el lugar del siniestro con 20 bomberos de cinco parques de la provincia”, ha añadido Fuentes.

Profesionales del IPBS y psicólogos de la Diputación en Adamuz

Del mismo modo, ha añadido, "desde el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) se han trasladado todos los profesionales de zona de Adamuz para colaborar en todo lo necesario, bajo el mando del 112. Ponemos también a su disposición todos nuestros psicólogos para desplazarlos tanto al Reina Sofía como al Instituto de Medicina Legal".

Para el presidente de la institución provincial, "ejemplar es también la respuesta dada, desde el primer minuto del accidente, por los vecinos y vecinas de esta localidad cordobesa, un hecho que evidencia, una vez más, la solidaridad y el compromiso que caracteriza a nuestra gente".

Fuentes insta a seguir las instrucciones de las autoridades

En este sentido, ha continuado, "nos hemos puesto en contacto con el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, para ofrecerle toda la colaboración de la Diputación en estos difíciles momentos".

Fuentes ha insistido en "la necesidad de seguir las instrucciones que las autoridades vayan facilitando en materia de circulación viaria”.

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Córdoba ha afirmado que "esta institución se une a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y convocamos un minuto de silencio que tendrá lugar este lunes 19 de enero, a las 12.00 horas, en memoria de las víctimas del terrible accidente de ferrocarril que tuvo lugar ayer en nuestra provincia".

TEMAS

