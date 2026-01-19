Un proyecto analizará las cisternas y estructuras ciclópeas de Morana en Lucena

La intervención arqueológica inicial en el yacimiento íbero-romano de Morana, ubicado entre Lucena y la aldea de Jauja, profundizará en las estructuras con mayor visibilidad exterior, comprendiendo los elementos ciclópeos y las cisternas. Es la opción preferente explorada por el arqueólogo municipal, Daniel Botella, y David Montes Gárnica, restaurador de Patrimonio Histórico-Artístico y encargado de realizar el proyecto, a instancias del Ayuntamiento.

Actualmente, tras dos visitas al recinto situado a las orillas del río Anzur, la documentación técnica, que sustenta la excavación y la restauración, ha de encarar su fase definitiva. El Ayuntamiento concurrirá con esta actuación al 2% Cultural y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cierra el plazo de presentación de expedientes a mediados de febrero. Entre otros Bienes de Interés Cultural, catalogación imprescindible al concurrir a la percepción de estos fondos estatales, desde la administración local han priorizado un enclave cuya datación más antigua se remonta al siglo VIII antes de Cristo.

En verano del año 2024, y tras más de 15 años de tentativas baldías, el Consistorio logró incorporar a Morana al inventario municipal tras cerrar definitivamente la adquisición con el propietario y acordar el pago de 252.000 euros, cantidad a satisfacer en tres años. Seguidamente, avanzado el ejercicio 2024, en una actuación preventiva y de refuerzo de la seguridad, la delegación municipal de Patrimonio promovió el vallado del perímetro. Desde el área municipal de Catastro aportaron información precisa al establecer unos límites fidedignos.

El Ayuntamiento lucentino incorporó a Morana al inventario en 2024. / M. González

El arqueólogo municipal, Daniel Botella, precisa que «debajo» de los terrenos superficiales «hay una ciudad entera con murallas», aparte de torreones y tumbas. Al justificar el interés y las expectativas depositadas en Morana, la edil de Patrimonio, Charo Valverde, confirma que, en este yacimiento, «hay que empezar a trabajar ya». De hecho, alude a otras vías de financiación, propias o externas, para sufragar los trabajos planteados si resultase denegada esta convocatoria gubernamental. En todo caso, desde el gobierno municipal trasladan una moderada confianza en obtener una resolución favorable. Esta línea de subvención habitualmente atiende proyectos de singular envergadura.

Los resultados de este primer proceso de investigación determinarán ulteriores intervenciones, sin que, por el momento, se especifique ningún propósito exacto. «Dependerá de lo que encontremos en estas siguientes actuaciones», remarca Valverde. La eventual concesión del 2% Cultural permitirá «dar un paso grande» después de «tantos y tantos años detrás de la adquisición», prosigue la concejala del ramo. La conclusión de la redacción del proyecto determinará la cuantía exacta del presupuesto a solicitar y que requerirá de un porcentaje de fondos municipales.

Se trata de la primera actuación de investigación y excavación en este yacimiento íbero-romano

Al respecto de otros monumentos registrados como BIC, en la localidad, Valverde razona, al argumentar la elección de Morana en el 2% Cultural, la ausencia de un proyecto definido sobre el Castillo del Moral, pese a que precisa una rehabilitación integral, más acuciante sobre el desplome del último otoño, así como la escasa cuantía, «con montantes poco significativos», de las iniciativas ligadas al Palacio de los Condes de Santa Ana, tales como nuevos espacios expositivos.

La extensión de Morana, inscrita como BIC en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz desde 2003, abarca 15 hectáreas, localizadas en un cerro de escarpadas laderas y de complejo tránsito. Los orígenes primigenios corresponden con el Bronce Final y coexisten vestigios ibéricos, romanos e, incluso, musulmanes. En el sector sur se concentran hasta siete cisternas de época romana, delimitadas en el siglo I a.C. Una obra hidráulica contemporánea ha legado un almacén y se conservan restos funerarios como, probablemente, una cámara hipogea.