Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz

Una mujer natural de Bujalance está entre las personas desaparecidas en el accidente ferroviario del domingo por la tarde en Adamuz, según ha confirmado la alcaldesa del municipio, Elena Alba.

Se trata de María del Carmen Abril, una mujer de 50 años de edad vecina de Bujalance que iba en el tren Iryo. Hasta el mediodía de este lunes, sus familiares aún no tenían noticias ciertas sobre su situación.

Manuel Murillo La zona cero del accidente ferroviario en Adamuz Estas son algunas de las imágenes en las que se puede observar el estado en el que quedaron los trenes tras la tragedia, en la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) La zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Manuel Murrillo

Ángela y Daniel, pasajeros del tren accidentado en Adamuz, en Córdoba: “Nos bajamos siete minutos antes” Ángela y Daniel siguen consternados, con el susto aún en el cuerpo. La joven pareja viajaba en el vagón siete del tren de Iryo que, sobre las 19.40 horas del domingo, a la altura de Adamuz (Córdoba), descarriló y chocó con otro tren de Renfe, provocando el mayor accidente de la alta velocidad ferroviaria españo la . Su historia, sin embargo, se separó de la tragedia por apenas unos minutos. “Nos bajamos siete minutos antes de que pasara todo”, cuenta Daniel Pineda (26 años), que reconoce que continúa en shock por lo ocurrido. “No nos lo creemos todavía”, relata por teléfono a La Opinión de Málaga en la mañana posterior al accidente. [Lea aquí el testimonio al completo]

El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete Viajar de Málaga a Madrid se ha convertido en una auténtica odisea. La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz ( Córdoba ) ha obligado a suspender todos los trenes Málaga–Madrid previstos para este lunes, una situación que, según Renfe y el Ministerio de Transportes, podría prolongarse durante varios días. Desde las oficinas de Renfe en la estación María Zambrano de Málaga reconocen que no pueden garantizar nuevas salidas ni este lunes ni en los próximos días: "No sabemos nada", aseguran fuentes de la compañía, en una declaración que coincide con las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien explicó que la vía no podrá reabrirse hasta que se completen las labores de retirada de vagones, rescate de los cuerpos atrapados y el avance de la investigación. [Lea aquí la información completa]

Juanma Moreno decreta tres días de luto oficial en Andalucía tras el accidente de Adamuz El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este lunes tres días luto oficial en la comunidad por medio de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las tres jornadas de luto serán entre las 00.00 horas del martes, día 20, y las 24.00 horas del jueves, día 22. En el fundamento de esta iniciativa institucional se invoca como un acto de "testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz", y para que sea expresión "de apoyo y solidaridad con sus familias".

Fallecen los cuatro miembros de una familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa. En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo.

La regidora del municipio ha asegurado que al mediodía de este lunes aún se desconocía la situación de esta vecina. Alba sí ha confirmado que la mujer desaparecida había estado el fin de semana en Bujalance y regresaba a Madrid después de haber celebrado su cumpleaños el pasado sábado.

Según ha podido saber este medio, María del Carmen Abril trabaja como profesora en un municipio del extrarradio de Madrid. Había conseguido el puesto en una reciente bolsa de trabajo. Algunos de sus conocidos llevan desde el domingo por la noche intentando contactar con ella a través del móvil.

Esta mujer de Bujalance forma parte de un numeroso grupo de desaparecidos de los que aún no se sabe nada. Las tareas de rescate de los cuerpos están siendo muy complicadas debido a los díficiles accesos hasta el lugar del accidente y la situación en que quedaron los trenes. Hay varias decenas de desaparecidos de los que aún no se ha ofrecido información debido a las complicaciones para rescatar los cuerpos.

Por el momento se cifra en 33 las personas desaparecidas, cuyos familiares se están desplazando a Córdoba y a otros puntos con centros sanitarios para intenar obtener información sobre sus seres queridos. Esa cifra puede ir cambiando conforme los servicios de emergencias tengan acceso completo a los vagones.

Hay víctimas mortales que aún no han sido identificadas, por lo que los agentes encargados de la investigación están tomando muestras de ADN de sus familiares para cotejar los registros y poder identificar a las víctimas.