Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz

Se trata de María del Carmen Abril, una vecina de 50 años que trabaja como maestra en Madrid

Personal de Cruz Roja atiende a pasajeros afectados en la mañana de este lunes.

Personal de Cruz Roja atiende a pasajeros afectados en la mañana de este lunes. / Manuel Murillo

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Una mujer natural de Bujalance está entre las personas desaparecidas en el accidente ferroviario del domingo por la tarde en Adamuz, según ha confirmado la alcaldesa del municipio, Elena Alba.

Se trata de María del Carmen Abril, una mujer de 50 años de edad vecina de Bujalance que iba en el tren Iryo. Hasta el mediodía de este lunes, sus familiares aún no tenían noticias ciertas sobre su situación.

La regidora del municipio ha asegurado que al mediodía de este lunes aún se desconocía la situación de esta vecina. Alba sí ha confirmado que la mujer desaparecida había estado el fin de semana en Bujalance y regresaba a Madrid después de haber celebrado su cumpleaños el pasado sábado.

Según ha podido saber este medio, María del Carmen Abril trabaja como profesora en un municipio del extrarradio de Madrid. Había conseguido el puesto en una reciente bolsa de trabajo. Algunos de sus conocidos llevan desde el domingo por la noche intentando contactar con ella a través del móvil.

Esta mujer de Bujalance forma parte de un numeroso grupo de desaparecidos de los que aún no se sabe nada. Las tareas de rescate de los cuerpos están siendo muy complicadas debido a los díficiles accesos hasta el lugar del accidente y la situación en que quedaron los trenes. Hay varias decenas de desaparecidos de los que aún no se ha ofrecido información debido a las complicaciones para rescatar los cuerpos.

Por el momento se cifra en 33 las personas desaparecidas, cuyos familiares se están desplazando a Córdoba y a otros puntos con centros sanitarios para intenar obtener información sobre sus seres queridos. Esa cifra puede ir cambiando conforme los servicios de emergencias tengan acceso completo a los vagones.

Hay víctimas mortales que aún no han sido identificadas, por lo que los agentes encargados de la investigación están tomando muestras de ADN de sus familiares para cotejar los registros y poder identificar a las víctimas.

