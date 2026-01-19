Manuel Pérez, vecino de Adamuz (Córdoba), tras la tragedia ferroviaria: «Mi hijo fue de los primeros en llegar y vio el horror»

«Mi hijo fue de los primeros en llegar y vio el horror». Así relata Manuel Pérez, vecino de Adamuz, lo ocurrido la pasada noche tras el accidente entre dos trenes cerca de la localidad. La noticia de la tragedia les llegó a través de un amigo y, según cuenta, su hijo, de 43 años, no dudó en desplazarse inmediatamente hasta la zona.

Llegó apenas media hora después del suceso y solo pudo acceder al lugar donde se encontraba el tren de Iryo, al ser el de más fácil acceso. Allí se encontró con una escena que describe como de “auténtico horror”, mientras ayudaba a las víctimas a salir de los vagones y presenciaba incluso el fallecimiento de algunas personas. Más tarde, se trasladó a la caseta municipal, donde continuó colaborando hasta la una de la madrugada. «Hoy se ha levantado temprano para ir a trabajar. Es camionero», explica su padre.

Mientras tanto, el propio Manuel Pérez estuvo preparando bocadillos en un bar del pueblo, y otros vecinos, como Antonio, aportaron mantas y comida para los afectados. «Todo el pueblo se coordinó a la perfección; a las diez de la noche ya estábamos movilizados y ayudando», aseguran.

Manuel Murillo

También Manuel García y su mujer llegaron poco después del accidente a la zona. Relata que, en esos momentos de “máxima incertidumbre”, únicamente había una patrulla de la Guardia Civil, y que fueron ellos quienes activaron las balizas V16 para señalizar el acceso a los servicios sanitarios y a las personas que se iban acercando. Una vez allí, comenzaron a trasladar en su propio vehículo a varios afectados que ya habían logrado salir de los vagones. «La gente estaba desesperada; había niños que se habían quedado dentro», recuerda.

"Esto le viene grande a todo el mundo"

García rememora también la angustia vivida durante esos trayectos, con pasajeros intentando contactar desesperadamente con sus familiares para saber qué había ocurrido y tranquilizarse. «Esto le viene grande a todo el mundo», concluye.

CÓRDOBA

Por su parte, María, una onubense, vive desde ayer a las ocho de la tarde una auténtica pesadilla. Su mejor amigo viajaba en el tren Alvia con destino Madrid y, más de doce horas después del accidente, «aún no sabemos nada». En cuanto tuvo conocimiento del suceso, se trasladó junto a la familia de su amigo primero a Sevilla, después a Córdoba y finalmente a Adamuz, donde llegaron de madrugada.

"Toda la noche de hospital en hospital"

«Llevamos toda la noche yendo de hospital en hospital», explica mientras da un sorbo a su café. Ahora se dirige de nuevo a Córdoba para realizar pruebas de ADN, con la esperanza de que la situación se aclare y recibir noticias positivas. «No estoy en shock. Estoy asustada», confiesa.

En Directo

Adrián Ramírez Juanma Moreno: "La prioridad es aliviar el sufrimiento de las familias que aún no pueden conocer el destino de su ser querido" El presidente de la Junta de Andalucía se refirió a las familias de las víctimas cuyo fallecimiento aún no ha podido confirmarse debido a la dificultad de acceder al Alvia siniestrado. Moreno destacó la importancia de trasladar a los familiares a los centros habilitados en Huelva, Málaga y Córdoba para realizar las pruebas de ADN correspondientes. "Hay cadáveres que son muy difíciles de identificar", lamentó. Tras detallar la situación del operativo, subrayó que la prioridad es "aliviar el sufrimiento de esas familias que están destrozadas y a las que aún no podemos certificar la muerte de su ser querido, ya sea padre, hermana o hijo", expresó con contundencia. El presidente andaluz insistió en que se está trabajando "con dureza" para cumplir esta labor en unos vagones que calificó como "un amasijo de huesos".

María Roso Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz, Córdoba Las redes sociales han hecho un llamamiento para localizar a Boro, un perro que viajaba en el tren Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, que descarriló este domingo 18 de enero a la altura de Adamuz, Córdoba. Segundos después del accidente, otro tren, el Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, impactaba contra los vagones descarrilados, ocasionando una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España con 39 fallecidos hasta el momento. [Lea aquí la noticia al completo]

Rafael Verdú Alfonso González, maquinista: "Casi descarto el fallo humano" en el accidente de tren de Adamuz El tramo de vía férrea a la altura de Adamuz donde tuvo lugar en la noche del domingo el trágico accidente ferroviario no es especialmente peligroso. Esa es una de las conclusiones a las que llega Alfonso González, maquinista que cubre la misma ruta y delegado en Córdoba del sindicato Alternativa Ferroviaria. Según González, que conoce bien ese tramo -asegura que lo recorrió hace dos o tres días-, "las vías férreas de España no pasan por su mejor momento. No es así. Pero hay puntos que están mucho peor que ese. Yo no hubiera dicho que ahí podía producirse un accidente". [Lea aquí las declaraciones al completo]

Chencho Martínez Chencho Martínez Minuto de silencio en Adamuz Concentración a las puertas del Ayuntamiento de Adamuz en memoria de las víctimas del accidente.