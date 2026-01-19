Juanma Moreno sobre el rescate del Alvia en Adamuz (Córdoba): "Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado este lunes que una de las opciones que se están estudiando en las labores de rescate tras el descarrilamiento del tren Alvia en Adamuz es partir los vagones en dos para poder acceder al interior y continuar con la extracción e identificación de las víctimas.

Moreno se trasladó a la caseta municipal de Adamuz para supervisar el operativo y subrayó la dificultad de la tarea: “No va a ser rápido; es un trabajo duro y complicado”, señaló. La maquinaria pesada llegada la pasada noche no ha resultado completamente efectiva debido a la complejidad del terreno, por lo que los equipos valoran distintas estrategias para avanzar en el rescate.

"Perspectivas positivas" con los hospitalizados

En cuanto a los heridos, el presidente andaluz actualizó la cifra: hay 48 hospitalizados, 12 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Moreno destacó que “hay perspectivas positivas”, por lo que no se descartan nuevas altas en las próximas horas, y resaltó la labor fundamental de los equipos sanitarios en las primeras horas tras el accidente.

Juanma Moreno (centro) en Adamuz, tras el trágico accidente ferroviario. / Manuel Murillo

Moreno también se refirió a las familias de las víctimas cuyo fallecimiento aún no se ha podido confirmar, debido a la dificultad de acceder a los vagones siniestrados. Señaló que se están realizando pruebas de ADN en Huelva, Málaga y Córdoba para identificar a los fallecidos, muchos de los cuales “son muy difíciles de reconocer”.

La prioridad, "aliviar el sufrimiento"

“La prioridad es aliviar el sufrimiento de esas familias que están destrozadas y a las que aún no podemos certificar la muerte de su ser querido, ya sea padre, hermana o hijo”, enfatizó Moreno. El presidente andaluz insistió en que se está trabajando “con dureza” en unos vagones que describió como “un amasijo de hierros”.

En Directo

Manuel Murillo La zona cero del accidente ferroviario en Adamuz Estas son algunas de las imágenes en las que se puede observar el estado en el que quedaron los trenes tras la tragedia, en la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) La zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Manuel Murrillo

Ángela y Daniel, pasajeros del tren accidentado en Adamuz, en Córdoba: “Nos bajamos siete minutos antes” Ángela y Daniel siguen consternados, con el susto aún en el cuerpo. La joven pareja viajaba en el vagón siete del tren de Iryo que, sobre las 19.40 horas del domingo, a la altura de Adamuz (Córdoba), descarriló y chocó con otro tren de Renfe, provocando el mayor accidente de la alta velocidad ferroviaria españo la . Su historia, sin embargo, se separó de la tragedia por apenas unos minutos. “Nos bajamos siete minutos antes de que pasara todo”, cuenta Daniel Pineda (26 años), que reconoce que continúa en shock por lo ocurrido. “No nos lo creemos todavía”, relata por teléfono a La Opinión de Málaga en la mañana posterior al accidente. [Lea aquí el testimonio al completo]

El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete Viajar de Málaga a Madrid se ha convertido en una auténtica odisea. La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz ( Córdoba ) ha obligado a suspender todos los trenes Málaga–Madrid previstos para este lunes, una situación que, según Renfe y el Ministerio de Transportes, podría prolongarse durante varios días. Desde las oficinas de Renfe en la estación María Zambrano de Málaga reconocen que no pueden garantizar nuevas salidas ni este lunes ni en los próximos días: "No sabemos nada", aseguran fuentes de la compañía, en una declaración que coincide con las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien explicó que la vía no podrá reabrirse hasta que se completen las labores de retirada de vagones, rescate de los cuerpos atrapados y el avance de la investigación. [Lea aquí la información completa]

Juanma Moreno decreta tres días de luto oficial en Andalucía tras el accidente de Adamuz El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este lunes tres días luto oficial en la comunidad por medio de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las tres jornadas de luto serán entre las 00.00 horas del martes, día 20, y las 24.00 horas del jueves, día 22. En el fundamento de esta iniciativa institucional se invoca como un acto de "testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz", y para que sea expresión "de apoyo y solidaridad con sus familias".