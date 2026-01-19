Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los IES Aguilar y Eslava de Cabra y Lucas Mallada de Huesca impulsan el debate escolar a través de una agrupación educativa

Ambos institutos trabajarán en un proyecto común que incluirá un intercambio de experiencias y la difusión del debate como sello distintivo de sus centros educativos

Imagen de archivo de una sesión de Oratoria en la biblioteca del IES Aguilar y Eslava

Imagen de archivo de una sesión de Oratoria en la biblioteca del IES Aguilar y Eslava / José Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

Los IES Aguilar y Eslava de Cabra y el Lucas Mallada de Huesca han puesto en marcha una colaboración educativa enmarcada en las ayudas concedidas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para la promoción de agrupaciones escolares. El objetivo principal de esta iniciativa conjunta es fomentar el debate y la oratoria como herramientas pedagógicas en ambos centros.

La agrupación, coordinada por el centro oscense, tiene entre sus metas mejorar los mecanismos de expresión oral del alumnado, potenciar el uso del debate en el aula y generar oportunidades de participación a través de actividades inclusivas. Asimismo, se pretende intercambiar experiencias de debate que puedan replicarse en todos los niveles de Educación Secundaria y Bachillerato.

Este trabajo conjunto permitirá enriquecer la práctica educativa de ambos institutos, reforzar la cohesión de sus proyectos educativos y desarrollar actividades desde una perspectiva interdisciplinar e inclusiva. La iniciativa también busca implicar a toda la comunidad educativa —profesorado, alumnado y familias— con el fin de dar a conocer el debate como un elemento distintivo de los centros participantes.

Difusión de experiencias

Otro de los ejes del proyecto será la difusión de las experiencias de debate generadas, tanto dentro como fuera de las aulas, con el propósito de compartir conocimiento y buenas prácticas. No obstante, el principal beneficiario de esta colaboración será el alumnado. En este sentido, se fomentará la colaboración presencial y virtual entre estudiantes de ambos institutos, favoreciendo el aprendizaje mutuo y el desarrollo de la expresión oral como herramienta clave para reforzar la autoestima y la confianza en el propio proceso de aprendizaje.

Entre las primeras acciones previstas para este curso destaca la participación conjunta de ambos centros en el IV Torneo de Debate Interescolar del centro Zalima de Córdoba, que se celebrará en el mes de febrero.

Además, en abril, el Torneo de Debate Escolar del IES Lucas Mallada contará con la participación del IES Aguilar y Eslava de Cabra, consolidando así una colaboración que sitúa al debate como eje central de la innovación educativa.

TEMAS

