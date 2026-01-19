Los heridos en la tragedia ferroviaria de Adamuz, conmocionados: «Hoy he vuelto a nacer»

«Hoy he vuelto a nacer». En la caseta municipal de Adamuz, cinco horas y media después del accidente ferroviario, apenas permanecen algunos heridos, como José Domingo, un onubense que viajaba en el Alvia junto a su hijo. Ellos, como asegura con cierta ironía, han tenido “suerte”, ya que el siniestro se produjo en el extremo contrario del convoy.

“Todo tembló, caímos al suelo y, por fortuna, nada me golpeó”, relata mientras consulta las últimas actualizaciones. Tras unos minutos en estado de shock, “grité buscando a mi hijo”, a quien logró localizar para salir juntos del tren.

Ya en el exterior, describe el paisaje como “aterrador”. “No lo voy a olvidar nunca”, afirma mientras traga saliva. Ahora espera junto a su hijo a que lleguen unos amigos para trasladarlos a Sevilla. “Creo que no voy a volver a montar en tren en mi vida”, concluye.

Accidente de trenes en Adamuz / A.J. González

A las 1.30 de la madrugada, a Adamuz siguen llegando familiares que buscan conocer más datos o el paradero de sus seres queridos. Es el caso de los padres de Yazmina García, que viajaba en el vagón 8 del tren de Iryo. Regresaba de Marbella y la incertidumbre y el agobio son máximos. Piden ayuda e información a un personal que admite, con dolor, que “no sabemos nada de ella”, lo que provoca que la madre acuda a otro voluntario en busca de una respuesta distinta.

Sin embargo, ante la ausencia de noticias favorables, deciden marcharse entre lágrimas. Otras personas preguntan a viva voz: “Estoy buscando a mi hija, creo que está herida… o muerta, no lo sé”. De inmediato, se hace el silencio y es atendida por Protección Civil.

En Directo

Rafael Castro Algunos de los afectados se abrazan a sus familiares en la puerta del polideportivo de Adamuz. / Casavi Adamuz vive su noche más larga tras una tragedia ferroviaria sin precedentes Adamuz vive su noche más larga y complicada en décadas. El horror ha tocado de lleno a sus vecinos. En el momento en el que conocieron la noticia del accidente entre dos trenes en la línea de alta velocidad, muchos de ellos se desplazaron hasta el lugar de los hechos para tratar de ayudar. Antonio Molina, vecino de Adamuz, relató a este periódico el momento en el que se trasladó hasta la zona cero del accidente. Comenta que muchos llegaron hasta el lugar para evacuar a los heridos, metiéndolos en sus coches para posteriormente llevarlos hasta el centro de salud, desde donde serían trasladados a los diferentes hospitales de la provincia [Sigue leyendo aquí..].

Juanma Moreno: "Aún es pronto para hacer conjeturas" Pasadas las 1.30 horas de la madrugada el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado al lugar del trágico accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz acompañado del consejero de Justicia, José Antonio Nieto y el de Sanidad ,Antonio Sanz. Justo antes de atender a la prensa se ha detenido a hablar con los jefes del operativo, miembros de Policía Local, Protección Civil y Servicio de Emergencias, además de entrar a la caseta municipal, donde se ha desplegado el operativo de atención a las víctimas. "Muy buen trabajo", decía Sanz a algunos de los miembros del 061 con los que se ha parado a hablar. Moreno ha comentado que "aún es pronto para hacer conjeturas" y ha deseado que la cifra de muertos no continúe elevándose. Aquí puedes leer la noticia completa.

La UME, en Villafranca, tras el accidente ferroviario en Adamuz. / Manuel Murillo La UME, en Villafranca La Unidad Militar de Emergencias se ha desplazado a Córdoba para prestar su apoyo tras el accidente ferroviario de Adamuz.

«Hoy he vuelto a nacer» En la caseta municipal de Adamuz, cinco horas y media después del accidente ferroviario, apenas permanecen algunos heridos, como José Domingo, un onubense que viajaba en el Alvia junto a su hijo. Ellos, como asegura con cierta ironía, han tenido “suerte”, ya que el siniestro se produjo en el extremo contrario del convoy. Aquí tienes la noticia completa.