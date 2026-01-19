Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los heridos en la tragedia ferroviaria de Adamuz, conmocionados: «Hoy he vuelto a nacer»

A Adamuz siguen llegando familiares que buscan conocer más datos o el paradero de sus seres queridos

Sanitarios, voluntarios y familiares en el pabellón de Adamuz donde se atienden a los heridos.

Sanitarios, voluntarios y familiares en el pabellón de Adamuz donde se atienden a los heridos. / Córdoba

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

«Hoy he vuelto a nacer». En la caseta municipal de Adamuz, cinco horas y media después del accidente ferroviario, apenas permanecen algunos heridos, como José Domingo, un onubense que viajaba en el Alvia junto a su hijo. Ellos, como asegura con cierta ironía, han tenido “suerte”, ya que el siniestro se produjo en el extremo contrario del convoy.

“Todo tembló, caímos al suelo y, por fortuna, nada me golpeó”, relata mientras consulta las últimas actualizaciones. Tras unos minutos en estado de shock, “grité buscando a mi hijo”, a quien logró localizar para salir juntos del tren.

Ya en el exterior, describe el paisaje como “aterrador”. “No lo voy a olvidar nunca”, afirma mientras traga saliva. Ahora espera junto a su hijo a que lleguen unos amigos para trasladarlos a Sevilla. “Creo que no voy a volver a montar en tren en mi vida”, concluye.

Accidente de trenes en Adamuz

Accidente de trenes en Adamuz

Ver galería

Accidente de trenes en Adamuz / A.J. González

A las 1.30 de la madrugada, a Adamuz siguen llegando familiares que buscan conocer más datos o el paradero de sus seres queridos. Es el caso de los padres de Yazmina García, que viajaba en el vagón 8 del tren de Iryo. Regresaba de Marbella y la incertidumbre y el agobio son máximos. Piden ayuda e información a un personal que admite, con dolor, que “no sabemos nada de ella”, lo que provoca que la madre acuda a otro voluntario en busca de una respuesta distinta.

Sin embargo, ante la ausencia de noticias favorables, deciden marcharse entre lágrimas. Otras personas preguntan a viva voz: “Estoy buscando a mi hija, creo que está herida… o muerta, no lo sé”. De inmediato, se hace el silencio y es atendida por Protección Civil.

