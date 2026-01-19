Las farmacias de Adamuz (Córdoba), claves en el inicio de la tragedia ferroviaria: "Ofrecimos todo nuestro material a los heridos"

Las dos farmacias de Adamuz desempeñaron un papel fundamental en los primeros momentos de la tragedia, proporcionando cajas de material sanitario cuando los servicios médicos aún no contaban con los recursos necesarios.

María José Toledano, de la farmacia Galán Ayllón, relata que tan pronto se enteraron del accidente, se dirigieron rápidamente al punto de encuentro para ofrecer “todo lo que necesitaran los heridos”. Explica que, en esos instantes iniciales, cuando aún no habían llegado muchas ambulancias, su intervención fue especialmente importante. “Nos pidieron medicamentos de todo tipo”, comenta Toledano. A medida que avanzaba la situación, se requirieron también vendajes, apósitos y todo tipo de material de cura, además de numerosas tilas para calmar a los afectados.

La farmacéutica reconoce que es difícil cuantificar la cantidad exacta de material repartido, pero asegura que realizaron varios viajes desde la farmacia hasta el hogar del pensionista y la caseta municipal. Además, su equipo colaboró activamente en el traslado de heridos, contribuyendo a un esfuerzo comunitario coordinado que involucró a todo el pueblo. Su intensa jornada concluyó alrededor de las 2:30 de la madrugada, tras horas de trabajo agotador y caótico.

Siempre a disposición

Por su parte, Pedro Jesús Galán, gerente de la otra farmacia de la localidad, señala que también pusieron todo el material sanitario a disposición de los afectados. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro, ya contaban con recursos suficientes, aunque lo dejaron disponible en caso de ser necesario. En su caso, la labor se centró en acompañar, asistir y brindar apoyo a las víctimas y a sus familiares. Antes de la llegada de las ambulancias, destaca especialmente la labor de las enfermeras de ayuda a domicilio, que “hicieron un trabajo excelente” y fueron fundamentales en los primeros auxilios.

En conjunto, la colaboración de las farmacias locales y del personal sanitario evidencia cómo la solidaridad y la rapidez de la comunidad pueden marcar la diferencia en situaciones de emergencia.

Ángela y Daniel, pasajeros del tren accidentado en Adamuz, en Córdoba: “Nos bajamos siete minutos antes” Ángela y Daniel siguen consternados, con el susto aún en el cuerpo. La joven pareja viajaba en el vagón siete del tren de Iryo que, sobre las 19.40 horas del domingo, a la altura de Adamuz (Córdoba), descarriló y chocó con otro tren de Renfe, provocando el mayor accidente de la alta velocidad ferroviaria españo la . Su historia, sin embargo, se separó de la tragedia por apenas unos minutos. “Nos bajamos siete minutos antes de que pasara todo”, cuenta Daniel Pineda (26 años), que reconoce que continúa en shock por lo ocurrido. “No nos lo creemos todavía”, relata por teléfono a La Opinión de Málaga en la mañana posterior al accidente. [Lea aquí el testimonio al completo]

El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete Viajar de Málaga a Madrid se ha convertido en una auténtica odisea. La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz ( Córdoba ) ha obligado a suspender todos los trenes Málaga–Madrid previstos para este lunes, una situación que, según Renfe y el Ministerio de Transportes, podría prolongarse durante varios días. Desde las oficinas de Renfe en la estación María Zambrano de Málaga reconocen que no pueden garantizar nuevas salidas ni este lunes ni en los próximos días: "No sabemos nada", aseguran fuentes de la compañía, en una declaración que coincide con las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien explicó que la vía no podrá reabrirse hasta que se completen las labores de retirada de vagones, rescate de los cuerpos atrapados y el avance de la investigación. [Lea aquí la información completa]

Juanma Moreno decreta tres días de luto oficial en Andalucía tras el accidente de Adamuz El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este lunes tres días luto oficial en la comunidad por medio de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las tres jornadas de luto serán entre las 00.00 horas del martes, día 20, y las 24.00 horas del jueves, día 22. En el fundamento de esta iniciativa institucional se invoca como un acto de "testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz", y para que sea expresión "de apoyo y solidaridad con sus familias".

Fallecen los cuatro miembros de una familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa. En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo.