Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz

Un tren con doscientos pasajeros a bordo ha visto interrumpido su viaje en la estación de Villanueva de Córdoba, tras quedar suspendido el tráfico ferroviario entre Córdoba y el resto de Andalucía con Madrid a raíz del accidente de dos trenes en Adamuz.

La estación de tren se encuentra a varios kilómetros de la localidad, por lo que inmediatamente desde el Ayuntamiento se han activado los medios necesarios para proporcionar ayuda a los pasajeros. Algunos familiares se están acercando a recogerlos mientras que el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, ha confirmado que se va a evacuar a los afectados. Mientras tanto, los ayuntamientos de Villanueva de Córdoba y Pozoblanco están proporcionando agua, comida y mantas a los viajeros de este tren. Los víveres han sido proporcionados por varios establecimientos hosteleros de la localidad.

Un tren para los afectados del accidente sin heridas

Por otra parte, aunque hasta pasadas las dos de la madrugada se esperaba la llegada de cuatro autobuses desde Adamuz con viajeros que no han sufrido daños, o solo daños leves, para trasladarlos a Madrid en un tren que se iba a fletar desde Villanueva de Córdoba, finalmente el viaje lo realizan en los mismos autocares.

Allí han estado tanto los alcaldes de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba como miembros de Protección Civil y voluntarios de esta última localidad, a petición del alcalde, que ha llegado a la estación después de estar en Adamuz junto a la Policía Local y Protección Civil, adonde se había desplazado tras recibir la llamada del regidor de Adamuz. "Hablamos por teléfono y nos trasladados en cuanto pudimos, pero a unos 800 metros nos indicaron que no podíamos continuar, así que lo que sí han hecho es regular el tráfico. La situación es muy complicada en la zona del accidente, muy compleja", indica con gesto preocupado.

Por su parte, el alcalde de Pozoblanco ha explicado que desde su ayuntamiento "nos pusimos en marcha avisados por el Área Sanitaria Norte de Córdoba".

Entre los afectados por el tren que ha debido detener su marcha en la estación de Los Pedroches el sentimiento es casi unánime y a la vez contradictorio: "Sentimos alegría por estar vivos, porque nos podía haber tocado a nosotros", pero también "mucha pena" por los afectados. Se abrazan a sus familiares y allegados cuando los ven llegar a la estación y se despiden mostrando su agradecimiento por cómo se ha volcado el pueblo con ellos, a pesar de haber sido un daño colateral del trágico accidente.

En Directo

Rafael Castro Algunos de los afectados se abrazan a sus familiares en la puerta del polideportivo de Adamuz. / Casavi Adamuz vive su noche más larga tras una tragedia ferroviaria sin precedentes Adamuz vive su noche más larga y complicada en décadas. El horror ha tocado de lleno a sus vecinos. En el momento en el que conocieron la noticia del accidente entre dos trenes en la línea de alta velocidad, muchos de ellos se desplazaron hasta el lugar de los hechos para tratar de ayudar. Antonio Molina, vecino de Adamuz, relató a este periódico el momento en el que se trasladó hasta la zona cero del accidente. Comenta que muchos llegaron hasta el lugar para evacuar a los heridos, metiéndolos en sus coches para posteriormente llevarlos hasta el centro de salud, desde donde serían trasladados a los diferentes hospitales de la provincia [Sigue leyendo aquí..].

Juanma Moreno: "Aún es pronto para hacer conjeturas" Pasadas las 1.30 horas de la madrugada el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado al lugar del trágico accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz acompañado del consejero de Justicia, José Antonio Nieto y el de Sanidad ,Antonio Sanz. Justo antes de atender a la prensa se ha detenido a hablar con los jefes del operativo, miembros de Policía Local, Protección Civil y Servicio de Emergencias, además de entrar a la caseta municipal, donde se ha desplegado el operativo de atención a las víctimas. "Muy buen trabajo", decía Sanz a algunos de los miembros del 061 con los que se ha parado a hablar. Moreno ha comentado que "aún es pronto para hacer conjeturas" y ha deseado que la cifra de muertos no continúe elevándose. Aquí puedes leer la noticia completa.

La UME, en Villafranca, tras el accidente ferroviario en Adamuz. / Manuel Murillo La UME, en Villafranca La Unidad Militar de Emergencias se ha desplazado a Córdoba para prestar su apoyo tras el accidente ferroviario de Adamuz.

«Hoy he vuelto a nacer» En la caseta municipal de Adamuz, cinco horas y media después del accidente ferroviario, apenas permanecen algunos heridos, como José Domingo, un onubense que viajaba en el Alvia junto a su hijo. Ellos, como asegura con cierta ironía, han tenido “suerte”, ya que el siniestro se produjo en el extremo contrario del convoy. Aquí tienes la noticia completa.