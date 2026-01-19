Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia en Adamuz

Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz

El alcalde de Villanueva de Córdoba ha confirmado que se va a evacuar a los viajeros

Pasajeros del tren detenido en Villanueva de Córdoba con los alimentos, agua y mantas proporcionados por los ayuntamientos de Villanueva de Córdoba y Pozoblanco y vecinos de esas localidades.

Pasajeros del tren detenido en Villanueva de Córdoba con los alimentos, agua y mantas proporcionados por los ayuntamientos de Villanueva de Córdoba y Pozoblanco y vecinos de esas localidades. / Rafa Sánchez

Antonio Manuel Caballero

Julia López

Villanueva de Córdoba

Un tren con doscientos pasajeros a bordo ha visto interrumpido su viaje en la estación de Villanueva de Córdoba, tras quedar suspendido el tráfico ferroviario entre Córdoba y el resto de Andalucía con Madrid a raíz del accidente de dos trenes en Adamuz.

La estación de tren se encuentra a varios kilómetros de la localidad, por lo que inmediatamente desde el Ayuntamiento se han activado los medios necesarios para proporcionar ayuda a los pasajeros. Algunos familiares se están acercando a recogerlos mientras que el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, ha confirmado que se va a evacuar a los afectados. Mientras tanto, los ayuntamientos de Villanueva de Córdoba y Pozoblanco están proporcionando agua, comida y mantas a los viajeros de este tren. Los víveres han sido proporcionados por varios establecimientos hosteleros de la localidad.

Un tren para los afectados del accidente sin heridas

Por otra parte, aunque hasta pasadas las dos de la madrugada se esperaba la llegada de cuatro autobuses desde Adamuz con viajeros que no han sufrido daños, o solo daños leves, para trasladarlos a Madrid en un tren que se iba a fletar desde Villanueva de Córdoba, finalmente el viaje lo realizan en los mismos autocares.

Allí han estado tanto los alcaldes de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba como miembros de Protección Civil y voluntarios de esta última localidad, a petición del alcalde, que ha llegado a la estación después de estar en Adamuz junto a la Policía Local y Protección Civil, adonde se había desplazado tras recibir la llamada del regidor de Adamuz. "Hablamos por teléfono y nos trasladados en cuanto pudimos, pero a unos 800 metros nos indicaron que no podíamos continuar, así que lo que sí han hecho es regular el tráfico. La situación es muy complicada en la zona del accidente, muy compleja", indica con gesto preocupado.

Por su parte, el alcalde de Pozoblanco ha explicado que desde su ayuntamiento "nos pusimos en marcha avisados por el Área Sanitaria Norte de Córdoba".

Noticias relacionadas y más

Entre los afectados por el tren que ha debido detener su marcha en la estación de Los Pedroches el sentimiento es casi unánime y a la vez contradictorio: "Sentimos alegría por estar vivos, porque nos podía haber tocado a nosotros", pero también "mucha pena" por los afectados. Se abrazan a sus familiares y allegados cuando los ven llegar a la estación y se despiden mostrando su agradecimiento por cómo se ha volcado el pueblo con ellos, a pesar de haber sido un daño colateral del trágico accidente.

TEMAS

