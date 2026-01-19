Cs Lucena defiende la ampliación de los trámites en la plataforma electrónica

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lucena ha solicitado un incremento del catálogo de gestiones que se pueden realizar en la sede electrónica municipal. Actualmente, esta vía telemática permanece activa para un total de 14 trámites, vinculados a diversas áreas de la estructura municipal.

La propuesta pretende equiparar a la localidad con otros municipios de similar tamaño, como Osuna, Écija, Marbella o Cabra. Ciudadanos reclama una plataforma "más moderna y completa". Especialmente lamentan la imposibilidad de efectuar iniciativas administrativas vinculadas con el área de Urbanismo. A juicio de Cs, "esto supone una clara desventaja y un atraso" para los residentes en Lucena.

En concreto, Ciudadanos apunta a la inclusión en la web municipal de la solicitud de actuación urbanística, la declaración responsable de obras y la petición o modificación de la licencia de obras. Además, argumenta que la normativa vigente aboga por elevar la utilización de los canales electrónicos, sin eliminar la atención personalizada. El planteamiento añade la tesis de "dejar" las citas presenciales para aquellos vecinos que "no tienen un buen manejo de internet", lográndose, en definitiva, "descongestionar las administraciones y ofrecer un mayor tiempo de atención", expone la concejala Purificación Joyera.

Una administración más accesible

En la exposición de motivos, Ciudadanos expone que la sede electrónica comporta una "herramienta clave" para la transformación digital hacia una administración más accesible y eficiente porque posibilita completar trámites, por conductos digitales, en cualquier momento y con seguridad y validez.

Finalmente, Ciudadanos emplaza al equipo de gobierno a realizar un análisis y una comparativa con otros municipios acerca de la incorporación de otros trámites, favoreciendo "el ahorro de tiempo y costes" para la administración local.