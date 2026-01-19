Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente Tren CórdobaVíctima cordobesaDesaparecida de BujalanceUn pueblo en silencioVoluntarios"Mi hijo vio el horror"Alternativas viajar Córdoba-MadridCausas accidente tren AdamuzBuscan a Boro en Adamuz
instagramlinkedin

Loterías

La Bonoloto reparte suerte en Pedroche con un premio de segunda categoría

Un acertante de segunda categoría valida en el municipio cordobés uno de los seis premios repartidos en toda España

Un boleto de la Bonoloto.

Un boleto de la Bonoloto. / CÓRDOBA

David Jurado

David Jurado

El sorteo de la Bonoloto ha vuelto a sonreír a la provincia de Córdoba con un premio de segunda categoría, correspondiente a cinco aciertos más el número complementario. En total, han sido seis los boletos premiados en esta categoría en todo el territorio nacional, uno de ellos validado en el municipio cordobés de Pedroche.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el afortunado o afortunada selló su apuesta en el despacho receptor número 27.350, donde se ha repartido un premio de 31.670,68 euros, un pellizco de suerte que llega en pleno mes de enero.

Las mismas fuentes han señalado que en el sorteo celebrado hoy, lunes 19 de enero, no se registraron acertantes de primera categoría, es decir, seis aciertos. Esta circunstancia provoca que el bote siga creciendo y alcance ya los 4,5 millones de euros para el próximo sorteo, incrementando así el atractivo del juego para los participantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
  2. Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
  3. Adjudicadas las obras para estabilizar y recuperar la ladera norte de la muralla de Cabra
  4. Seis heridos, entre ellos un menor de 15 años, en el incendio de un piso en Belmez
  5. Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
  6. Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
  7. Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz
  8. Adamuz vive su noche más larga tras una tragedia ferroviaria sin precedentes

Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz

Una mujer de Bujalance, entre los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz

Una mujer de Bujalance, entre los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz

Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz

Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz

El accidente de trenes de Adamuz deja al menos 40 muertos y la cifra aún podría crecer

La Bonoloto reparte suerte en Pedroche con un premio de segunda categoría

La Bonoloto reparte suerte en Pedroche con un premio de segunda categoría

Renfe establece un plan alternativo de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el accidente de Adamuz (Córdoba)

Renfe establece un plan alternativo de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el accidente de Adamuz (Córdoba)

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 fallecidos en el accidente de Adamuz

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 fallecidos en el accidente de Adamuz

Cuando todo falló, Adamuz estuvo: la solidaridad en el corazón del accidente ferroviario de Córdoba

Cuando todo falló, Adamuz estuvo: la solidaridad en el corazón del accidente ferroviario de Córdoba
Tracking Pixel Contents