Loterías
La Bonoloto reparte suerte en Pedroche con un premio de segunda categoría
Un acertante de segunda categoría valida en el municipio cordobés uno de los seis premios repartidos en toda España
El sorteo de la Bonoloto ha vuelto a sonreír a la provincia de Córdoba con un premio de segunda categoría, correspondiente a cinco aciertos más el número complementario. En total, han sido seis los boletos premiados en esta categoría en todo el territorio nacional, uno de ellos validado en el municipio cordobés de Pedroche.
Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el afortunado o afortunada selló su apuesta en el despacho receptor número 27.350, donde se ha repartido un premio de 31.670,68 euros, un pellizco de suerte que llega en pleno mes de enero.
Las mismas fuentes han señalado que en el sorteo celebrado hoy, lunes 19 de enero, no se registraron acertantes de primera categoría, es decir, seis aciertos. Esta circunstancia provoca que el bote siga creciendo y alcance ya los 4,5 millones de euros para el próximo sorteo, incrementando así el atractivo del juego para los participantes.
