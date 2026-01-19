Los ayuntamientos de la provincia de Córdoba se suman al dolor por las víctimas del accidente de Adamuz con un minuto de silencio

Numerosos ayuntamientos cordobeses se han sumado a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para guardar un minuto de silencio al mediodía de este lunes por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz ocurrida en la tarde de este domingo.

En el lugar del accidente, decenas de personas, incluidos efectivos sanitarios y de Protección Civil, se han sumado a la concentración ante el ayuntamiento, que ha finalizado con un aplauso en recuerdo de las personas fallecidas y heridas.

Miembros de la Corporación municipal y trabajadores del Ayuntamiento de Lucena se han sumado al dolor y la consternación por el dramático accidente. El Ayuntamiento ha manifestado su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas, deseando una pronta recuperación a las personas heridas. Además, ha mostrado su reconocimiento a los servicios de emergencia por su misión.

El Consistorio ha suspendido la totalidad de la agenda institucional pública en este lunes, y desde la agrupación de voluntarios de Protección Civil han expresado su predisposición a participar en el operativo desplegado en Adamuz, así como a desplazarse hasta Córdoba, para integrarse en el Centro Cívico de Poniente Sur, convertido en centro de recepción de los familiares de las víctimas.

La Corporación municipal de Cabra y algunos vecinos han mostrado el apoyo de la ciudadanía egabrense a todas las víctimas y afectados en una concentración ante la Casa Consistorial.

Vecinos y personal de servicios del Ayuntamiento de Baena se han sumado también a la concentración ante el consistorio, en la que ha participado buena parte de los concejales junto a la alcaldesa, María Jesús Serrano.

También ha habido concentraciones en Pozoblanco y en Aguilar de la Frontera, y en Priego el acto ha servido para trasladar el pesar de los ciudadanos a las familias de las personas fallecidas en el trágico accidente, así como el deseo y apoyo de la pronta recuperación a todas las heridas. Por este motivo, el Ayuntamiento ha suspendido desde primera hora todos los actos y ruedas de prensa convocadas para este lunes. Asimismo, desde el Consistorio se reconoce y agradece la "labor ejemplar de los profesionales sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y voluntarios que intervinieron, cuya actuación fue fundamental".

Voluntarios de Montilla en el lugar del accidente

En Montilla, la primera teniente de alcalde, Lidia Bujalance, ha expresado públicamente las condolencias de la Corporación municipal, trasladando "todo nuestro cariño y apoyo tanto a sus familiares como a quienes se encuentran ahora mismo hospitalizados en una situación delicada y comprometida".

Asimismo, Bujalance ha querido destacar y agradecer “la rápida actuación y la profesionalidad de todos los servicios que se desplazaron al lugar del accidente”, subrayando de manera especial la intervención de los dos agentes de la Policía Local de Montilla que acudieron durante la noche y "realizaron una labor impagable atendiendo tanto a las personas afectadas como a sus familiares".

Uno de esos agentes, Francisco Pavón, ha explicado que la intervención se llevó a cabo por tres compañeros, dos de ellos en el marco de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Adamuz y un tercero que se incorporó de manera voluntaria. "Nuestra labor fue auxiliar a las personas heridas, colaborar en la organización de la asistencia sanitaria y atender a familiares en una situación de enorme angustia", ha señalado.

Igualmente, el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha emitido un comunicado en el que traslada su pésame y apoyo a las familias afectadas "en estos momentos tan difíciles", al tiempo que "deseamos reconocer y valorar el esfuerzo, la profesionalidad y la entrega de los servicios de emergencia que aún siguen intervenido en la atención a las víctimas: sanitarios, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil y todos los profesionales y voluntarios que han actuado con rapidez y humanidad ante esta tragedia", indica el comunicado.

También se ha celebrado la concentración a las puertas del Consistorio de Rute, donde se ha guardado el minuto de silencio.

En Directo

Ángela y Daniel, pasajeros del tren accidentado en Adamuz, en Córdoba: “Nos bajamos siete minutos antes” Ángela y Daniel siguen consternados, con el susto aún en el cuerpo. La joven pareja viajaba en el vagón siete del tren de Iryo que, sobre las 19.40 horas del domingo, a la altura de Adamuz (Córdoba), descarriló y chocó con otro tren de Renfe, provocando el mayor accidente de la alta velocidad ferroviaria españo la . Su historia, sin embargo, se separó de la tragedia por apenas unos minutos. “Nos bajamos siete minutos antes de que pasara todo”, cuenta Daniel Pineda (26 años), que reconoce que continúa en shock por lo ocurrido. “No nos lo creemos todavía”, relata por teléfono a La Opinión de Málaga en la mañana posterior al accidente. [Lea aquí el testimonio al completo]

El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete Viajar de Málaga a Madrid se ha convertido en una auténtica odisea. La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz ( Córdoba ) ha obligado a suspender todos los trenes Málaga–Madrid previstos para este lunes, una situación que, según Renfe y el Ministerio de Transportes, podría prolongarse durante varios días. Desde las oficinas de Renfe en la estación María Zambrano de Málaga reconocen que no pueden garantizar nuevas salidas ni este lunes ni en los próximos días: "No sabemos nada", aseguran fuentes de la compañía, en una declaración que coincide con las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien explicó que la vía no podrá reabrirse hasta que se completen las labores de retirada de vagones, rescate de los cuerpos atrapados y el avance de la investigación. [Lea aquí la información completa]

Juanma Moreno decreta tres días de luto oficial en Andalucía tras el accidente de Adamuz El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este lunes tres días luto oficial en la comunidad por medio de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las tres jornadas de luto serán entre las 00.00 horas del martes, día 20, y las 24.00 horas del jueves, día 22. En el fundamento de esta iniciativa institucional se invoca como un acto de "testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz", y para que sea expresión "de apoyo y solidaridad con sus familias".

Fallecen los cuatro miembros de una familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa. En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo.