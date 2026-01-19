Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

Los ayuntamientos de la provincia de Córdoba se suman al dolor por las víctimas del accidente de Adamuz con un minuto de silencio

El Ayuntamiento de Lucena suspende toda su actividad institucional pública prevista para este lunes

Minuto de silencio en Córdoba y provincia

Minuto de silencio en Córdoba y provincia

Minuto de silencio en Córdoba y provincia / CÓRDOBA

Corresponsales

Córdoba

Numerosos ayuntamientos cordobeses se han sumado a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para guardar un minuto de silencio al mediodía de este lunes por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz ocurrida en la tarde de este domingo.

En el lugar del accidente, decenas de personas, incluidos efectivos sanitarios y de Protección Civil, se han sumado a la concentración ante el ayuntamiento, que ha finalizado con un aplauso en recuerdo de las personas fallecidas y heridas.

Miembros de la Corporación municipal y trabajadores del Ayuntamiento de Lucena se han sumado al dolor y la consternación por el dramático accidente. El Ayuntamiento ha manifestado su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas, deseando una pronta recuperación a las personas heridas. Además, ha mostrado su reconocimiento a los servicios de emergencia por su misión.

El Consistorio ha suspendido la totalidad de la agenda institucional pública en este lunes, y desde la agrupación de voluntarios de Protección Civil han expresado su predisposición a participar en el operativo desplegado en Adamuz, así como a desplazarse hasta Córdoba, para integrarse en el Centro Cívico de Poniente Sur, convertido en centro de recepción de los familiares de las víctimas.

La Corporación municipal de Cabra y algunos vecinos han mostrado el apoyo de la ciudadanía egabrense a todas las víctimas y afectados en una concentración ante la Casa Consistorial.

Minuto de silencio en Adamuz

Minuto de silencio en Adamuz

Chencho Martínez

Vecinos y personal de servicios del Ayuntamiento de Baena se han sumado también a la concentración ante el consistorio, en la que ha participado buena parte de los concejales junto a la alcaldesa, María Jesús Serrano.

También ha habido concentraciones en Pozoblanco y en Aguilar de la Frontera, y en Priego el acto ha servido para trasladar el pesar de los ciudadanos a las familias de las personas fallecidas en el trágico accidente, así como el deseo y apoyo de la pronta recuperación a todas las heridas. Por este motivo, el Ayuntamiento ha suspendido desde primera hora todos los actos y ruedas de prensa convocadas para este lunes. Asimismo, desde el Consistorio se reconoce y agradece la "labor ejemplar de los profesionales sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y voluntarios que intervinieron, cuya actuación fue fundamental".

Voluntarios de Montilla en el lugar del accidente

En Montilla, la primera teniente de alcalde, Lidia Bujalance, ha expresado públicamente las condolencias de la Corporación municipal, trasladando "todo nuestro cariño y apoyo tanto a sus familiares como a quienes se encuentran ahora mismo hospitalizados en una situación delicada y comprometida".

Asimismo, Bujalance ha querido destacar y agradecer “la rápida actuación y la profesionalidad de todos los servicios que se desplazaron al lugar del accidente”, subrayando de manera especial la intervención de los dos agentes de la Policía Local de Montilla que acudieron durante la noche y "realizaron una labor impagable atendiendo tanto a las personas afectadas como a sus familiares".

Uno de esos agentes, Francisco Pavón, ha explicado que la intervención se llevó a cabo por tres compañeros, dos de ellos en el marco de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Adamuz y un tercero que se incorporó de manera voluntaria. "Nuestra labor fue auxiliar a las personas heridas, colaborar en la organización de la asistencia sanitaria y atender a familiares en una situación de enorme angustia", ha señalado.

Igualmente, el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha emitido un comunicado en el que traslada su pésame y apoyo a las familias afectadas "en estos momentos tan difíciles", al tiempo que "deseamos reconocer y valorar el esfuerzo, la profesionalidad y la entrega de los servicios de emergencia que aún siguen intervenido en la atención a las víctimas: sanitarios, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil y todos los profesionales y voluntarios que han actuado con rapidez y humanidad ante esta tragedia", indica el comunicado.

También se ha celebrado la concentración a las puertas del Consistorio de Rute, donde se ha guardado el minuto de silencio.

La Guardia Civil recoge muestras de ADN de los familiares del accidente de Adamuz: "No sabemos nada, este es el peor momento"

Ángela y Daniel, pasajeros del tren accidentado en Adamuz, en Córdoba: “Nos bajamos siete minutos antes”

El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete

Accidente de tren en Adamuz, en directo: al menos 39 muertos y 122 heridos en la tragedia ferroviaria

Los ayuntamientos de Córdoba se suman al dolor por las víctimas del accidente de Adamuz con un minuto de silencio

Martín Domínguez, bombero de Pozoblanco que intervino en la tragedia ferroviaria: "El escenario del accidente de Adamuz es horroroso"

El presidente del TSJA se traslada a Córdoba para supervisar los trabajos por el accidente de tren en Adamuz

Los IES Aguilar y Eslava de Cabra y Lucas Mallada de Huesca impulsan el debate escolar a través de una agrupación educativa

