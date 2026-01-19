Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de Adamuz, tras la tragedia ferroviaria, resalta la "inmensa colaboración de los vecinos" ante "el horror de esta catástrofe"

El regidor adamuceño, Rafael Ángel Moreno, recuerda la "desolación" que sintió cuando llegó al punto donde ocurrió el choque de trenes y anuncia la jornada de luto oficial por el accidente

Chencho Martínez

Rafael Castro

Rafael Castro

Adamuz

El alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, ha decretado este lunes jornada de luto oficial por el accidente ferroviario ocurrido este domingo en la localidad del Alto Guadalquivir. El decreto, en el que muestra el "testimonio del dolor y reconocimiento del pueblo", fija que durante toda la jornada de hoy las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y con crespón negro.

El Consistorio ha decidido así suspender todos los actos oficiales previstos. Además, a las 12.00 horas se ha sumado a la iniciativa de la FEMP y en la puerta del Consistorio se ha guardado un minuto de silencio.

Con los ojos vidriosos y el cansancio después de toda la noche en vela, tras vivir "momentos muy duros", el alcalde ha resaltado "la solidaridad espontánea e inmediata de los vecinos de mi pueblo ante el horror de esta catástrofe, respondiendo desde el primer minuto y de forma masiva". Él se fue directamente hasta el lugar del accidente "y transmití al resto de concejales del equipo de gobierno que prepararan la caseta municipal para lo que hiciera falta con el objetivo de atender tanto a las víctimas del accidente como a sus familiares y que llamaran a las empresas de transporte de la comarca para llevar a los viajeros hasta el pueblo". "Cuando llegué al punto donde ocurrió el choque de trenes sentí auténtica desolación ante una situación tremenda".

La compleja evacuación de los heridos

La zona cero del accidente se encuentra ubicada en plena Sierra Morena, concretamente a unos dos kilómetros del desvío entre la carretera de Adamuz y Obejo, en un punto de difícil acceso con vehículos, sobre todo de autobuses y ambulancias, por lo que la evacuación fue mucho más compleja.

Moreno resalta la "inmensa colaboración de los vecinos, no solo aportando mantas, agua y comida, sino también la presencia de muchos en el lugar del accidente, destacando a una persona que utilizó un todoterreno -que era la única forma de acceder al lugar- para transportar heridos, por lo que estoy muy orgulloso de mi pueblo".

El primer edil adamuceño se mostró orgulloso del montaje que se había preparado en la caseta municipal, "así como en el Centro de Participación Activa de nuestros mayores, donde se prestaba atención psicológica a los familiares de las víctimas, ya que muchos no sabían dónde estaban sus familiares, si heridos o fallecidos".

