El alcalde de Adamuz, tras la tragedia ferroviaria, resalta la "inmensa colaboración de los vecinos" ante "el horror de esta catástrofe"

El alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, ha decretado este lunes jornada de luto oficial por el accidente ferroviario ocurrido este domingo en la localidad del Alto Guadalquivir. El decreto, en el que muestra el "testimonio del dolor y reconocimiento del pueblo", fija que durante toda la jornada de hoy las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y con crespón negro.

El Consistorio ha decidido así suspender todos los actos oficiales previstos. Además, a las 12.00 horas se ha sumado a la iniciativa de la FEMP y en la puerta del Consistorio se ha guardado un minuto de silencio.

Con los ojos vidriosos y el cansancio después de toda la noche en vela, tras vivir "momentos muy duros", el alcalde ha resaltado "la solidaridad espontánea e inmediata de los vecinos de mi pueblo ante el horror de esta catástrofe, respondiendo desde el primer minuto y de forma masiva". Él se fue directamente hasta el lugar del accidente "y transmití al resto de concejales del equipo de gobierno que prepararan la caseta municipal para lo que hiciera falta con el objetivo de atender tanto a las víctimas del accidente como a sus familiares y que llamaran a las empresas de transporte de la comarca para llevar a los viajeros hasta el pueblo". "Cuando llegué al punto donde ocurrió el choque de trenes sentí auténtica desolación ante una situación tremenda".

La compleja evacuación de los heridos

La zona cero del accidente se encuentra ubicada en plena Sierra Morena, concretamente a unos dos kilómetros del desvío entre la carretera de Adamuz y Obejo, en un punto de difícil acceso con vehículos, sobre todo de autobuses y ambulancias, por lo que la evacuación fue mucho más compleja.

Moreno resalta la "inmensa colaboración de los vecinos, no solo aportando mantas, agua y comida, sino también la presencia de muchos en el lugar del accidente, destacando a una persona que utilizó un todoterreno -que era la única forma de acceder al lugar- para transportar heridos, por lo que estoy muy orgulloso de mi pueblo".

El primer edil adamuceño se mostró orgulloso del montaje que se había preparado en la caseta municipal, "así como en el Centro de Participación Activa de nuestros mayores, donde se prestaba atención psicológica a los familiares de las víctimas, ya que muchos no sabían dónde estaban sus familiares, si heridos o fallecidos".

Adrián Ramírez Juanma Moreno: "La prioridad es aliviar el sufrimiento de las familias que aún no pueden conocer el destino de su ser querido" El presidente de la Junta de Andalucía se refirió a las familias de las víctimas cuyo fallecimiento aún no ha podido confirmarse debido a la dificultad de acceder al Alvia siniestrado. Moreno destacó la importancia de trasladar a los familiares a los centros habilitados en Huelva, Málaga y Córdoba para realizar las pruebas de ADN correspondientes. "Hay cadáveres que son muy difíciles de identificar", lamentó. Tras detallar la situación del operativo, subrayó que la prioridad es "aliviar el sufrimiento de esas familias que están destrozadas y a las que aún no podemos certificar la muerte de su ser querido, ya sea padre, hermana o hijo", expresó con contundencia. El presidente andaluz insistió en que se está trabajando "con dureza" para cumplir esta labor en unos vagones que calificó como "un amasijo de huesos".

María Roso Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz, Córdoba Las redes sociales han hecho un llamamiento para localizar a Boro, un perro que viajaba en el tren Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, que descarriló este domingo 18 de enero a la altura de Adamuz, Córdoba. Segundos después del accidente, otro tren, el Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, impactaba contra los vagones descarrilados, ocasionando una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España con 39 fallecidos hasta el momento. [Lea aquí la noticia al completo]

Rafael Verdú Alfonso González, maquinista: "Casi descarto el fallo humano" en el accidente de tren de Adamuz El tramo de vía férrea a la altura de Adamuz donde tuvo lugar en la noche del domingo el trágico accidente ferroviario no es especialmente peligroso. Esa es una de las conclusiones a las que llega Alfonso González, maquinista que cubre la misma ruta y delegado en Córdoba del sindicato Alternativa Ferroviaria. Según González, que conoce bien ese tramo -asegura que lo recorrió hace dos o tres días-, "las vías férreas de España no pasan por su mejor momento. No es así. Pero hay puntos que están mucho peor que ese. Yo no hubiera dicho que ahí podía producirse un accidente". [Lea aquí las declaraciones al completo]

Chencho Martínez Chencho Martínez Minuto de silencio en Adamuz Concentración a las puertas del Ayuntamiento de Adamuz en memoria de las víctimas del accidente.