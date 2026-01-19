Crónica desde la zona cero
Accidente ferroviario en Adamuz: silencio en el pueblo tras una noche de tragedia
Los familiares de los heridos y fallecidos reciben atención psicológica en el hogar del pensionista
Amanece en Adamuz y el panorama ha cambiado radicalmente respecto al día anterior. La caseta municipal, donde anoche se atendieron a familiares y heridos leves, ya ha sido completamente desalojada y en el pueblo se respira silencio solo enturbiado por la prensa. "Ha sido una noche muy larga", comentaba uno de los vecinos. Los familiares han pasado las primeras horas en el hogar del pensionista recibiendo atención psicológica y la última hora que llega desde la zona cero.
A la espera de Óscar Puente y Pedro Sánchez
Mientras continúa el movimiento de camiones de bomberos y la Guardia Civil regula el tráfico, en la zona se espera la llegada del ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tras aterrizar en el aeropuerto de Córdoba, están de camino a la zona cero para atender posteriormente a la prensa.
Los familiares, en el hogar del pensionista
El hogar del pensionista se ha convertido en el punto donde muchos familiares y algunos afectados por el dramático accidente han pasado la noche a la espera de noticias. A la sala resulta imposible acceder y los pocos afectados que salen prefieren no hacer declaraciones mientras fuman y se muestran nerviosos.
Un pueblo volcado
Mientras tanto, no cabe duda de que Adamuz se ha colocado por completo con los damnificados. Juan Romera, vecino "de toda la vida" explica que ayer ofreció mantas, comida, agua e incluso su casa a los familiares. "Todos hemos intentado ayudar de una manera u otra. En una situación así es lo mínimo", explica con firmeza. Comenta que, tras las primeras horas de caos, ahora todo está "más organizado" pero que, aún así, los vecinos siguen plenamente dispuestos a ayudar en lo que fuera necesario.
Cruz Roja: "Los familiares están viviendo momentos muy difíciles"
El portavoz de Cruz Roja en Córdoba, José Luis Hitos, ha explicado que aún es pronto para hacer balance de personas atendidas por la tragedia y ha comentado que el dispositivo de la organización está centrado en brindar atención sanitaria y psicosocial, además de apoyo logístico. "Estamos ofreciendo una mano amiga y estamos cerca de los afectados. Ha sido una noche muy dura y los familiares están viviendo momentos muy difíciles", ha añadido, destacando la incertidumbre que viven quienes aún no han podido identificar a sus familiares o allegados. "Nuestro papel es tranquilizar y ofrecer esa mano amiga que ayuda en la situación", ha concluido.
Los familiares son trasladados a Córdoba
Para ayudar en las labores de identificación de las víctimas y facilitar el acceso a la información, minutos después de las 10.00 horas, los familiares han sido trasladados en autobuses al centro cívico de Poniente y la comandancia de la Guardia Civil de la capital, sita en la avenida Medina Azahara. En dicha Comandancia se ha habilitado una toma de muestras de ADN para los familiares de las víctimas.
Adrián Ramírez
Juanma Moreno: "La prioridad es aliviar el sufrimiento de las familias que aún no pueden conocer el destino de su ser querido"
El presidente de la Junta de Andalucía se refirió a las familias de las víctimas cuyo fallecimiento aún no ha podido confirmarse debido a la dificultad de acceder al Alvia siniestrado.
Moreno destacó la importancia de trasladar a los familiares a los centros habilitados en Huelva, Málaga y Córdoba para realizar las pruebas de ADN correspondientes. "Hay cadáveres que son muy difíciles de identificar", lamentó.
Tras detallar la situación del operativo, subrayó que la prioridad es "aliviar el sufrimiento de esas familias que están destrozadas y a las que aún no podemos certificar la muerte de su ser querido, ya sea padre, hermana o hijo", expresó con contundencia.
El presidente andaluz insistió en que se está trabajando "con dureza" para cumplir esta labor en unos vagones que calificó como "un amasijo de huesos".
María Roso
Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz, Córdoba
Las redes sociales han hecho un llamamiento para localizar a Boro, un perro que viajaba en el tren Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, que descarriló este domingo 18 de enero a la altura de Adamuz, Córdoba. Segundos después del accidente, otro tren, el Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, impactaba contra los vagones descarrilados, ocasionando una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España con 39 fallecidos hasta el momento.
Rafael Verdú
Alfonso González, maquinista: "Casi descarto el fallo humano" en el accidente de tren de Adamuz
El tramo de vía férrea a la altura de Adamuz donde tuvo lugar en la noche del domingo el trágico accidente ferroviario no es especialmente peligroso. Esa es una de las conclusiones a las que llega Alfonso González, maquinista que cubre la misma ruta y delegado en Córdoba del sindicato Alternativa Ferroviaria.
Según González, que conoce bien ese tramo -asegura que lo recorrió hace dos o tres días-, "las vías férreas de España no pasan por su mejor momento. No es así. Pero hay puntos que están mucho peor que ese. Yo no hubiera dicho que ahí podía producirse un accidente".
Chencho Martínez
Minuto de silencio en Adamuz
Concentración a las puertas del Ayuntamiento de Adamuz en memoria de las víctimas del accidente.
Condolencias de diversas entidades
Diversas entidades como el sindicato CSIF, Satse, el Consejo Andaluz de Enfermería y la Asociación Presencia Cristiana han enviado sus condolencias a familiares y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz.
