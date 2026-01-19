Accidente ferroviario en Adamuz: silencio en el pueblo tras una noche de tragedia

Amanece en Adamuz y el panorama ha cambiado radicalmente respecto al día anterior. La caseta municipal, donde anoche se atendieron a familiares y heridos leves, ya ha sido completamente desalojada y en el pueblo se respira silencio solo enturbiado por la prensa. "Ha sido una noche muy larga", comentaba uno de los vecinos. Los familiares han pasado las primeras horas en el hogar del pensionista recibiendo atención psicológica y la última hora que llega desde la zona cero.

A la espera de Óscar Puente y Pedro Sánchez

Mientras continúa el movimiento de camiones de bomberos y la Guardia Civil regula el tráfico, en la zona se espera la llegada del ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tras aterrizar en el aeropuerto de Córdoba, están de camino a la zona cero para atender posteriormente a la prensa.

Manuel Murillo

Los familiares, en el hogar del pensionista

El hogar del pensionista se ha convertido en el punto donde muchos familiares y algunos afectados por el dramático accidente han pasado la noche a la espera de noticias. A la sala resulta imposible acceder y los pocos afectados que salen prefieren no hacer declaraciones mientras fuman y se muestran nerviosos.

Vecinos de Adamuz la mañana siguiente de la tragedia ferroviaria. / Chencho Martínez

Un pueblo volcado

Mientras tanto, no cabe duda de que Adamuz se ha colocado por completo con los damnificados. Juan Romera, vecino "de toda la vida" explica que ayer ofreció mantas, comida, agua e incluso su casa a los familiares. "Todos hemos intentado ayudar de una manera u otra. En una situación así es lo mínimo", explica con firmeza. Comenta que, tras las primeras horas de caos, ahora todo está "más organizado" pero que, aún así, los vecinos siguen plenamente dispuestos a ayudar en lo que fuera necesario.

CÓRDOBA

Cruz Roja: "Los familiares están viviendo momentos muy difíciles"

El portavoz de Cruz Roja en Córdoba, José Luis Hitos, ha explicado que aún es pronto para hacer balance de personas atendidas por la tragedia y ha comentado que el dispositivo de la organización está centrado en brindar atención sanitaria y psicosocial, además de apoyo logístico. "Estamos ofreciendo una mano amiga y estamos cerca de los afectados. Ha sido una noche muy dura y los familiares están viviendo momentos muy difíciles", ha añadido, destacando la incertidumbre que viven quienes aún no han podido identificar a sus familiares o allegados. "Nuestro papel es tranquilizar y ofrecer esa mano amiga que ayuda en la situación", ha concluido.

Periodistas y otro personal desplazado a Adamuz, junto a un autocar. / Chencho Martínez

Los familiares son trasladados a Córdoba

Para ayudar en las labores de identificación de las víctimas y facilitar el acceso a la información, minutos después de las 10.00 horas, los familiares han sido trasladados en autobuses al centro cívico de Poniente y la comandancia de la Guardia Civil de la capital, sita en la avenida Medina Azahara. En dicha Comandancia se ha habilitado una toma de muestras de ADN para los familiares de las víctimas.

En Directo

Adrián Ramírez Juanma Moreno: "La prioridad es aliviar el sufrimiento de las familias que aún no pueden conocer el destino de su ser querido" El presidente de la Junta de Andalucía se refirió a las familias de las víctimas cuyo fallecimiento aún no ha podido confirmarse debido a la dificultad de acceder al Alvia siniestrado. Moreno destacó la importancia de trasladar a los familiares a los centros habilitados en Huelva, Málaga y Córdoba para realizar las pruebas de ADN correspondientes. "Hay cadáveres que son muy difíciles de identificar", lamentó. Tras detallar la situación del operativo, subrayó que la prioridad es "aliviar el sufrimiento de esas familias que están destrozadas y a las que aún no podemos certificar la muerte de su ser querido, ya sea padre, hermana o hijo", expresó con contundencia. El presidente andaluz insistió en que se está trabajando "con dureza" para cumplir esta labor en unos vagones que calificó como "un amasijo de huesos".

María Roso Piden ayuda para encontrar a Boro, el perro que viajaba en el Iryo que descarriló en Adamuz, Córdoba Las redes sociales han hecho un llamamiento para localizar a Boro, un perro que viajaba en el tren Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, que descarriló este domingo 18 de enero a la altura de Adamuz, Córdoba. Segundos después del accidente, otro tren, el Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, impactaba contra los vagones descarrilados, ocasionando una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España con 39 fallecidos hasta el momento. [Lea aquí la noticia al completo]

Rafael Verdú Alfonso González, maquinista: "Casi descarto el fallo humano" en el accidente de tren de Adamuz El tramo de vía férrea a la altura de Adamuz donde tuvo lugar en la noche del domingo el trágico accidente ferroviario no es especialmente peligroso. Esa es una de las conclusiones a las que llega Alfonso González, maquinista que cubre la misma ruta y delegado en Córdoba del sindicato Alternativa Ferroviaria. Según González, que conoce bien ese tramo -asegura que lo recorrió hace dos o tres días-, "las vías férreas de España no pasan por su mejor momento. No es así. Pero hay puntos que están mucho peor que ese. Yo no hubiera dicho que ahí podía producirse un accidente". [Lea aquí las declaraciones al completo]

Chencho Martínez Chencho Martínez Minuto de silencio en Adamuz Concentración a las puertas del Ayuntamiento de Adamuz en memoria de las víctimas del accidente.