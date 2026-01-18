Lucena, Cabra, Priego y Aguilar presentan sus carteles de Semana Santa 2026

La Semana Santa de Lucena, de Priego de Córdoba, de Cabra y de Aguilar de la Frontera ya tienen sus respectivos carteles anunciadores que fueron presentados en actos que, en algunos casos, también sirvieron para seleccionar al Cofrade Ejemplar o Cofrade de Honor de este año, 2026.

Lucena

Una estampa de la Pollinita del Carmen, en plena mañana del Domingo de Ramos, y enmarcada, al fondo, por la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, componen el cartel de la Semana Santa de Lucena 2026. Una fotografía clásica firmada por Miguel Cantero Sabán.

Presentación del cartel de la Semana Santa de Lucena del 2026. / M. GONZÁLEZ

La Agrupación de Cofradías presentaba el sábado por la noche la imagen anunciadora, en un acto celebrado en el Palacio Erisana. Manuel Arroyo Algar recibía el premio correspondiente a la categoría Detalles de Pasión, con un trabajo titulado Belleza Inmutable.

La Banda de Música de Lucena interpretó varias marchas procesionales y los asistentes contemplaron el documental 'Procesión Magna, Lucena vive la Pasion', en recuerdo de la histórica catequesis pública del pasado 27 de septiembre

María Dolores Molero Maíllo realizó la presentación del cartel, nombrada por la propia Cofradía del Carmen. La Agrupación homenajeó al compositor Fernando Chicano Martínez y al arquitecto Manuel Roldán Fernández.

Priego de Córdoba

Una pintura de María Santísima de la Soledad Coronada, obra del tuccinato Joaquín Marchal Órpez, conforma la base del cartel anunciador de la Semana Santa de Priego 2026, presentado a primera hora de la tarde de este domingo en el transcurso del acto celebrado en el Teatro Victoria en el que se procedió a la entrega de las distinciones que anualmente concede la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de la localidad.

Presentación del cartel de Semana Santa de Priego de Córdoba 2026. / R. COBO

El acto, en el que se dio cita una nutrida representación del mundo cofrade, también sirvió para presentar los carteles anunciadores de los Domingos de Mayo y Corpus Christi.

En cuanto al cartel de la próxima Semana Santa, realizado en óleo sobre tabla, destaca la presencia de María Santísima de la Soledad Coronada como imagen central de la composición, ubicada en el atrio de la iglesia de San Pedro, sede canónica de la cofradía de la que es titular, y flanqueada por dos acólitos ceroferarios. En la parte inferior del cartel, el autor, como un guiño a la monumentalidad de Priego, reproduce parte del almohadillado de la Fuente de la Salud, del recinto de la Fuente del Rey, en el que la venerada imagen fue coronada canónicamente.

En lo que respecta al cartel anunciador de los Domingos de Mayo, un collage fotográfico de las imágenes que toman parte en el ciclo, su autor es José Antonio García Pérez, mientras que el cartel anunciador de las fiestas del Corpus Christi es una instantánea de Antonio Jesús Jiménez Ballesteros, en la que se plasma el momento del paso de la Custodia procesional el pasado año por la calle Río, con el campanario de la parroquia del Carmen como fondo de la imagen.

En el transcurso del acto, también se procedió a la entrega del título de cofrade ejemplar a José Antonio González Sánchez, en reconocimiento a los méritos contraídos dentro de las hermandades y cofradías prieguenses, así como la Medalla de la Agrupación, en este caso a la Coral Alonso Cano y a la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música y Danza de Priego.

En la parte final del acto se puso de manifiesto en las distintas intervenciones, entre ellas la del alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, la presidenta y el consiliario de la Agrupación, Inmaculada Alcalá-Zamora y Ángel Cristo Arroyo respectivamente, el peso de las cofradías y hermandades en el día a día de la localidad, coincidiendo todos durante sus intervenciones en el esfuerzo realizado por todas las partes implicadas en la organización de la Magna Prieguense, cuya celebración estaba prevista para el 22 de marzo del pasado año y que debido a las inclemencias meteorológicas, finalmente no pudo celebrarse.

Durante el acto, se contó con la actuación musical de la Banda Sinfónica y de la Coral Alonso Cano que interpretaron de manera conjunta el Benedictus, Misa Brevis, de J. de Haan, y la marcha Encarnación Coronada, de Abel Moreno.

Cabra

Por su parte, la Semana Santa de Cabra del 2026 tiene también su anuncio oficial en forma de cartel gracias a una instantánea de Mateo Olaya Marín, ganador del premio al mejor trabajo presentado a la 38 edición del concurso de fotografías de Semana Santa de Cabra que convoca la Agrupación General de Hermandades y Cofradías y el Ayuntamiento.

El cartel de la Semana Santa de Cabra 2026, junto a su autor. / J. MORENO

El cartel presenta una instantánea en la que se ve la salida de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de las Necesidades de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán en la que, como subrayó el jurado, destaca la capacidad de su autor para transmitir el ambiente, la devoción y la identidad propia de la Semana Santa egabrense. Una imagen del paso por la mencionada calle, lugar que por vez primera sale en un cartel de la Semana Santa egabrense desde su fundación en 1944.

La presentación tuvo lugar en un acto celebrado en el mediodía de este domingo en la sala de la Antigua Capilla del Asilo, donde desde este pasado jueves 15 de enero se han podido conocer la totalidad de las 144 obras presentadas por 11 autores diferentes.

En el mismo acto se entregaron los premios del concurso de fotografías mencionado, siendo el segundo premio a la mejor fotografía en color y portada del libro de horarios e itinerarios para la presentada por José Lopera Muñoz; el tercer premio para Cristian Bujalance Pastor y el cuarto premio para Alejandro García Rosal. Además, se hizo entrega del premio del público para una fotografía de Francisco Serrano Jiménez.

En la presentación del cartel y la entrega de premios, se contó con la presencia además del autor y los premiados, del presidente y secretario de la Agrupación, Bernardo Nicolás Fresnillo y Antonio Moreno; el consiliario de la misma, Francisco José Delgado y el alcalde Fernando Priego, entre otras autoridades y miembros de la corporación municipal.

Aguilar de la Frontera

Aguilar vive un emotivo primer acto cofrade con la presentación de los carteles anunciadores de la Semana Santa y de las Glorias 2026, por parte de Sergio Pérez Galisteo, así como el nombramiento de Cofrade de Honor 2026 a Antonio Pérez Cruz, en una cita que volvió a poner de manifiesto la unidad y apuesta por el trabajo conjunto en las mejoras del mundo cofrade local por parte de la Agrupación de Hermandades y Cofradías aguilarense.

Acto de presentación del cartel de Semana Santa 2026 en Aguilar de la Frontera. / G. ALBORNOZ

Fruto de la casualidad es que ambos carteles representan a las imágenes titulares de la Cofradía de la Veracruz, debido al turno rotatorio. Por ese motivo, sus imágenes titulares presidirán el Vía Crucis de las Cofradías, el 20 de febrero y del Vía Lucis de las cofradías, el 7 de abril.

El cartel de Semana Santa representa la imagen de Jesús del Calvario, que recuerda la espectacular escena del Jueves Santo con tonos azules, naranjas y violetas mostrando así la armonía del Jueves Santo. El autor del cartel, Juan de Dios Reina, ha elegido la tradicional tipografía sobria y elegante de la propia cofradía. Por otra parte, el cartel de las Glorias, con la imagen majestuosa de la Virgen de los Remedios Coronada, cuyo rostro recoge siglos de fe, se centra en el cruce de miradas entre la Virgen y el pueblo durante el Día de la Cruz. Una obra de Rafael A. Gómez, que lleva firmando los carteles de Glorias, ininterrumpidamente, desde 2023.

Durante el acto se dieron a conocer los principales nombramientos del ciclo cofrade, como Mari Carmen Berenguer, el 21 de marzo, pregonera de la Semana Santa 2026 y Mercedes Romero, pregonera de Glorias, que tendrá lugar 18 de abril. Además, la Agrupación de Cofradías y Hermandades han entregado unos reconocimientos a voluntarios y colaboradores de la misma durante estos años.

Antonio Pérez Jiménez, hijo de Antonio Pérez Cruz, presentó a su padre como Cofrade de Honor 2026, regalando salteadas estampas de la labor del Cofrade de Honor en las cofradías, tanto desde su dirección, como formación y colaboración, resaltando el gozo de hacer muchas pequeñas cosas para algo grande, como su propia fe. El párraco, Rafael Ochando remarcó la alegría y esperanza que significaba este acto para el verdadero patrimonio de la Semana Santa aguilarense, como son las personas que construyen Aguilar con su fe y devoción.