Localidades del Alto Guadalquivir se vuelcan con Adamuz para ayudar a las víctimas

Además del Ayuntamiento de Córdoba y otras administraciones, localidades próximas a Adamuz se están volcando este domingo también con las víctimas y con el dispositivo de emergencias establecido en la zona debido al grave accidente de trenes ocurrido en el municipio cordobés.

Así, el Ayuntamiento de Villafranca, en sus redes sociales, ha anunciado que "estamos en contacto con Emergencias y con el Ayuntamiento de Adamuz para todo lo que se necesite, estamos trabajando conjuntamente para una buena coordinación y, sobre todo, para que todas las personas sean atendidas. Sabemos que sois muchas las personas que queréis ayudar, pero os iremos dando la información actualizada según nos diga Emergencias por los canales oficiales del ayuntamiento".

También el Ayuntamiento de Montoro, a través de sus redes sociales, ha indicado que "debido al descarrilamiento de dos trenes ocurrido en las vías del término municipal de Adamuz, os informamos que desde el Ayuntamiento de Montoro estamos en contacto permanente con Emergencias y con los ayuntamientos implicados para todo lo que sea necesario. Estamos trabajando de manera conjunta para garantizar una buena coordinación y, sobre todo, para que todas las personas sean debidamente atendidas.En estos momentos, la alcaldesa de Montoro, junto a dos miembros del equipo de gobierno, se encuentran en el lugar de los hechos, siguiendo de primera mano la situación y coordinándose con los servicios de emergencia. Asimismo, están colaborando activamente Protección Civil y Policía Local de Montoro".

Cuatro autobuses ha aportado Montoro

El consistorio montoreño expone que, "igualmente, la empresa Luque Raigada e Hijos y están colaborando con cuatro autobuses, puestos a disposición para apoyar las labores que sean necesarias. Somos conscientes de que son muchas las personas que desean ayudar, por lo que iremos facilitando información actualizada conforme nos la traslade Emergencias, siempre a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Montoro".

Atención en el lugar del accidente. / Manuel Murillo

Villa del Río y El Carpio

Por otro lado, el Ayuntamiento de Villa del Río ha apuntado también en sus redes sociales que "el área de Seguridad del Ayuntamiento de Villa del Río comunica que efectivos de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Villa del Río se han desplazado hasta el municipio de Adamuz para colaborar en el dispositivo de seguridad, emergencia y asistencia tras el descarrilamiento ferroviario ocurrido en la localidad vecina". "Desde el Ayuntamiento de Villa del Río trasladamos toda nuestra solidaridad y apoyo a las personas afectadas y a las familias de las víctimas en estos momentos tan difíciles", ha sostenido.

Igualmente, el Ayuntamiento de El Carpio ha emitido un comunicado en relación con el grave suceso de Adamuz, recalcando que "ante el accidente ferroviario ocurrido en la localidad vecina de Adamuz, desde el Ayuntamiento de El Carpio queremos trasladar un mensaje de calma a la ciudadanía. Desde primer momento, este Ayuntamiento ha contactado con los servicios de emergencias y se mantiene en permanente coordinación con los mismos junto a los Servicios de seguridad Policía Local y Protección Civil, con el objetivo de estar preparados para prestar la ayuda necesaria en caso de que así se requiera. Queremos aclarar que, en estos momentos, en El Carpio no se está habilitando ningún punto de recogida de material ni ayuda, por lo que rogamos a la población que no atienda a comunicados no oficiales que están generando confusión. El Ayuntamiento se encuentra en situación de aviso y seguimiento continuo de los acontecimientos, en contacto directo con las autoridades competentes. Agradecemos profundamente la colaboración, la responsabilidad y la solidaridad de nuestros vecinos y vecinas. Cualquier novedad será comunicada únicamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de El Carpio".