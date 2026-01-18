Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo: al menos 21 muertos y 100 heridos en la tragedia ferroviaria

Algunos de los afectados se abrazan a sus familiares en la puerta del polideportivo de Adamuz. / Casavi

Adamuz vive su noche más larga tras una tragedia ferroviaria sin precedentes

Adamuz vive su noche más larga y complicada en décadas. El horror ha tocado de lleno a sus vecinos. En el momento en el que conocieron la noticia del accidente entre dos trenes en la línea de alta velocidad, muchos de ellos se desplazaron hasta el lugar de los hechos para tratar de ayudar.

Antonio Molina, vecino de Adamuz, relató a este periódico el momento en el que se trasladó hasta la zona cero del accidente. Comenta que muchos llegaron hasta el lugar para evacuar a los heridos, metiéndolos en sus coches para posteriormente llevarlos hasta el centro de salud, desde donde serían trasladados a los diferentes hospitales de la provincia [Sigue leyendo aquí..].