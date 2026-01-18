Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo AdamuzTragedia ferroviariaTestimonios de los heridosCCFBiogásTrumpAntonio DíazVenezolanosPalacio Episcopal
instagramlinkedin

En Directo

Tragedia ferroviaria

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo: al menos 21 muertos y 100 heridos en la tragedia ferroviaria

Una tragedia ferroviaria sin precedentes en Córdoba, la primera que afecta a la alta velocidad en España

Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

Diario CÓRDOBA

Manuel Á. Larrea

Fabiola Mouzo

Noelia Santos

Adrián Ramírez

Al menos 21 personas han fallecido tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, una cifra que todavía podría elevarse en las próximas horas. Una tragedia ferroviaria sin precedentes en Córdoba, la primera que afecta a la alta velocidad en España.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, la última hora de este grave accidente en la provincia de Córdoba:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
  2. Pastelería Solano de Aguilar de la Frontera: el sabor del tiempo que no se rinde
  3. Seis heridos, entre ellos un menor de 15 años, en el incendio de un piso en Belmez
  4. Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
  5. Muere una menor en el accidente en la A-318 a la altura de Zuheros
  6. Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
  7. Muere un trabajador de 64 años en un accidente laboral en una cantera de Luque
  8. Se salta un control, hiere a un agente de la Guardia Civil y deja el coche calcinado en un olivar de Puente Genil

Juanma Moreno, en el lugar de la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Aún es pronto para hacer conjeturas"

Juanma Moreno, en el lugar de la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Aún es pronto para hacer conjeturas"

Al menos 21 muertos y un centenar de heridos tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz

Adamuz vive su noche más larga tras una tragedia ferroviaria sin precedentes

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo: al menos 21 muertos y 100 heridos en la tragedia ferroviaria

Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz

Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches tras el accidente de Adamuz

Los heridos en la tragedia ferroviaria de Adamuz, conmocionados: «Hoy he vuelto a nacer»

Los heridos en la tragedia ferroviaria de Adamuz, conmocionados: «Hoy he vuelto a nacer»

Accidente de tren en Adamuz: "El impacto fue muy violento y la escena dantesca"

Accidente de tren en Adamuz: "El impacto fue muy violento y la escena dantesca"

Localidades del Alto Guadalquivir se vuelcan con Adamuz para ayudar a las víctimas

Localidades del Alto Guadalquivir se vuelcan con Adamuz para ayudar a las víctimas
Tracking Pixel Contents