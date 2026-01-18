En Directo
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo: al menos 21 muertos y 100 heridos en la tragedia ferroviaria
Una tragedia ferroviaria sin precedentes en Córdoba, la primera que afecta a la alta velocidad en España
Al menos 21 personas han fallecido tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, una cifra que todavía podría elevarse en las próximas horas. Una tragedia ferroviaria sin precedentes en Córdoba, la primera que afecta a la alta velocidad en España.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, la última hora de este grave accidente en la provincia de Córdoba:
Rafael Castro
Adamuz vive su noche más larga tras una tragedia ferroviaria sin precedentes
Adamuz vive su noche más larga y complicada en décadas. El horror ha tocado de lleno a sus vecinos. En el momento en el que conocieron la noticia del accidente entre dos trenes en la línea de alta velocidad, muchos de ellos se desplazaron hasta el lugar de los hechos para tratar de ayudar.
Antonio Molina, vecino de Adamuz, relató a este periódico el momento en el que se trasladó hasta la zona cero del accidente. Comenta que muchos llegaron hasta el lugar para evacuar a los heridos, metiéndolos en sus coches para posteriormente llevarlos hasta el centro de salud, desde donde serían trasladados a los diferentes hospitales de la provincia [Sigue leyendo aquí..].
Juanma Moreno: "Aún es pronto para hacer conjeturas"
Pasadas las 1.30 horas de la madrugada el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado al lugar del trágico accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz acompañado del consejero de Justicia, José Antonio Nieto y el de Sanidad ,Antonio Sanz. Justo antes de atender a la prensa se ha detenido a hablar con los jefes del operativo, miembros de Policía Local, Protección Civil y Servicio de Emergencias, además de entrar a la caseta municipal, donde se ha desplegado el operativo de atención a las víctimas. "Muy buen trabajo", decía Sanz a algunos de los miembros del 061 con los que se ha parado a hablar. Moreno ha comentado que "aún es pronto para hacer conjeturas" y ha deseado que la cifra de muertos no continúe elevándose.
La UME, en Villafranca
La Unidad Militar de Emergencias se ha desplazado a Córdoba para prestar su apoyo tras el accidente ferroviario de Adamuz.
«Hoy he vuelto a nacer»
En la caseta municipal de Adamuz, cinco horas y media después del accidente ferroviario, apenas permanecen algunos heridos, como José Domingo, un onubense que viajaba en el Alvia junto a su hijo. Ellos, como asegura con cierta ironía, han tenido “suerte”, ya que el siniestro se produjo en el extremo contrario del convoy.
Juanma Moreno, en Adamuz
El presidente de la Junta de Andalucía acaba de llegar a Adamuz, donde ha ocurrido el trágico accidente.
"El impacto fue muy violento y la escena dantesca"
En el polideportivo municipal de Villafranca se ha organizado con rapidez una respuesta coordinada entre vecinos y personal de Protección Civil para atender a los afectados por el accidente de trenes en Adamuz. El recinto, con capacidad para hasta 2.000 personas, dispone de más de una docena de camas, mesas y alimentos que ya se están repartiendo entre los afectados, como Marta, que viajaba en el primer vagón del tren de Iryo.
Según relata, “todo cambió de un momento a otro” y, tras unos segundos de shock, vio “cómo todo vibró”. Después logró salir y se encontró con un panorama “desolador”.
La situación en la caseta municipal de Adamuz
Servicios médicos y de emergencias empiezan a retirarse de la caseta municipal de Adamuz. En este punto ya no quedan heridos atendidos ni se espera que lleguen más.
María José Márquez, madre de una de las supervivientes del Alvia descarrilado: "Ha vuelto a nacer"
La hija de María José la llamó a las 8 de la tarde para avisarle de que su tren se había descarrilado en el accidente de Córdoba. Iba en el número cuatro junto a un grupo de opositores. "Ha visto cómo salían por los aires la mesa, los airpods, los sillones y han tenido que salir por la ventana".
"Iba en el coche cuatro, por suerte iba en el último. He vuelto a nacer"
Montse había cogido el tren en Huelva este domingo, camino de Madrid. En cuestión de segundos, el vagón se apagó y empezó a dar vueltas de campana. Es una de las centenares de personas heridas en el accidente ferroviario localizado en Adamuz, que se ha costado la vida de más de 20 personas. La localidad del Alto Guadalquivir vive momentos de conmoción y también de solidaridad, con muchísimos vecinos acudiendo hasta la caseta municipal, donde está uno de los centros de atención a las víctimas, para intentar ayudar en la medida de lo posible.
Las condolencias de Pedro Sánchez
