La Diputación de Córdoba refuerza su apoyo a los proyectos estratégicos de Peñarroya-Pueblonuevo

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, María Victoria Paterna, y parte del equipo de gobierno municipal para abordar los principales retos estratégicos del municipio y establecer líneas de colaboración institucional que impulsen el desarrollo del Valle del Guadiato, una de las zonas clave del norte de la provincia.

Durante el encuentro, Fuentes subrayó el papel de Peñarroya-Pueblonuevo y su comarca como palanca de desarrollo para el conjunto de la provincia de Córdoba, destacando su potencial para generar oportunidades económicas y fijar población. En este sentido, trasladó el respaldo de la Diputación a los proyectos estratégicos del municipio y valoró el trabajo del actual equipo de gobierno local, explica la institución provincial en una nota de prensa.

Infraestructuras viarias y seguridad

Uno de los asuntos centrales abordados fue la conversión en autovía de la N-432, la vía que conecta Granada y Badajoz y que presenta uno de los índices de siniestralidad más elevados de la provincia y de Andalucía. El presidente de la Diputación incidió en la necesidad de avanzar en esta infraestructura para mejorar la seguridad vial y la conectividad del norte provincial.

Otro de los ejes tratados fue el Fondo de Transición Justa, considerado clave para el desarrollo industrial sostenible del Valle del Guadiato. La Junta de Andalucía ha destinado 15,2 millones de euros a este ámbito a través de su convocatoria de incentivos, una oportunidad que ambas instituciones consideran estratégica para diversificar la economía de la zona.

Capacidad energética

La reunión también sirvió para analizar la situación energética del norte de la provincia, que requiere un incremento urgente de capacidad para atender las demandas actuales y futuras. Fuentes informó a la alcaldesa de las alegaciones presentadas por la Diputación y la Junta a la planificación estatal de la red de transporte eléctrico 2025-2030.

Entre las propuestas destaca la incorporación del eje Lancha-Peñarroya-Maguilla de 400 kV, una infraestructura considerada esencial para el desarrollo del Guadiato y Los Pedroches, así como la repotenciación del eje Carmona-Villanueva del Rey-Almodóvar-Casillas-Lancha de 220 kV y la construcción de nuevas subestaciones en Peñarroya y Lancha.

Abastecimiento de agua y obras hidráulicas

En materia hidráulica, ambas partes repasaron las actuaciones pendientes en el municipio y avanzaron en un calendario de obras en nueve calles, que serán ejecutadas por Emproacsa. Asimismo, abordaron el proyecto de conexión entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, cuya actualización técnica ya ha sido remitida a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y se encuentra pendiente de aprobación.

Durante el encuentro se hizo balance de las inversiones ejecutadas en 2025 a través del plan Diputación Invierte, que han supuesto 258.482 euros en seis proyectos en Peñarroya-Pueblonuevo. Además, la Diputación tiene actualmente en marcha dos actuaciones dentro de los planes provinciales: la mejora de la calle José Simón y la reordenación de la confluencia de las calles Murillo y Olavides, con una inversión conjunta de 557.331 euros.