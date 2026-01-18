Sucesos
Dos detenidos en Palma del Río tras una oleada de robos en talleres y naves industriales
La Guardia Civil esclarece cinco hurtos y recupera herramientas así como cobre sustraído del alumbrado público
La Guardia Civil ha detenido en Palma del Río, en la provincia de Córdoba, a dos personas como presuntas autoras de varios delitos de robo con fuerza, una actuación que ha permitido esclarecer cinco robos cometidos en talleres y naves industriales de la localidad, así como recuperar parte de los efectos sustraídos.
La investigación se inició, explica el instituto armado en una nota de prensa, tras varias denuncias presentadas en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Palma del Río, que alertaban de robos registrados principalmente en talleres y naves industriales del municipio. Entre los hechos denunciados figuraba también la sustracción de al menos 600 metros de cable de cobre del alumbrado público.
A partir de estas denuncias, los agentes llevaron a cabo inspecciones técnico-oculares en los lugares afectados, lo que permitió reunir indicios suficientes para identificar a los presuntos responsables y relacionarlos con los distintos robos registrados en la localidad.
Detención de los presuntos autores
Una vez identificados, la Guardia Civil centró las actuaciones en la localización de los sospechosos, lo que culminó con la detención de dos hombres, ambos mayores de edad y vecinos de Palma del Río, como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza investigados.
Durante la operación, los agentes lograron recuperar parte de las herramientas, enseres y cable de cobre sustraídos, que han sido devueltos a sus legítimos propietarios.
Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, continuando abiertas las actuaciones para el total esclarecimiento de los hechos.
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- Pastelería Solano de Aguilar de la Frontera: el sabor del tiempo que no se rinde
- Seis heridos, entre ellos un menor de 15 años, en el incendio de un piso en Belmez
- Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
- Muere una menor en el accidente en la A-318 a la altura de Zuheros
- La Diputación de Córdoba desbloquea el camino de La Mallena en Palma del Río e invertirá en su mejora 620.000 euros
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
- Muere un trabajador de 64 años en un accidente laboral en una cantera de Luque