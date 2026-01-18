Dos detenidos en Palma del Río tras una oleada de robos en talleres y naves industriales

La Guardia Civil ha detenido en Palma del Río, en la provincia de Córdoba, a dos personas como presuntas autoras de varios delitos de robo con fuerza, una actuación que ha permitido esclarecer cinco robos cometidos en talleres y naves industriales de la localidad, así como recuperar parte de los efectos sustraídos.

La investigación se inició, explica el instituto armado en una nota de prensa, tras varias denuncias presentadas en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Palma del Río, que alertaban de robos registrados principalmente en talleres y naves industriales del municipio. Entre los hechos denunciados figuraba también la sustracción de al menos 600 metros de cable de cobre del alumbrado público.

A partir de estas denuncias, los agentes llevaron a cabo inspecciones técnico-oculares en los lugares afectados, lo que permitió reunir indicios suficientes para identificar a los presuntos responsables y relacionarlos con los distintos robos registrados en la localidad.

Detención de los presuntos autores

Una vez identificados, la Guardia Civil centró las actuaciones en la localización de los sospechosos, lo que culminó con la detención de dos hombres, ambos mayores de edad y vecinos de Palma del Río, como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza investigados.

Durante la operación, los agentes lograron recuperar parte de las herramientas, enseres y cable de cobre sustraídos, que han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, continuando abiertas las actuaciones para el total esclarecimiento de los hechos.