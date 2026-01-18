El Clúster de Climatización de Lucena, acreditado por la Junta como agente de innovación

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha concedido la acreditación como agentes del sistema andaluz del conocimiento a cuatro agrupaciones empresariales en la categoría de clúster de innovación. Entre estas se encuentra el Clúster de Refrigeración y de Climatización de Andalucía, nacido en Lucena (Córdoba) como una iniciativa impulsada por la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR).

Asimismo, han sido distinguidos el Clúster Andaluz del Hidrógeno (donde participa, entre otros, la Universidad de Córdoba), el Clúster Andaluz de Energías Renovables y Eficiencia Energética, y el Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía. El reconocimiento realizado ahora por la Junta de Andalucía favorece que estas agrupaciones empresariales realicen e intervengan en los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en la comunidad. Además, su inclusión en el registro público de agentes del conocimiento es una condición imprescindible para acceder a los incentivos de la Administración autonómica en la materia.

Los asociados de AFAR superan los 650 millones

Respecto a la actividad de estas agrupaciones empresariales, la consejería destaca que la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración agrupa a más de 30 empresas, un 71% son pymes, que facturan más de 650 millones de euros, lo que representa el 36% de las cifras del sector. Junto a esa masa empresarial, entre sus socios se encuentran la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, el centro tecnológico Cetemet y la Universidad de Córdoba.

Por otra parte, el Clúster Andaluz del Hidrógeno, con origen en Granada, es integrado por más de 80 entidades, entre las que se encuentran compañías punteras del sector energético, industrias tecnológicas, universidades como las instituciones académicas de Córdoba, Huelva, Málaga o Sevilla, centros tecnológicos como Catec, centros de investigación y otros agentes del conocimiento. El volumen agregado de facturación representado por las entidades asociadas supera ampliamente los 6.000 millones de euros, con una capacidad de generación de empleo directo que supera los 8.000 profesionales.

El Clúster Andaluz de Energías Renovables y Eficiencia Energética (Claner) aglutina desde Málaga a cerca de un centenar de entidades, incluyendo un 89% de empresas privadas. En su configuración destacan grandes compañías, pymes, centros tecnológicos, universidades públicas (Sevilla, Jaén, Málaga, Almería, Granada y Pablo de Olavide) y agentes institucionales. La cifra de negocio agregada de sus miembros se estima en más de 2.000 millones de euros anuales, lo que equivale a entre el 25% y el 30% de la facturación total del segmento de las energías limpias en la comunidad.

El Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND) es una iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía y prevista en la Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales. Constituida en 2023 por 19 entidades fundadoras desde Sevilla, esta agrupación dispone de 58 socios en la actualidad, de los que 49 son empresas, en su mayoría pymes. El volumen de negocio generado por su tejido empresarial se cifra en más de 341 millones. También forman parte de LAND varias entidades públicas como la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Agencia Digital de Andalucía y la Universidad de Málaga.

Entidades innovadoras

La distinción, que tendrá una vigencia de cuatro años y deberá ser renovada pasado ese periodo, certifica la capacidad de estas entidades para promover la innovación. Todos ellas, que suponen una facturación estimada de sus empresas asociadas de unos 9.000 millones de euros, han obtenido la calificación de excelente en la evaluación que la Junta ha realizado de sus planes estratégicos y del resto de la documentación remitida, con puntuaciones que oscilan entre 78 y 91 sobre 100. Estas cuatro asociaciones se suman a las otras nueve ya reconocidas por la Junta e inscritas en el registro, por lo que en la actualidad son 13 las que cuentan con la consideración de clústeres de innovación en Andalucía