Castillo de Moriles adquiere Mielsico para aumentar su gama de 'Sabores de Siempre'

El grupo empresarial Castillo de Moriles ha adquirido la producción y marca de miel Mielsico, incorporándola a su gama de productos gourmet. Rafael Castillo Arroyo, CEO de esta compañía, ha destacado a Diario CÓRDOBA que esta operación supone un paso más en la ampliación de sus productos tradicionales de alta gama, «ya que se trata de una marca consolidada en el mercado, con más de 40 años de historia, por lo que, unida a nuestra infraestructura comercial, ya que estamos en todo el territorio nacional, le podemos dar una mayor potencialidad a la miel de Sierra Morena».

Castillo de Moriles tiene su nicho de mercado en la hostelería y el sector de la alimentación, cuenta con más de 200 referencias de productos alimenticios y la intención de adquirir la compañía Mielsico es para incorporarla a sus instalaciones de Moriles, «donde actualmente estamos trabajando para adaptarla a nuestro sistema de producción».

Castillo de Moriles fabrica reducciones de Pedro Ximénez y derivados de la uva, vinagres balsámicos, mermeladas, picos de pan, pastelería, postres, etcétera. Castillo ha añadido que «la miel es un producto tradicional que va muy con nuestra gama, ya que nuestro lema es ‘Sabores tradicionales’, y nuestro reto es seguir recuperando los productos autóctonos de la provincia de Córdoba, dándoles un mayor empuje, como también estamos haciendo con el aceite de oliva virgen extra, que lo comercializamos y lo utilizamos al mismo tiempo para elaborar nuestros productos».

Tras la inversión de 2 millones de euros en la mejora de la producción de su fábrica, el objetivo es alcanzar los 20 millones de euros

Rafael Castillo lleva cuarenta años en el comercio con un almacén de distribución de bebidas y en el año 2004 abrió su fábrica para recuperar las recetas tradicionales de la Campiña Sur de Córdoba, como las gachas, el arrope y todo lo relacionado con los derivados del mosto. A raíz de ahí fue ampliando la gama, tanto en productos como en clientes, consiguiendo llevar su marca a todo el territorio nacional, así como a una parte del país vecino de Francia. En las instalaciones de Sabores de Siempre, que están al lado de Castillo de Moriles, la industria elabora productos precocinados, quinta gama, sala de despiece de carnes, etcétera, para la alta hostelería y tiendas especializadas, donde cuenta con los mejores productos del país, como anchoas, pulpos, carnes, atún rojo, etcétera, con productos premium. Actualmente, cuenta con un centenar de trabajadores y todo el grupo cerró el pasado año con una facturación cercana a los 15 millones de euros. Con la nueva inversión que ha realizado en la fábrica, de 2 millones de euros, para automatizarla sin perder la esencia del proceso de fabricación, su objetivo es llegar a los 20 millones de euros de facturación.