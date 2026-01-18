Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados

Al menos dos muertos confirmados en el accidente

Dos personas han fallecido en el descarrilamiento de dos trenes a su paso por Adamuz alrededor de las 19.50 horas, según ha confirmado la Guardia Civil. Varias personas más han resultado heridas en el accidente ferroviario, según han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112. Los dos trenes descarrilados circulaban por las vías de alta velocidad.