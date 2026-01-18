En Directo
Sucesos
Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
Cruz Roja suma esfuerzos de Córdoba y Jaén
Cruz Roja ha informado de que ha movilizado ambulancias de Córdoba y Jaén para sumarlas al dispositivo de emergencias desplegado en Adamuz para atender a los heridos por el descarrilamiento de dos trenes.
Al menos dos muertos confirmados en el accidente
Dos personas han fallecido en el descarrilamiento de dos trenes a su paso por Adamuz alrededor de las 19.50 horas, según ha confirmado la Guardia Civil. Varias personas más han resultado heridas en el accidente ferroviario, según han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112. Los dos trenes descarrilados circulaban por las vías de alta velocidad.
El ministro Óscar Puente se desplaza al centro de gestión de red H24
El ministro Óscar Puente ha confirmado que se desplaza al centro de gestión de red H24 para seguir la última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz.