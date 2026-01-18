Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BiogásTrumpAntonio DíazVenezolanosPalacio EpiscopalSemana SantaConstrucciónFríoCCF
instagramlinkedin

En Directo

Sucesos

Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados

Una imagen de uno de los trenes implicados en el accidente.

Una imagen de uno de los trenes implicados en el accidente. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Dos personas han fallecido en el descarrilamiento de dos trenes a su paso por Adamuz alrededor de las 19.50 horas. Varias personas más han resultado heridas en el accidente ferroviario, según han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112. Los dos trenes descarrilados circulaban por las vías de alta velocidad.

Actualizar

Al menos dos muertos confirmados en el accidente

Dos personas han fallecido en el descarrilamiento de dos trenes a su paso por Adamuz alrededor de las 19.50 horas, según ha confirmado la Guardia Civil. Varias personas más han resultado heridas en el accidente ferroviario, según han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112. Los dos trenes descarrilados circulaban por las vías de alta velocidad.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

TEMAS

Tracking Pixel Contents