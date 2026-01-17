Baena
La Guardia Civil detiene a dos personas por un robo en Baena
Otra persona está investigada como autora de un delito de allanamiento de morada y lesiones
La Guardia Civil ha detenido en Baena a dos personas, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, un delito de lesiones y otro de amenazas y ha investigado a otra como presunto autor de un delito de allanamiento de morada y lesiones.
Altercado
La Guardia Civil tuvo conocimiento el pasado día 21 de diciembre, a través de un aviso recibido por una de las patrullas en servicio por la localidad de Baena, que al parecer se había producido un altercado entre varias personas, en una calle de la localidad, con el resultado de dos de ellas lesionadas.
Inmediatamente, la patrulla en servicio se trasladó al lugar indicado, donde a su llegada fueron informados por las personas que se allí encontraban, que dos ellas habían sido presuntamente víctimas de un robo con violencia e intimidación, tras ser amenazados y agredidos por varios jóvenes, los cuales les sustrajeron a uno de ellos un teléfono móvil, causando lesiones de carácter leve a ambos.
El desarrollo de la investigación permitió averiguar que las víctimas, dos personas de nacionalidad extranjera, que se encontrarían en la localidad por motivos laborales, al parecer habrían sido coaccionadas y amenazadas esa misma mañana, por las personas para las que habían trabajado, para que abandonaran la vivienda en la que se encontraban alojadas en la localidad.
Como resultado de la investigación, se ha procedido en fechas recientes, a la detención de dos personas, como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, amenazas y lesiones, y otra persona investigada por allanamiento de morada, amenazas y coacciones.
Detenidos, investigado y diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
- Muere una menor en el accidente en la A-318 a la altura de Zuheros
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- Pastelería Solano de Aguilar de la Frontera: el sabor del tiempo que no se rinde
- Seis heridos, entre ellos un menor de 15 años, en el incendio de un piso en Belmez
- Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
- Muere un trabajador de 64 años en un accidente laboral en una cantera de Luque
- Se salta un control, hiere a un agente de la Guardia Civil y deja el coche calcinado en un olivar de Puente Genil