La Guardia Civil detiene a dos personas por un robo en Baena

Otra persona está investigada como autora de un delito de allanamiento de morada y lesiones

Agentes de la Guardia Civil en un acceso a Baena.

Agentes de la Guardia Civil en un acceso a Baena. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Guardia Civil ha detenido en Baena a dos personas, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, un delito de lesiones y otro de amenazas y ha investigado a otra como presunto autor de un delito de allanamiento de morada y lesiones.

Altercado

La Guardia Civil tuvo conocimiento el pasado día 21 de diciembre, a través de un aviso recibido por una de las patrullas en servicio por la localidad de Baena, que al parecer se había producido un altercado entre varias personas, en una calle de la localidad, con el resultado de dos de ellas lesionadas.

Inmediatamente, la patrulla en servicio se trasladó al lugar indicado, donde a su llegada fueron informados por las personas que se allí encontraban, que dos ellas habían sido presuntamente víctimas de un robo con violencia e intimidación, tras ser amenazados y agredidos por varios jóvenes, los cuales les sustrajeron a uno de ellos un teléfono móvil, causando lesiones de carácter leve a ambos.

El desarrollo de la investigación permitió averiguar que las víctimas, dos personas de nacionalidad extranjera, que se encontrarían en la localidad por motivos laborales, al parecer habrían sido coaccionadas y amenazadas esa misma mañana, por las personas para las que habían trabajado, para que abandonaran la vivienda en la que se encontraban alojadas en la localidad.  

Como resultado de la investigación, se ha procedido en fechas recientes, a la detención de dos personas, como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, amenazas y lesiones, y otra persona investigada por allanamiento de morada, amenazas y coacciones.

Detenidos, investigado y diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

TEMAS

