Alcaracejos celebra su 20ª Fiesta de la Matanza: vecinos y numerosos visitantes disfrutan de la tradición

Jornada festiva este sábado en Alcaracejos con la vigésima edición de la Fiesta de la Matanza que ha atraído a numerosos visitantes que han podido conocer el proceso de despiece de un cerdo ibérico, cara al público.

Haciendo bueno el dicho de que del cerdo, hasta los andares, se ha podido comprobar como de este animal se aprovecha todo, las partes más nobles y cualquier otra. Tras la llegada a la Plaza de Los Pedroches de un cerdo 100% ibérico de bellota ya sacrificado, de 13 arrobas de peso (casi 150 kilos), un grupo de carniceros profesionales o vinculados a esta tarea han pelado al cochino con las aulagas, arbustos a los que se prende fuego, y con distintas herramientas, lo han abierto en canal para sacar todas las piezas y todo ello acompañado de las explicaciones del experto Miguel López y del matarife y profesional del matadero de Covap, Iván Cazorla.

Así, entre el asombro de quien nunca había presenciado este ritual y la sonrisa de quienes vivieron las matanzas en la infancia y lo recordaban se ha ido extrayendo el costillar, la papada, el cabecero, la pluma, la presa, el lagarto, el lomo, el solomillo, las carrilleras o el secreto y, por supuesto, los jamones procedentes de las dos patas traseras y las paletas, procedentes de las dos delanteras.

Entre los visitantes, dos autobuses llegados de Montilla, y también de la provincia y de comarcas limítrofes.

Un momento de la Fiesta de la Matanza de Alcaracejos. / Rafa Sánchez

El alcalde, José Luis Cabrera, ha indicado que «el objetivo es mostrar como se hacían las matanzas a la manera tradicional, juntándose toda la familia y los vecinos en lo que era un acontecimiento social, que además llenaba las despensas para todo el año». Con el tiempo, «los modelos de familias han cambiado y también los hábitos de consumo, con lo que se han ido haciendo menos matanzas», tal y como destaca el alcalde, que aseguraba que «tenemos el mejor producto y hay que preservar esta tradición y recrearla para darla a conocer». Ejemplo de la tradición matancera de Alcaracejos es el Museo de la Matanza, que hoy ha tenido una jornada de puertas abiertas.

Las mujeres se han encargado de aliñar las carnes con las especias y de hacer el embutido de la morcilla, el chorizo y el salchichón.

La jornada se ha vivido con un gran ambiente, con una clase de maridaje con Carlos Fernández y Andrés Pozo, con un concurso de aceitunas y morcilla casera, los dibujos del colectivo Urban Sketches Córdoba y, al mediodía, con el disfrute del menú matancero con migas o cocido con su chorizo y torreznos. Por la tarde, han llegado las jotas de los grupos Los Jarales y Alcaria, entre otras actuaciones.