Coordinación provincial
Eprinsa y Epremasa refuerzan su colaboración para garantizar la asistencia informática integral
El convenio, con una vigencia inicial de cuatro años, permitirá mejorar la gestión tecnológica de la empresa provincial de residuos
El encuentro entre responsables de Eprinsa y Epremasa ha servido para formalizar un convenio de colaboración que garantiza la asistencia informática integral a la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente. El acuerdo, suscrito entre ambas entidades dependientes de la Diputación de Córdoba, tendrá una vigencia inicial de cuatro años y refuerza la coordinación interna en materia tecnológica.
El convenio ha sido firmado por la presidenta de Eprinsa, Sara Alguacil, y el presidente de Epremasa, André Lorite, y se enmarca en el cumplimiento de la Base de Ejecución Presupuestaria decimoséptima de la Diputación, que establece que la adquisición de material y equipamiento informático debe canalizarse preferentemente a través de la Empresa Provincial de Informática.
Un acuerdo para optimizar la gestión
Este marco normativo permite centralizar recursos, mejorar la eficiencia y garantizar una gestión homogénea de los sistemas tecnológicos en los organismos provinciales.
Servicios informáticos integrales
El acuerdo contempla que Eprinsa preste a Epremasa un servicio completo de asesoramiento y soporte informático, que incluirá el suministro de equipamientos y consumibles, el mantenimiento del hardware, servicios de hosting, así como el desarrollo y mantenimiento de la página web corporativa y de la intranet.
Asimismo, se recoge la formación y el apoyo en la puesta en marcha de aplicaciones, junto a cualquier otra actuación destinada a mejorar los sistemas informáticos y la gestión interna de la empresa provincial de residuos.
Duración y posibilidad de prórroga
El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, con la posibilidad de prorrogarse de forma anual mediante acuerdo expreso entre ambas partes, hasta un máximo adicional de otros cuatro años.
Desde ambas entidades se destaca que este acuerdo permitirá dotar a Epremasa de una estructura tecnológica más sólida, adaptada a sus necesidades operativas y alineada con los criterios de eficiencia y modernización de la Diputación de Córdoba.
- Muere una menor en el accidente en la A-318 a la altura de Zuheros
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- Pastelería Solano de Aguilar de la Frontera: el sabor del tiempo que no se rinde
- Seis heridos, entre ellos un menor de 15 años, en el incendio de un piso en Belmez
- Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
- Muere un trabajador de 64 años en un accidente laboral en una cantera de Luque
- Se salta un control, hiere a un agente de la Guardia Civil y deja el coche calcinado en un olivar de Puente Genil