Eprinsa y Epremasa refuerzan su colaboración para garantizar la asistencia informática integral

El encuentro entre responsables de Eprinsa y Epremasa ha servido para formalizar un convenio de colaboración que garantiza la asistencia informática integral a la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente. El acuerdo, suscrito entre ambas entidades dependientes de la Diputación de Córdoba, tendrá una vigencia inicial de cuatro años y refuerza la coordinación interna en materia tecnológica.

El convenio ha sido firmado por la presidenta de Eprinsa, Sara Alguacil, y el presidente de Epremasa, André Lorite, y se enmarca en el cumplimiento de la Base de Ejecución Presupuestaria decimoséptima de la Diputación, que establece que la adquisición de material y equipamiento informático debe canalizarse preferentemente a través de la Empresa Provincial de Informática.

Un acuerdo para optimizar la gestión

Este marco normativo permite centralizar recursos, mejorar la eficiencia y garantizar una gestión homogénea de los sistemas tecnológicos en los organismos provinciales.

Servicios informáticos integrales

El acuerdo contempla que Eprinsa preste a Epremasa un servicio completo de asesoramiento y soporte informático, que incluirá el suministro de equipamientos y consumibles, el mantenimiento del hardware, servicios de hosting, así como el desarrollo y mantenimiento de la página web corporativa y de la intranet.

Asimismo, se recoge la formación y el apoyo en la puesta en marcha de aplicaciones, junto a cualquier otra actuación destinada a mejorar los sistemas informáticos y la gestión interna de la empresa provincial de residuos.

Duración y posibilidad de prórroga

El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, con la posibilidad de prorrogarse de forma anual mediante acuerdo expreso entre ambas partes, hasta un máximo adicional de otros cuatro años.

Desde ambas entidades se destaca que este acuerdo permitirá dotar a Epremasa de una estructura tecnológica más sólida, adaptada a sus necesidades operativas y alineada con los criterios de eficiencia y modernización de la Diputación de Córdoba.