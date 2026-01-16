El PSOE llevará al pleno de la Diputación la reclamación de refuerzos para el Hospital de Montilla

El PSOE presentará una moción en el próximo pleno de la Diputación de Córdoba para exigir la “reversión inmediata” del "proceso de desmantelamiento" que, según denuncian, sufre el Hospital de Montilla. Así lo han anunciado el portavoz socialista en la institución provincial, Esteban Morales, y el alcalde de Montilla y secretario general del PSOE local, Rafa Llamas, quienes reclaman el apoyo de la corporación para reforzar los recursos humanos y materiales del centro y poner fin a la derivación de pacientes a otros hospitales de la provincia.

Morales y Llamas han defendido el papel del Hospital de Montilla como centro sanitario público esencial para la Campiña Sur cordobesa, con una población de referencia que supera las 60.000 personas de municipios como Montilla, Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montemayor, Montalbán o Espejo. A su juicio, desde la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz el hospital ha sufrido un “debilitamiento progresivo” que ha reducido su capacidad asistencial y su función como hospital comarcal de referencia.

Entre los principales problemas señalados, los dirigentes socialistas han destacado la reducción de la actividad hospitalaria, con "limitaciones en el uso de quirófanos y una menor programación quirúrgica, especialmente en horario de tarde". También han denunciado la derivación sistemática de pacientes a otros centros, como los hospitales de Cabra o Córdoba, incluso para pruebas diagnósticas y procedimientos que anteriormente se realizaban en Montilla.

Asimismo, han apuntado a "la pérdida o infrautilización de determinadas especialidades y servicios, la falta de impulso a nuevas prestaciones acordes a las necesidades de la población y una dotación de personal sanitario que consideran insuficiente". Según han explicado, la ausencia de refuerzos estables y una política de sustituciones “claramente deficitaria” están repercutiendo de forma directa en las listas de espera y en la sobrecarga de los profesionales.

A esta situación se suma, según el PSOE, el incumplimiento del compromiso de la Junta de Andalucía de crear un área sanitaria propia para los hospitales de Montilla y Puente Genil mediante la división del actual área sanitaria Sur de Córdoba. Morales y Llamas han recordado que esta medida se anunció para mejorar la gestión y la capacidad de decisión de ambos centros, pero nunca llegó a materializarse.

En este sentido, han afirmado que la no creación de dicha área sanitaria ha mantenido al Hospital de Montilla subordinado a estructuras de gestión alejadas de la realidad de la Campiña Sur, lo que, a su juicio, ha favorecido la pérdida de autonomía y la derivación de recursos a otros centros.

“Las consecuencias de este desmantelamiento encubierto son claras: incremento de las listas de espera, desplazamientos innecesarios de pacientes, mayor coste económico y social para las familias y una clara discriminación de la población del medio rural y de las personas mayores”, han señalado. Por ello, el PSOE pedirá a la Diputación de Córdoba que “alce la voz” y exija a la Junta de Andalucía un cambio inmediato de rumbo en la gestión del Hospital de Montilla.