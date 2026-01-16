El PSOE de Cabra propone una consulta popular sobre las plantas de biometano y solicita informes técnicos independientes

El Grupo Municipal Socialista ha registrado en el Ayuntamiento de Cabra una moción para impulsar la celebración de una consulta popular municipal sobre la implantación de plantas de biometano en el término municipal, así como para promover la elaboración de informes técnicos independientes que avalen, "con rigor y seguridad jurídica", la posible no implantación de este tipo de infraestructuras en la localidad.

La iniciativa se produce tras la preocupación social generada por la posible llegada de plantas de biometano a Cabra, una opción contemplada en el avance del Plan Especial que se tramita actualmente para ordenar las actuaciones relacionadas con las energías renovables. Según han señalado los socialistas egabrenses, la propuesta no se limita a un posicionamiento político, sino que plantea un procedimiento "claro, legal y participativo para abordar una cuestión que consideran de especial relevancia para el futuro del municipio".

El impacto sobre el suelo agrícola

La moción socialista propone iniciar los trámites necesarios para la celebración de una consulta popular municipal, conforme a la legislación vigente, con el objetivo de que sea la ciudadanía quien se pronuncie sobre la implantación de estas instalaciones. Paralelamente, se plantea la elaboración de un informe técnico independiente, complementario al Plan Especial en tramitación, que analice de manera específica la idoneidad del término municipal de Cabra para acoger plantas de biometano.

Entre los aspectos que se deberían evaluar, el documento recoge el impacto sobre el suelo agrícola y las huertas tradicionales, los recursos hídricos y el río Cabra, las emisiones de olores y sus posibles efectos sobre la salud pública, el incremento del tráfico pesado, así como la compatibilidad de estas instalaciones con el modelo territorial, paisajístico y económico del municipio. De forma concreta, el PSOE egabrense subraya la necesidad de analizar las posibles afecciones al olivar y al aceite de oliva, pilares de la economía local, además de la influencia de los vientos dominantes y la dispersión de olores hacia el casco urbano y las zonas rurales.

Defensa del interés general de los egabrenses

"El objetivo es dotar al Ayuntamiento de herramientas técnicas, objetivas y democráticas que permitan fundamentar una posición clara en defensa del interés general y del modelo de municipio que queremos para las próximas décadas”, ha señalado el portavoz socialista, Jesús Chacón.

La moción incluye también el compromiso de que toda la información generada sea pública y accesible, para que la ciudadanía pueda formarse una opinión fundamentada antes de la eventual consulta popular, así como el traslado de los acuerdos a la Junta de Andalucía y a los colectivos sociales y vecinales de Cabra.